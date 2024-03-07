Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью

В четверг, 7 марта, в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу в Ровно встретились местный «Верес» и киевское «Динамо».

После возобновления чемпионата подопечные Олега Шандрука сначала дома потерпели поражения 0:2 от коваливского «Колоса», затем на выезде проиграли полтавской «Ворскле» со счетом 1:2. Команда Александра Шовковского в стартовых турах второй половины сезона набрала 6 очков в двух матчах. На своем стадионе киевляне обыграли харьковский «Металлист 1925» (4:2) и одесский «Черноморец» (1:0).

По сравнению с матчами прошедшего тура в стартовых составах команд произошло несколько изменений. У хозяев с первых минут вышли В. Шарай и Гайдучик, а Дахновский и Яго остались вне заявки на матч. В составе гостей из-за перебора желтых карточек пропускал матч Бражко. Вместо него на поле появился Андриевский. Остался на скамейке для запасных Вивчаренко. В «основу» вернулся Дубинчак.

Несмотря на то, что сегодняшний поединок состоялся в рамках второго круга, для соперников эта игра – лишь первое очное противостояние в сезоне 2023-2024 годов. Дело в том, что матч 5-го тура, который должен был состоятся в Киеве, перенесли на более поздний срок, и пока дата его проведения до сих пор неизвестна.

НК «Верес»

Начало поединка в Ровно было насыщено событиями. На 5-й минуте Гайдучик отдал пас на Мрвальевича, тот в силовой борьбе прошел Попова и нанес удар примерно с 14 метров - Бущан отбил. После сейва динамовцы перешли в быструю контратаку. Прошла передача на Кабаева, тот принял мяч на левом фланге, сместился по диагонали в центр и отдал левее на Волошина. Николай, которого никто из защитников не атаковал, из пределов штрафной пробил в дальний угол ворот. У тренеров «Вереса» должны быть вопросы к обоим фланговым защитникам.

Чуть ли не сразу динамовцы имели возможность удвоить преимущество. Андриевский с ходу пробил из-за пределов штрафной, мяч попал в перекладину. Было близко к верхнему углу ворот.

Киевляне владели ощутимым преимуществом примерно до 30-й минуты. За это время они отличились двумя опасными ударами со второго этажа. После попытки в исполнении Волошина голкипер «Вереса» Когут в падении отразил мяч, а вот удару Попова не хватило точности – мяч пролетел неподалеку от дальнего угла ворот.

НК «Верес»

В последней трети тайма хозяева заиграли смелее в атаке. Мощные Гайдучик и Мрвальевич постоянно оказывали давление на защитников «Динамо». Однако до опасных моментов у ворот Бущана дело не дошло.

Вторая половина встречи прошла в равной борьбе. Периодами территориальным преимуществом владел «Верес». Хозяева продолжали оказывать давление на защиту «Динамо» с помощью навесов и забросов в штрафную площадку. Чтобы минимизировать риск возникновения опасности после таких передач, Шовковский на последние минуты матча выпустил еще двух центральных защитников. Но это не помогло. На четвертой компенсированной минуте (кстати, арбитр сначала добавил три минуты), очереднойзаброс в штрафную «Динамо» завершился столкновением Мрвальевича и Бенито. Арбитр зафиксировал фол в атаке. Футболисты «Вереса» были очень недовольны этим решением, началась толкотня киевлян и ровенчан, несколько футболистов получили предупреждения. После того как страсти улеглись, Дмитрий Панчишин пошел просматривать видеоповтор и назначил пенальти в ворота «Динамо». Мрвальевич переиграл Бущана и принес своей команде ничью.

В предыдущих шести матчах между «Вересом» и «Динамо» ровенчане неизменно уступали. «Красно-черные» после возвращения в УПЛ в 2021 году не могли забить хотя бы гол в ворота динамовцев. Теперь эти серии завершились. Как завершилась и победная серия «Динамо» в чемпионате – седьмую победу подряд киевляне одержать не смогли.

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Верес» – «Динамо» – 1:1

Гол: Мрвальевич (90+8, пенальти) – Волошин (5).

Предупреждения: В. Шарай (33), Мрвальевич (35), Когут (90+2), Жулио Сезар (90+5) – Попов (16), Ванат (90+2), Бущан (90+5).

«Верес»: Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Банада (Кухарук, 46), Кучеров, Шастал, В.Шарай (Янаков, 60), Гайдучик (Шестаков, 67), Мрвальевич.

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Михавко, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Волошин (Дячук, 85), Кабаев (Бенито, 85), Ванат.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА