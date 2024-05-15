Довбик может стать лучшим игроком сезона Ла Лиги 23/24. Известны конкуренты
Артем попал в список элитных игроков: Беллингем, Гризманн, Вини, Левандовски и другие
26-летний украинский форвард каталонской «Жироны» Артем Довбик номинирован на звание лучшего игрока сезона Ла Лиги 2023/24.
В текущей кампании украинец провел 34 матча, забил 20 голов и отдал 7 ассистов. Довбик присоединился к жиронцам летом 2023 года.
Довбик – не единственный игрок «Жироны», номинированный на звание игрока сезона в Ла Лиге. Также на награду претендует Алейш Гарсия. Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков не попал в список претендентов.
Фаворитами этой номинации являются Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем, которые защищаю цвета «Реала». Королевский клуб досрочно выиграл трофей Ла Лиги.
Карло Анчелотти («Реал») и Мичел («Жироны») номинированы на звание лучшего тренера сезона чемпионата Испании.
Все номинанты на награды Ла Лиги 2023/24:
Приз лучшему игроку Ла Лиги: Беллингем (Реал), Кубо (Реал Сосьедад), Гризманн (Атлетико), Довбик (Жирона), Кириан (Лас-Пальмас), Левандовски (Барселона), Винисиус Жуниор (Реал), Иско (Бетис), Серлот (Вильяреал), Алейш Гарсия (Жирона).
Приз лучшему игроку U-23: Ямаль (Барселона), Хави Герра (Валенсия), Родриго (Реал), Коуто (Жирона), Савиньо (Жирона), Джонни (Бетис), Кубарси (Барселона), Мигель Гутьеррес (Жирона), Нико Уильямс (Атлетик), Кубо (Реал Сосьедад).
Гол года: Депай (Атлетико), Канселу (Барселона), Коко (Лас-Пальмас), Руибаль (Бетис), Аресо (Осасуна), Винисиус Жуниор (Реал), Ямаль (Барселона), Жоау Фелиш (Барселона).
Тренер года: Анчелотти (Реал), Мичел (Жирона), Симеоне (Атлетико), Марселино (Вильярреал).
👔 @MrAncelotti (@realmadrid)— LALIGA (@LaLiga) May 15, 2024
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