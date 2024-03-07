Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Чемпионат Украины
Верес
07.03.2024 18:40 – FT 1 : 1
Динамо Киев
Время начала матча было сдвинуто с 18:00 на 18:40 из-за воздушной тревоги
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 20:41 | Обновлено 07 марта 2024, 21:15
6563
110

Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью

Киевляне не смогли продолжить свою победную серию

07 марта 2024, 20:41 | Обновлено 07 марта 2024, 21:15
6563
110
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
НК «Верес»

В четверг, 7 марта, в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу в Ровно встретились местный «Верес» и киевское «Динамо».

После возобновления чемпионата подопечные Олега Шандрука сначала дома потерпели поражения 0:2 от коваливского «Колоса», затем на выезде проиграли полтавской «Ворскле» со счетом 1:2. Команда Александра Шовковского в стартовых турах второй половины сезона набрала 6 очков в двух матчах. На своем стадионе киевляне обыграли харьковский «Металлист 1925» (4:2) и одесский «Черноморец» (1:0).

По сравнению с матчами прошедшего тура в стартовых составах команд произошло несколько изменений. У хозяев с первых минут вышли В. Шарай и Гайдучик, а Дахновский и Яго остались вне заявки на матч. В составе гостей из-за перебора желтых карточек пропускал матч Бражко. Вместо него на поле появился Андриевский. Остался на скамейке для запасных Вивчаренко. В «основу» вернулся Дубинчак.

Несмотря на то, что сегодняшний поединок состоялся в рамках второго круга, для соперников эта игра – лишь первое очное противостояние в сезоне 2023-2024 годов. Дело в том, что матч 5-го тура, который должен был состоятся в Киеве, перенесли на более поздний срок, и пока дата его проведения до сих пор неизвестна.

НК «Верес»

Начало поединка в Ровно было насыщено событиями. На 5-й минуте Гайдучик отдал пас на Мрвальевича, тот в силовой борьбе прошел Попова и нанес удар примерно с 14 метров - Бущан отбил. После сейва динамовцы перешли в быструю контратаку. Прошла передача на Кабаева, тот принял мяч на левом фланге, сместился по диагонали в центр и отдал левее на Волошина. Николай, которого никто из защитников не атаковал, из пределов штрафной пробил в дальний угол ворот. У тренеров «Вереса» должны быть вопросы к обоим фланговым защитникам.

Чуть ли не сразу динамовцы имели возможность удвоить преимущество. Андриевский с ходу пробил из-за пределов штрафной, мяч попал в перекладину. Было близко к верхнему углу ворот.

Киевляне владели ощутимым преимуществом примерно до 30-й минуты. За это время они отличились двумя опасными ударами со второго этажа. После попытки в исполнении Волошина голкипер «Вереса» Когут в падении отразил мяч, а вот удару Попова не хватило точности – мяч пролетел неподалеку от дальнего угла ворот.

НК «Верес»

В последней трети тайма хозяева заиграли смелее в атаке. Мощные Гайдучик и Мрвальевич постоянно оказывали давление на защитников «Динамо». Однако до опасных моментов у ворот Бущана дело не дошло.

Вторая половина встречи прошла в равной борьбе. Периодами территориальным преимуществом владел «Верес». Хозяева продолжали оказывать давление на защиту «Динамо» с помощью навесов и забросов в штрафную площадку. Чтобы минимизировать риск возникновения опасности после таких передач, Шовковский на последние минуты матча выпустил еще двух центральных защитников. Но это не помогло. На четвертой компенсированной минуте (кстати, арбитр сначала добавил три минуты), очереднойзаброс в штрафную «Динамо» завершился столкновением Мрвальевича и Бенито. Арбитр зафиксировал фол в атаке. Футболисты «Вереса» были очень недовольны этим решением, началась толкотня киевлян и ровенчан, несколько футболистов получили предупреждения. После того как страсти улеглись, Дмитрий Панчишин пошел просматривать видеоповтор и назначил пенальти в ворота «Динамо». Мрвальевич переиграл Бущана и принес своей команде ничью.

В предыдущих шести матчах между «Вересом» и «Динамо» ровенчане неизменно уступали. «Красно-черные» после возвращения в УПЛ в 2021 году не могли забить хотя бы гол в ворота динамовцев. Теперь эти серии завершились. Как завершилась и победная серия «Динамо» в чемпионате – седьмую победу подряд киевляне одержать не смогли.

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Верес» – «Динамо» – 1:1

Гол: Мрвальевич (90+8, пенальти) Волошин (5).

Предупреждения: В. Шарай (33), Мрвальевич (35), Когут (90+2), Жулио Сезар (90+5) Попов (16), Ванат (90+2), Бущан (90+5).

