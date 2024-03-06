В четверг, 7 марта, в матче 20-го тура чемпионата Украины по футболу в Ровно встретятся местный «Верес» и киевское «Динамо». Поединок пройдет на стадионе «Авангард». Начало запланировано на 18:00.

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После возобновления чемпионата подопечные Олега Шандрука проиграли два матча из двух. Сперва «Верес» дома потерпел поражение 0:2 от коваливского «Колоса», затем на выезде проиграл полтавской «Ворскле» со счетом 1:2. Команда Александра Шовковского в стартовых турах второй половины сезона набрала 6 очков в двух матчах. На своем стадионе киевляне обыграли харьковский «Металлист 1925» (4:2) и одесский «Черноморец» (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» - «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.