Арсенал
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Славия Прага
08.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Арсенал - Славия. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Канониры» - фавориты противостояния

  • 05.04.2021 20:06
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Арсенал - Славия. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© Reuters

В четверг, 8-го апреля, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы местный «Арсенал» примет чешскую «Славию» из Праги. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Арсенал»

Для «оружейников» Лига Европы – это единственная возможность зацепиться за трофей и за место в Лиге чемпионов, поэтому они должны сделать ставку именно на второй по престижности клубный турнир Старого Света. «Канониры» уверенно преодолели группу Лиги Европы, а вот на стадии плей-офф уже испытывали проблемы. В 1/16 финала «Арсенал» лишь на последних минутах ответного матча вырвал победу у «Бенфики», а с ней и путевку и в 1/8 финала. Там уже подопечным Микеля Артеты было легче, уверенная гостевая победа над «Олимпиакосом», по сути, решила исход противостояния. И даже домашнее минимальное поражение ни к чему не привело. Пока лондонцам везет с соперниками, и они вновь считаются явными фаворитами в борьбе за выход в полуфинал турнира.

В чемпионате Англии у «Арсенала» есть проблемы. На выходных «оружейники» крупно уступили «Ливерпулю», до этого сыграли в зрелищную ничью с «Вест Хэмом». В каждом из матчей команда из столицы Англии пропускала по три мяча, что говорит о проблемах в обороне. Сейчас «канониры» идут лишь на десятом месте, имея в своем активе 42 очка, и вряд ли смогут претендовать на место в зоне еврокубков.

«Славия»

«Красно-белые» сенсационно пробились в четвертьфинал Лиги Европы, но при этом вполне заслуженно. И соперники у них были не из легких. Сначала «Славия» стала второй в своей группе с «Байером», «Хапоэлем» и «Ниццей». В 1/16 финала соперником пражан был грозный «Лестер», но после домашней нулевой ничьей команда из столицы Чехии отправила в ворота англичан два безответных мяча на выезде. В 1/8 ситуация повторилась. Домашние 1:1 с «Рейнджерс» и победа 2:0 на выезде. Итог – выход в четвертьфинал Лиги Европы, чему в Праге уже несказанно рады. Конечно, «Славия» - явный андердог этого поединка, но почему бы им не сделать еще одну сенсацию? Ведь они так любят выбивать команды из Туманного Альбиона.

Подопечные Йиндржиха Трпишовского уверенно лидируют в местном чемпионате. После 25 туров в активе «Славии» 65 очков и 14 пунктов отрыва от второй «Спарты». Думается, что с оформлением очередного чемпионства у «красно-белых» не будет никаких проблем, поэтому можно сделать ставку на Лигу Европы и попытаться пройти еще дальше. Все возможно, это футбол.

История встреч

Команды встречались между собой лишь дважды. Было это в 2007 году в рамках Лиги чемпионов. В Праге команды разошлись «сухим» миром, а в Лондоне «Арсенал» отправил в ворота «Славии» семь безответных мячей. Будет ли реванш?

Ориентировочные составы:

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Габриэль, Соареш, Томас, Виллиан, Пепе, Эдегор, Обамеянг, Ляказетт.

«Славия»: Вагнер, Борил, Масопуст, Кудела, Ба, Станчу, Громада, Сима, Дорли, Олайинка, Провод.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.58 по линии Parimatch.

8 апреля, четверг

«Арсенал» – «Славия»
Лондон. Стадион «Эмирейтс». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3»
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Источник — Sport.ua

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