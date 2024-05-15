Финал Кубка и еще два тура УПЛ. Кто от Украины сыграет в еврокубках?

До финиша футбольного сезона в Украине остается сыграть немного матчей: финал Кубка между Ворсклой и Шахтером, два тура УПЛ и переходные поединки.

Донецкий Шахтер, выиграв у Динамо в Класико (1:0) в матче 28-го тура, завоевал 15-й титул в чемпионатах Украины (у киевлян – 16 трофеев в активе). Горняки оторвались на 7 очков от главного конкурента за два тура до финиша и стали недосягаемыми даже теоретически.

Шахтер как чемпион Украины получил право сыграть, как минимум, в квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Для прямого выхода в основной раунд ЛЧ, Шахтеру нужно, чтоб Реал обыграл Боруссию Д в финале Лиги чемпионов, и тогда горняки под руководством Марино Пушича займут вакантное место обладателя трофея ЛЧ.

Динамо начнет евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Для выхода в основу ЛЧ киевлянам надо будет обыграть трех соперников по Пути представителей лиг. Чтобы остаться в еврокубках на осенне-зимний период, команде Александра Шовковского надо выиграть минимум одно противостояние из трех.

Гарантировал себе евросезон и бронзовый призер УПЛ – криворожский Кривбасс, причем 15 мая определится, в каком еврокубке стартует команда Юрия Вернидуба.

Если Шахтер выиграет финал Кубка Украины у Ворсклы, то Кривбасс примет участие в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Чтобы обеспечить себе евроосень, надо будет выиграть хотя бы одно из двух противостояний.

Если же Кубок завоюет Ворскла, тогда именно полтавская команда отправится в Q3 Лиги Европы, а Кривбасс начнет выступления с Q2 Лиги конференций.

В Лиге конференций Украина будет представлена двумя командами, которые стартуют с Q2 и будут пытаться пройти три раунда. Ими станут либо Кривбасс + 4-е место УПЛ (если Кубок выиграет Ворскла), либо 4-е и 5-е места (если Кубок достанется Шахтеру).

За 4-е и 5-е место УПЛ за два тура до финиша борьбу ведут Днепр-1 (48 очков), Рух и Полесье (по 46). Вечером 15 мая они узнают, сколько путевок в ЛК для этой тройки будет стоять на кону: либо одна (если Ворскла завоюет трофей), либо две (если горняки положат золотые медали в Кубок).

🏆 УПЛ. 28-й тур

⚽️ 11 мая (суббота)

🔹 13:00. Ворскла – Минай – 2:3

– 2:3 🔹 15:30. Оболонь – Рух – 0:0

🔹 18:00. Шахтер – Динамо – 1:0

⚽️ 12 мая (воскресенье)

🔹 13:00. Александрия – Днепр-1 – 1:0

– Днепр-1 – 1:0 🔹 15:30. Черноморец – Металлист 1925 – 3:0

⚽️ 13 мая (понедельник)

🔹 13:00. Кривбасс – Полесье – 0:1 (доигрывание)

– 0:1 (доигрывание) 🔹 15:30. Колос – ЛНЗ – 1:3

– 1:3 🔹 18:00. Заря – Верес – 1:1

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