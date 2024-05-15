Динамо летом распрощается с форвардом, выступавшим в россии
Бенито покинет киевский клуб
25-летний нигерийский нападающий Бенито летом покинет киевское «Динамо».
По информации Футбол-24, нигерийский нападающий полностью потерял доверие тренерского штаба «Динамо» во главе с Александром Шовковским. «Динамо» рассматривает вариант полноценного трансфера футболиста или аренды. Контракт игрока с киевским клубом действует до лета 2026 года.
Бенито стал игроком «Динамо» еще в 2020 году, играя до этого за российский клуб «Тамбов». В этом сезоне нигериец провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист. В матче 20-го тура УПЛ против «Вереса» (1:1) Бенито привез пенальти на последних минутах.
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