«Верес»: Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Банада (Кухарук, 46), Кучеров, Шастал, В.Шарай (Янаков, 60), Гайдучик (Шестаков, 67), Мрвальевич.

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Михавко, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Волошин (Дячук, 85), Кабаев (Бенито, 85), Ванат.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы не наиграли на победу»
Полесье – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Динамо – 1:1. Пенальти на 90+8 минуте. Видео голов и обзор
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Футбол | 07 марта 2024, 07:11 0
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили

6 марта мадридский «Реал» прошел немецкую команду в 1/8 финала по сумме двух встреч

Назвала полицейского «белым». Футболистку Челси обвинили в расизме
Футбол | 07 марта 2024, 15:51 9
Назвала полицейского «белым». Футболистку Челси обвинили в расизме
Назвала полицейского «белым». Футболистку Челси обвинили в расизме

Инцидент произошел в январе 2023 года

Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Снукер | 07.03.2024, 06:30
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Мичел поставил задачу перед игроками и назвал лучшую игру Жироны
Футбол | 07.03.2024, 20:34
Мичел поставил задачу перед игроками и назвал лучшую игру Жироны
Мичел поставил задачу перед игроками и назвал лучшую игру Жироны
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 07.03.2024, 06:59
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Комментарии 112
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
0963691185
ну що дебіли.. догрались....восім захисників і не втримали.. атакувати треба а не Волошина міняти.. а того кусок рубероїда отправте де взяли.. з його толку нема...
Ответить
+16
locator-x
От так і програєтьлся чемпіонство...
Ответить
+14
Gargantua
бывает и такое
глупейшая потеря очков
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Ад
суддя,не зміг не призначити пенальті ,все чесно!Вчись Монзуль!
Ответить
+7
Sheva19
А тем временем после первого Тайма Карабах Байер 2:0 
Ответить
+6
D1927K
Пенальті по факту, як би сумно не було, Беніто "молодець"
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Первый Среди Равных
Просто Динамо якщо хоче на щось претендувати, то у такої команди як Верес 
(при всій повазі) треба в два-три мячі вести, тоді і не було б такої херні, і було б пофіг на якийсь пенальті на останніх секундах. 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Kamon
Ахаха Динамо Киев, помню многие здесь смеялись , когда Шахтёр потерял очки с Вересом, а жизнь как бумеранг 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
D1927K
Тепер хай ця шавка "торнадо" не п.здить що Динамо купило собі чемпіонство
Ответить
+4
BAD👣BOY
Шовковський проєбав з замінами от і все. Команда зіграла не пагано, були поперечки і багато інших моментів. До всього цього не було ключових футболістів, які ведуть команду.
Ответить
+3
analex
Нічого дивного , Верес не заслужив на нічию , а Димамо - на перемогу. Коли в команді один Шапаренко грає на роялі , кілька нот знає Волошин , а всі інші штовхають той рояль поперек поля та назад , то такий і результат
Ответить
+3
Александр Шевченко
Пенальти увы был, негра нашего на зерновую плантацию отправить. Шовковский тоже дурачек, такие замены делать и самое главное когда. СаШо, шо це було?
Ответить
+3
Показать Скрыть 4 ответа
Alexander Киев
Ладно із тим матчем та результатом, ні на що воно не впливає, багато турів попереду. Але ж є одне цікаве питання, бажано адекватно відповісти.. що робить Попов у футболі? Не важливо за який клуб іде мова. Тільки у цьому матчі він награв на 3-4 жовті. Користі із нього 0, тільки проблеми. Хотів порівняти із Хачеріді, але ні.. Попову до нього далеко.
Ответить
+2
Показать Скрыть 5 ответов
Fireball
Зря валялся Шапаренко и Ванат  отбивал мяч.  На небе звёзды давно сошлись.
Ответить
+2
AK.228
😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁👏👏👏👏👏
Ответить
+2
FunnyCat_____
Испортили всем нам  болельщикам динамо завтра праздник!Обидно
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Мабуть цілий тиждень вагони розгружали судячи з 2 тайму , а Попова по закінченню сезону потрібно комусь спихати толку 0
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Kamon
О Золотых медалях можно забыть, если так терять очки 
Ответить
+1
Перець
Ой не ті заміни були проведені , а Романов топить за Шахтар 100%
Ответить
+1
SportsMan
В студию УПЛ ТВ крысу пригласили.
Всем теперь понятно, почему Динамо не собирается в телепул? Потому как это УПЛ ТВ приглашает крыс и сейчас их оправдывает.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
06.03.2024, 06:59 3
Футбол
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
05.03.2024, 18:46 1
Другие виды
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 11
Футбол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
07.03.2024, 00:29 2
Футбол
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
06.03.2024, 14:50 10
Футбол
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
07.03.2024, 10:01 7
Теннис
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
06.03.2024, 07:20
Бокс
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
07.03.2024, 12:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем