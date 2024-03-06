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Верес
07.03.2024 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 23:22 |
94
0

Верес – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляция поединка Украинской Премьер-лиги

06 марта 2024, 23:22 |
94
0
Верес – Динамо. Текстовая трансляция матча
НК «Верес»

В четверг, 7 марта, в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу в Ровно встретятся местный «Верес» и киевское «Динамо». Поединок пройдет на стадионе «Авангард». Начало запланировано на 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

После возобновления чемпионата подопечные Олега Шандрука проиграли два матча из двух. Сперва «Верес» дома потерпел поражение 0:2 от коваливского «Колоса», затем на выезде проиграл полтавской «Ворскле» со счетом 1:2. Команда Александра Шовковского в стартовых турах второй половины сезона набрала 6 очков в двух матчах. На своем стадионе киевляне обыграли харьковский «Металлист 1925» (4:2) и одесский «Черноморец» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» - «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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