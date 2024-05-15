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Испания
15 мая 2024, 17:05 | Обновлено 15 мая 2024, 17:08
754
0

Довбик может стать лучшим игроком сезона Ла Лиги 23/24. Известны конкуренты

Артем попал в список элитных игроков: Беллингем, Гризманн, Вини, Левандовски и другие

15 мая 2024, 17:05 | Обновлено 15 мая 2024, 17:08
754
0
Довбик может стать лучшим игроком сезона Ла Лиги 23/24. Известны конкуренты
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард каталонской «Жироны» Артем Довбик номинирован на звание лучшего игрока сезона Ла Лиги 2023/24.

В текущей кампании украинец провел 34 матча, забил 20 голов и отдал 7 ассистов. Довбик присоединился к жиронцам летом 2023 года.

Довбик – не единственный игрок «Жироны», номинированный на звание игрока сезона в Ла Лиге. Также на награду претендует Алейш Гарсия. Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков не попал в список претендентов.

Фаворитами этой номинации являются Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем, которые защищаю цвета «Реала». Королевский клуб досрочно выиграл трофей Ла Лиги.

Карло Анчелотти («Реал») и Мичел («Жироны») номинированы на звание лучшего тренера сезона чемпионата Испании.

Все номинанты на награды Ла Лиги 2023/24:

Приз лучшему игроку Ла Лиги: Беллингем (Реал), Кубо (Реал Сосьедад), Гризманн (Атлетико), Довбик (Жирона), Кириан (Лас-Пальмас), Левандовски (Барселона), Винисиус Жуниор (Реал), Иско (Бетис), Серлот (Вильяреал), Алейш Гарсия (Жирона).

Приз лучшему игроку U-23: Ямаль (Барселона), Хави Герра (Валенсия), Родриго (Реал), Коуто (Жирона), Савиньо (Жирона), Джонни (Бетис), Кубарси (Барселона), Мигель Гутьеррес (Жирона), Нико Уильямс (Атлетик), Кубо (Реал Сосьедад).

Гол года: Депай (Атлетико), Канселу (Барселона), Коко (Лас-Пальмас), Руибаль (Бетис), Аресо (Осасуна), Винисиус Жуниор (Реал), Ямаль (Барселона), Жоау Фелиш (Барселона).

Тренер года: Анчелотти (Реал), Мичел (Жирона), Симеоне (Атлетико), Марселино (Вильярреал).

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Артем Довбик Джуд Беллингем Антуан Гризманн Винисиус Жуниор Роберт Левандовски Такефуса Кубо Иско Александер Серлот Алейш Гарсия Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Мичел (Мигель Анхель Санчес) Реал Мадрид лучший игрок лучший тренер лучший гол
Даниил Агарков Источник: LaLiga
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