Динамо летом распрощается с форвардом, выступавшим в россии

25-летний нигерийский нападающий Бенито летом покинет киевское «Динамо».

По информации Футбол-24, нигерийский нападающий полностью потерял доверие тренерского штаба «Динамо» во главе с Александром Шовковским. «Динамо» рассматривает вариант полноценного трансфера футболиста или аренды. Контракт игрока с киевским клубом действует до лета 2026 года.

Бенито стал игроком «Динамо» еще в 2020 году, играя до этого за российский клуб «Тамбов». В этом сезоне нигериец провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист. В матче 20-го тура УПЛ против «Вереса» (1:1) Бенито привез пенальти на последних минутах.