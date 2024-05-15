Не Днепр-1. Клуб из топ-5 УПЛ несколько месяцев не выплачивает игрокам ЗП

Львовский футбольный клуб «Рух» не выплачивает зарплату юношеской и резервной команде.

По информации источника, большинство игроков юношеской команды, а также «Руха-2», уже несколько месяцев не получают зарплату. Никто в клубе не сообщает, когда игроки получат заработанные денежные средства.

Также отмечается, что опытный вратарь Юрий Панькив завершил карьеру и начал агентскую деятельность. Некоторым юным игрокам структуры львовян прямо текстом намекают, что для достижения успеха в спортивной карьере стоит очень внимательно рассмотреть возможность подписания агентского соглашения с Панькивым.

Ранее в «Днепре-1» отреагировали на слухи о задолженности перед футболистами.