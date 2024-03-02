6-й раз подряд. Динамо в Киеве обыграло Черноморец
Столичная команда поднялась в топ-3 турнирной таблицы
Динамовцы сразу завладели инициативой и пошли в атаку большими силами. И уже на исходе первой минуты матча они создали момент, который не реализовал Шапаренко. Его подвела точность при завершении. Одесситов он явно простил. Простил гостей и Ванат через три минуты, когда оказался первым на добивании после того, как Варакута парировал дальний удар от Шепелева.
Свой первый в поединке полумомент гости получили только на 13-й минуте – Бущан уверенно забрал мяч после удара в исполнении Васильева. Вскоре после этого голкиперу «Динамо» пришлось парировать коварный удар от Иеде.
Примерно к середине первого тайма события на поле немного успокоились, но игра не впала в академичное русло. Как оказалось, это были «игровые качели», которые в заключительной части первой 45-минутки убедительно качнулись в сторону киевлян. На 30-й минуте мяч после удара Ваната головой чиркнул по перекладине и покинул поле. Зато через 7 минут все в атаке у подопечных Александра Шовковского сработало ударно. Помог им в этом и вратарь одесситов. Варакута не зафиксировал мяч после навеса от Волошина, а Шепелев оказался своевременно на добивании. 1:0.
Установившийся результат сохранился и до конца первого тайма, и до финального свистка. Большую часть оставшегося игрового времени футболисты «Динамо» владели перевесом, но соорудить второй гол в матче у них не получалось.
До отдыха голевых моментов у киевлян не было. После перерыва встреча также реально-голевыми эпизодами в исполнении футболистов «Динамо» не радовала. Были полумомент у Кабаева, на который «Черноморец» хорошо ответил ударом Авагимяна – Бущан сыграл надежно. Потом запомнились эпизоды с участием Шепелева, Ваната, вновь Шепелева. На 71-й минуте Бражко пробил в стойку.
В результате второй гол в матче остался для динамовцев мечтой, зато с финальным свистком они получили очередную победу. Уже шестую в шести последних матчах. Имея 34 очка, киевляне подняли в топ-3 таблицы УПЛ. «Черноморец» занимает 9-ю позицию, имея 23 пункта.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур
«Динамо» – «Черноморец» – 1:0
Шепелев, 38.
Бражко, 26, Кабаев, 36 – Зе Гомес, 78.
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев (Тымчик, 89), Бражко, Шапаренко, Шепелев (Андриевский, 75), Волошин (Бенито, 88), Кабаев, Ванат (Супряга, 75).
«Черноморец»: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев (Ипалибо, 75), Кузык, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Иеде (Зе Гомес, 75).
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).
ДИНАМО – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Наши оценки:
Замены у Динамо: Андриевський – б/о, Супряга – б/о, Тымчик – б/о, Бенито – б/о.
Замены у Черноморца: Ипалибо – б/о, Зе Гомес – б/о, Присяжнюк – б/о.
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«Канониры» вряд ли будут пытаться подписать Михаила
Поединок состоится 2 марта в 17:00 по Киеву
немного смазала впечатление низкая реализация, где то наверное просто не пофартило, из за чего результат висел на волоске.
Игру держали под контролем.
в кои то веки ничего не дали сделать сопернику, даже под конец матча
Интересна дальнейшая ситуация с Дьячуком который считается очень перспективным!
Ну а так с победой, имели еще шансы чтобы забить конечно, но главное три очка!
Буе и Ярмоле скорейшего возвращения на поле!
и это, Спорт ЮА, когда вы таблицу нормальную сделаете? шахтеру даже за победу 4 очка не дадут, так что рано или поздно придется его на 5 место опускать!
Одне радує, що не пропустили.. це вже плюс.
Головне що три очки в копілку.
ДК уже в тройке и вся борьба впереди!
Перемогли і добре, але попередній матч був краще ніж цей. Є і позитивні зміни, але браку багато і треба вдосконалюватись, маємо надію що команда з кожною новою грою буде ставати кращою і ще розіграються.
Вболіваємо за Динамо!
Ванат знову продинамив момент, цього разу із добиванням. Воротар уже лежить, поруч нікого, чого ти відразу лупиш? Пауза, крок праворуч - і кати в порожній кут.
І цейво, хтось зрозумів, чому в момент голу на вістрі опинився Шепелев? Це ж була позиційна атака, як він забіг так далеко і де був Ванат?