Арсенал – Славия – 1:1. Канониры упустили победу. Видео голов и обзор матча

8 апреля состоялся первый поединок 1/4 финала Лиги Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча «Арсенал» – «Славия» Прага – 1:1.
ГОЛ! 1:0 Пепе, 86 мин.
ГОЛ! 1:1. Холеш, 90+4 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Голеш (Славия Прага).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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