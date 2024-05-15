Финал Кубка и еще два тура УПЛ. Кто от Украины сыграет в еврокубках?
На две путевки в еврокубки претендуют Ворскла, Днепр-1, Рух и Полесье
До финиша футбольного сезона в Украине остается сыграть немного матчей: финал Кубка между Ворсклой и Шахтером, два тура УПЛ и переходные поединки.
Донецкий Шахтер, выиграв у Динамо в Класико (1:0) в матче 28-го тура, завоевал 15-й титул в чемпионатах Украины (у киевлян – 16 трофеев в активе). Горняки оторвались на 7 очков от главного конкурента за два тура до финиша и стали недосягаемыми даже теоретически.
Шахтер как чемпион Украины получил право сыграть, как минимум, в квалификации Q4 Лиги чемпионов.
Для прямого выхода в основной раунд ЛЧ, Шахтеру нужно, чтоб Реал обыграл Боруссию Д в финале Лиги чемпионов, и тогда горняки под руководством Марино Пушича займут вакантное место обладателя трофея ЛЧ.
Динамо начнет евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Для выхода в основу ЛЧ киевлянам надо будет обыграть трех соперников по Пути представителей лиг. Чтобы остаться в еврокубках на осенне-зимний период, команде Александра Шовковского надо выиграть минимум одно противостояние из трех.
Гарантировал себе евросезон и бронзовый призер УПЛ – криворожский Кривбасс, причем 15 мая определится, в каком еврокубке стартует команда Юрия Вернидуба.
Если Шахтер выиграет финал Кубка Украины у Ворсклы, то Кривбасс примет участие в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Чтобы обеспечить себе евроосень, надо будет выиграть хотя бы одно из двух противостояний.
Если же Кубок завоюет Ворскла, тогда именно полтавская команда отправится в Q3 Лиги Европы, а Кривбасс начнет выступления с Q2 Лиги конференций.
В Лиге конференций Украина будет представлена двумя командами, которые стартуют с Q2 и будут пытаться пройти три раунда. Ими станут либо Кривбасс + 4-е место УПЛ (если Кубок выиграет Ворскла), либо 4-е и 5-е места (если Кубок достанется Шахтеру).
За 4-е и 5-е место УПЛ за два тура до финиша борьбу ведут Днепр-1 (48 очков), Рух и Полесье (по 46). Вечером 15 мая они узнают, сколько путевок в ЛК для этой тройки будет стоять на кону: либо одна (если Ворскла завоюет трофей), либо две (если горняки положат золотые медали в Кубок).
🏆 УПЛ. 28-й тур
⚽️ 11 мая (суббота)
- 🔹 13:00. Ворскла – Минай – 2:3
- 🔹 15:30. Оболонь – Рух – 0:0
- 🔹 18:00. Шахтер – Динамо – 1:0
⚽️ 12 мая (воскресенье)
- 🔹 13:00. Александрия – Днепр-1 – 1:0
- 🔹 15:30. Черноморец – Металлист 1925 – 3:0
⚽️ 13 мая (понедельник)
- 🔹 13:00. Кривбасс – Полесье – 0:1 (доигрывание)
- 🔹 15:30. Колос – ЛНЗ – 1:3
- 🔹 18:00. Заря – Верес – 1:1
📊 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2
|Динамо Киев
|28
|20
|3
|5
|67 - 26
|63
|3
|Кривбасс
|28
|16
|6
|6
|47 - 27
|54
|4
|Днепр-1
|28
|13
|9
|6
|37 - 26
|48
|5
|Рух Львов
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6
|Полесье
|28
|13
|7
|8
|34 - 27
|46
|7
|ЛНЗ Черкассы
|28
|9
|8
|11
|28 - 33
|35
|8
|Черноморец
|28
|10
|2
|16
|38 - 43
|32
|9
|Заря
|28
|7
|11
|10
|28 - 34
|32
|10
|Александрия
|28
|7
|9
|12
|25 - 36
|30
|11
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|12
|Колос К
|28
|6
|11
|11
|19 - 28
|29
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14
|Верес
|28
|5
|9
|14
|27 - 43
|24
|15
|Минай
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16
|Металлист 1925
|28
|5
|7
|16
|28 - 52
|22
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