6-й раз подряд. Динамо в Киеве обыграло Черноморец

Динамовцы сразу завладели инициативой и пошли в атаку большими силами. И уже на исходе первой минуты матча они создали момент, который не реализовал Шапаренко. Его подвела точность при завершении. Одесситов он явно простил. Простил гостей и Ванат через три минуты, когда оказался первым на добивании после того, как Варакута парировал дальний удар от Шепелева.

Свой первый в поединке полумомент гости получили только на 13-й минуте – Бущан уверенно забрал мяч после удара в исполнении Васильева. Вскоре после этого голкиперу «Динамо» пришлось парировать коварный удар от Иеде.

Примерно к середине первого тайма события на поле немного успокоились, но игра не впала в академичное русло. Как оказалось, это были «игровые качели», которые в заключительной части первой 45-минутки убедительно качнулись в сторону киевлян. На 30-й минуте мяч после удара Ваната головой чиркнул по перекладине и покинул поле. Зато через 7 минут все в атаке у подопечных Александра Шовковского сработало ударно. Помог им в этом и вратарь одесситов. Варакута не зафиксировал мяч после навеса от Волошина, а Шепелев оказался своевременно на добивании. 1:0.

Установившийся результат сохранился и до конца первого тайма, и до финального свистка. Большую часть оставшегося игрового времени футболисты «Динамо» владели перевесом, но соорудить второй гол в матче у них не получалось.

До отдыха голевых моментов у киевлян не было. После перерыва встреча также реально-голевыми эпизодами в исполнении футболистов «Динамо» не радовала. Были полумомент у Кабаева, на который «Черноморец» хорошо ответил ударом Авагимяна – Бущан сыграл надежно. Потом запомнились эпизоды с участием Шепелева, Ваната, вновь Шепелева. На 71-й минуте Бражко пробил в стойку.

В результате второй гол в матче остался для динамовцев мечтой, зато с финальным свистком они получили очередную победу. Уже шестую в шести последних матчах. Имея 34 очка, киевляне подняли в топ-3 таблицы УПЛ. «Черноморец» занимает 9-ю позицию, имея 23 пункта.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

«Динамо» – «Черноморец» – 1:0

Шепелев, 38.

Бражко, 26, Кабаев, 36 – Зе Гомес, 78.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев (Тымчик, 89), Бражко, Шапаренко, Шепелев (Андриевский, 75), Волошин (Бенито, 88), Кабаев, Ванат (Супряга, 75).

«Черноморец»: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев (Ипалибо, 75), Кузык, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Иеде (Зе Гомес, 75).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).

ДИНАМО – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Наши оценки:

Замены у Динамо: Андриевський – б/о, Супряга – б/о, Тымчик – б/о, Бенито – б/о.

Замены у Черноморца: Ипалибо – б/о, Зе Гомес – б/о, Присяжнюк – б/о.