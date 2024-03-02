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Динамо Киев
02.03.2024 15:30 – FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 17:24 | Обновлено 02 марта 2024, 18:38
2987
43

6-й раз подряд. Динамо в Киеве обыграло Черноморец

Столичная команда поднялась в топ-3 турнирной таблицы

02 марта 2024, 17:24 | Обновлено 02 марта 2024, 18:38
2987
43
6-й раз подряд. Динамо в Киеве обыграло Черноморец
ФК Динамо Киев

Динамовцы сразу завладели инициативой и пошли в атаку большими силами. И уже на исходе первой минуты матча они создали момент, который не реализовал Шапаренко. Его подвела точность при завершении. Одесситов он явно простил. Простил гостей и Ванат через три минуты, когда оказался первым на добивании после того, как Варакута парировал дальний удар от Шепелева.

Свой первый в поединке полумомент гости получили только на 13-й минуте – Бущан уверенно забрал мяч после удара в исполнении Васильева. Вскоре после этого голкиперу «Динамо» пришлось парировать коварный удар от Иеде.

Примерно к середине первого тайма события на поле немного успокоились, но игра не впала в академичное русло. Как оказалось, это были «игровые качели», которые в заключительной части первой 45-минутки убедительно качнулись в сторону киевлян. На 30-й минуте мяч после удара Ваната головой чиркнул по перекладине и покинул поле. Зато через 7 минут все в атаке у подопечных Александра Шовковского сработало ударно. Помог им в этом и вратарь одесситов. Варакута не зафиксировал мяч после навеса от Волошина, а Шепелев оказался своевременно на добивании. 1:0.

Установившийся результат сохранился и до конца первого тайма, и до финального свистка. Большую часть оставшегося игрового времени футболисты «Динамо» владели перевесом, но соорудить второй гол в матче у них не получалось.

До отдыха голевых моментов у киевлян не было. После перерыва встреча также реально-голевыми эпизодами в исполнении футболистов «Динамо» не радовала. Были полумомент у Кабаева, на который «Черноморец» хорошо ответил ударом Авагимяна – Бущан сыграл надежно. Потом запомнились эпизоды с участием Шепелева, Ваната, вновь Шепелева. На 71-й минуте Бражко пробил в стойку.

В результате второй гол в матче остался для динамовцев мечтой, зато с финальным свистком они получили очередную победу. Уже шестую в шести последних матчах. Имея 34 очка, киевляне подняли в топ-3 таблицы УПЛ. «Черноморец» занимает 9-ю позицию, имея 23 пункта.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

«Динамо» – «Черноморец» – 1:0

Шепелев, 38.

Бражко, 26, Кабаев, 36 – Зе Гомес, 78.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев (Тымчик, 89), Бражко, Шапаренко, Шепелев (Андриевский, 75), Волошин (Бенито, 88), Кабаев, Ванат (Супряга, 75).

«Черноморец»: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев (Ипалибо, 75), Кузык, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Иеде (Зе Гомес, 75).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).

ДИНАМО – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Наши оценки:

Замены у Динамо: Андриевський – б/о, Супряга – б/о, Тымчик – б/о, Бенито – б/о.

Замены у Черноморца: Ипалибо – б/о, Зе Гомес – б/о, Присяжнюк – б/о.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 45
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Gargantua
нравится конечно организация игры: высокий прессинг, хорошая комбинаторика.
немного смазала впечатление низкая реализация, где то наверное просто не пофартило, из за чего результат висел на волоске.
Игру держали под контролем.
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+11
Показать Скрыть 3 ответа
Viktor Shuper
дивно що тільки 1 гол забили, моментів вистачало
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Рейский
Шо там кроты, "ПОБЕДУ" в кабинете выгрызли уже что б идти к картонному чемпионству?
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+7
Умник
Норм. Лучший матч Шепелева
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+6
Arty900
Чорноморець розчарував в атаці у порівнянні з попередніми результативними протистояннями, хоча може це й заслуга Шовковського.
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+5
FunnyCat_____
по второму тайму который удалось посмотреть, понравилась, в первую очередь, игра защиты
 в кои то веки ничего не дали сделать сопернику, даже под конец матча
 Интересна  дальнейшая ситуация с Дьячуком который считается очень перспективным!
Ну  а так с победой, имели еще шансы чтобы забить конечно, но главное три очка!
Буе и Ярмоле скорейшего возвращения на поле!
и это, Спорт ЮА, когда вы таблицу нормальную сделаете? шахтеру даже за победу  4 очка не дадут, так что рано или поздно придется его на 5 место опускать!
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Darkness1984
Норм! Але забивати потрібно!
Одне радує, що не пропустили.. це вже плюс.
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+5
Перець
Де банка оболоні з персональним обзором матчу.
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+4
Pavel_i_CO
Всіх з перемогою, але особисто мені цей матч, у виконанні Динамо Київ, не сподобався. Намагалися забити у перші п'ять хвилин, а потім, поступово темп спав. Якби не помилка голкіпера, то невідомо як би далі події розвивалися. Але, по моментам, награли на два м'ячі переваги. Поперечка від Ваната, штанга від Бражка. У одеситів гольових моментів не було... Всім тихого вечора. Повертаємо чемпіонство до Києва!!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Нормально . Може бути. Є над чим попрацювати. 
Головне що три очки в копілку.
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+3
sahka1981
В принципі норм, моментів вистачало у ДК два на перших хвилинах, мали забивати, поперечка, штанга. Шапаренко без Буяльського не так трішки виглядав. Ну і фізично витримали, наприкінці абсолютно нічого не дали зробити супернику. 
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+2
FunnyCat_____
Спасибо Спорт ЮА за оперативно обновленную таблицу!
ДК уже в тройке и вся борьба впереди!
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+2
Footbulka
Проблеми є, після забитого голу почали тягнути час, а треба було далі тиснути. Можливо треба було раніше робити заміни, аби освіжити атакуючу ланку. Моментів було достатньо, щоб рахунок довести до розгромного, але щось несклалося. При такому рахунку грати назад це самогубство. 
Перемогли і добре, але попередній матч був краще ніж цей. Є і позитивні зміни, але браку багато і треба вдосконалюватись, маємо надію що команда з кожною новою грою буде ставати кращою і ще розіграються. 
Вболіваємо за Динамо!
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+2
PUMA
Таблица УПЛ радует
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Приємна новина!) В Live-таблиці УПЛ, днонецькі вже п'яті, і завтра Кривбас їх закопає надовго на цьому місці
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0
Falko
Загальне враження - ще недоучені тактично в атаці. Часто запізнюються з пасами на вихід, навіть Шапа перетримував. Коли проривалися із флангу, чомусь намагалися або лупити в раму, або прострілювати вздовж воріт, при тому, що центр штрафного порожній, туди набігають, а весь одеський захист уже у воротарському.
Ванат знову продинамив момент, цього разу із добиванням. Воротар уже лежить, поруч нікого, чого ти відразу лупиш? Пауза, крок праворуч - і кати в порожній кут.
І цейво, хтось зрозумів, чому в момент голу на вістрі опинився Шепелев? Це ж була позиційна атака, як він забіг так далеко і де був Ванат?
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0
AK.228
Круто
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
Фанькин кот
Рано радуетесь, дыpявыe. Шахтёр ещё не набрал ход. И как в прошлом чемпионате, пойдут фирменные разгромы от горняков. Суркисятню они уделают на раз-два.
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-3
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Falko
Чорномор Зе Гомез - це не пряма образа президента?
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-3
OtsoCity
Як гра,хтось дивився на гру лайна суркисів?
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-4
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