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  4. Динамо летом распрощается с форвардом, выступавшим в россии
Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 12:16 |
1460
3

Динамо летом распрощается с форвардом, выступавшим в россии

Бенито покинет киевский клуб

15 мая 2024, 12:16 |
1460
3
Динамо летом распрощается с форвардом, выступавшим в россии

25-летний нигерийский нападающий Бенито летом покинет киевское «Динамо».

По информации Футбол-24, нигерийский нападающий полностью потерял доверие тренерского штаба «Динамо» во главе с Александром Шовковским. «Динамо» рассматривает вариант полноценного трансфера футболиста или аренды. Контракт игрока с киевским клубом действует до лета 2026 года.

Бенито стал игроком «Динамо» еще в 2020 году, играя до этого за российский клуб «Тамбов». В этом сезоне нигериец провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист. В матче 20-го тура УПЛ против «Вереса» (1:1) Бенито привез пенальти на последних минутах.

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Динамо Киев Бенито чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: Футбол 24
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Gargantua
тот пенальти в матче с Вересом стал поворотным моментом
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+1
Archie1991
Виявляється він форвард , статистика  "провів 22 матчі, забив 2 голи та віддав 1 асист"
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0
Остап Черешня
Ещё бы распрощались со своим названием из нквд....
Давайте уже УСС Киев!
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-3
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