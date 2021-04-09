Микель АРТЕТА: «Мы полностью контролировали матч»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с пражской «Славией» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Я скорее огорчен итоговым результатом, но не игрой. Теперь нам нужно выиграть матч в следующий четверг. Мы настроены на победу. Нам нужно забивать - мы делали это в прошлом и должны сделать это снова.

Мы полностью контролировали матч. Мы забили гол, который так хотели, но также упустили несколько отличных моментов. При угловом все может случиться. Их гол, конечно, меняет все ощущение после игры», - сказал Артета.