Верес – Динамо. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляция поединка Украинской Премьер-лиги
В четверг, 7 марта, в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу в Ровно встретятся местный «Верес» и киевское «Динамо». Поединок пройдет на стадионе «Авангард». Начало запланировано на 18:00.
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После возобновления чемпионата подопечные Олега Шандрука проиграли два матча из двух. Сперва «Верес» дома потерпел поражение 0:2 от коваливского «Колоса», затем на выезде проиграл полтавской «Ворскле» со счетом 1:2. Команда Александра Шовковского в стартовых турах второй половины сезона набрала 6 очков в двух матчах. На своем стадионе киевляне обыграли харьковский «Металлист 1925» (4:2) и одесский «Черноморец» (1:0).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» - «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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