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Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 10:15 | Обновлено 15 мая 2024, 10:28
1371
0

Финал Кубка и еще два тура УПЛ. Кто от Украины сыграет в еврокубках?

На две путевки в еврокубки претендуют Ворскла, Днепр-1, Рух и Полесье

15 мая 2024, 10:15 | Обновлено 15 мая 2024, 10:28
1371
0
Финал Кубка и еще два тура УПЛ. Кто от Украины сыграет в еврокубках?
ФК Шахтер

До финиша футбольного сезона в Украине остается сыграть немного матчей: финал Кубка между Ворсклой и Шахтером, два тура УПЛ и переходные поединки.

Донецкий Шахтер, выиграв у Динамо в Класико (1:0) в матче 28-го тура, завоевал 15-й титул в чемпионатах Украины (у киевлян – 16 трофеев в активе). Горняки оторвались на 7 очков от главного конкурента за два тура до финиша и стали недосягаемыми даже теоретически.

Шахтер как чемпион Украины получил право сыграть, как минимум, в квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Для прямого выхода в основной раунд ЛЧ, Шахтеру нужно, чтоб Реал обыграл Боруссию Д в финале Лиги чемпионов, и тогда горняки под руководством Марино Пушича займут вакантное место обладателя трофея ЛЧ.

Динамо начнет евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Для выхода в основу ЛЧ киевлянам надо будет обыграть трех соперников по Пути представителей лиг. Чтобы остаться в еврокубках на осенне-зимний период, команде Александра Шовковского надо выиграть минимум одно противостояние из трех.

Гарантировал себе евросезон и бронзовый призер УПЛ – криворожский Кривбасс, причем 15 мая определится, в каком еврокубке стартует команда Юрия Вернидуба.

Если Шахтер выиграет финал Кубка Украины у Ворсклы, то Кривбасс примет участие в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Чтобы обеспечить себе евроосень, надо будет выиграть хотя бы одно из двух противостояний.

Если же Кубок завоюет Ворскла, тогда именно полтавская команда отправится в Q3 Лиги Европы, а Кривбасс начнет выступления с Q2 Лиги конференций.

В Лиге конференций Украина будет представлена двумя командами, которые стартуют с Q2 и будут пытаться пройти три раунда. Ими станут либо Кривбасс + 4-е место УПЛ (если Кубок выиграет Ворскла), либо 4-е и 5-е места (если Кубок достанется Шахтеру).

За 4-е и 5-е место УПЛ за два тура до финиша борьбу ведут Днепр-1 (48 очков), Рух и Полесье (по 46). Вечером 15 мая они узнают, сколько путевок в ЛК для этой тройки будет стоять на кону: либо одна (если Ворскла завоюет трофей), либо две (если горняки положат золотые медали в Кубок).

🏆 УПЛ. 28-й тур

⚽️ 11 мая (суббота)

  • 🔹 13:00. Ворскла – Минай – 2:3
  • 🔹 15:30. Оболонь – Рух – 0:0
  • 🔹 18:00. Шахтер – Динамо – 1:0

⚽️ 12 мая (воскресенье)

  • 🔹 13:00. Александрия – Днепр-1 – 1:0
  • 🔹 15:30. Черноморец – Металлист 1925 – 3:0

⚽️ 13 мая (понедельник)

  • 🔹 13:00. Кривбасс – Полесье – 0:1 (доигрывание)
  • 🔹 15:30. Колос – ЛНЗ – 1:3
  • 🔹 18:00. Заря – Верес – 1:1

📊 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 28 22 4 2 62 - 21 70
2 Динамо Киев 28 20 3 5 67 - 26 63
3 Кривбасс 28 16 6 6 47 - 27 54
4 Днепр-1 28 13 9 6 37 - 26 48
5 Рух Львов 28 11 13 4 41 - 29 46
6 Полесье 28 13 7 8 34 - 27 46
7 ЛНЗ Черкассы 28 9 8 11 28 - 33 35
8 Черноморец 28 10 2 16 38 - 43 32
9 Заря 28 7 11 10 28 - 34 32
10 Александрия 28 7 9 12 25 - 36 30
11 Ворскла 28 8 6 14 27 - 44 30
12 Колос К 28 6 11 11 19 - 28 29
13 Оболонь 28 5 11 12 17 - 35 26
14 Верес 28 5 9 14 27 - 43 24
15 Минай 28 4 10 14 24 - 45 22
16 Металлист 1925 28 5 7 16 28 - 52 22
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Ivan Vismutenko
Только не Ворскла!    Да ещё со стадионом в честь имперского генерала.)
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