Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу в матче 19-го тура УПЛ против «Черноморца» (1:0):

– Все свои пресс-конференции буду начинать с благодарности нашим защитникам за то, что они делают. Благодаря им, у нас есть возможность играть в футбол и дарить эмоции. Их точно нам не хватает в сложный период. Также хочу передать соболезнования семьям погибших из-за очередной варварской атаки на Одессу.

Что касается сегодняшней игры, то мы настраивались на трудный матч. В последнее время у нас не получалось хорошо играть против «Черноморца». Понимали, что сегодня тоже не будет легкой прогулки.

Сегодня не удалось реализовать те моменты, которые у нас были. Регулярно работаем над этим. Если бы мы забили 50% из того, что создали, то концовка матча была бы спокойнее. Но это футбол. Поэтому он и великолепен. Не все может идти по плану. Мы играем против живых людей, против команд, у которых есть свои задачи. «Динамо» – всегда дополнительный мотиватор для всех. Учитывая, как мы раньше неудачно играли с «Черноморцем», сегодняшний матч я отнесу нам в актив.

– Что с Буяльским?

– Это капитан команды и один из лидеров. Его присутствие на поле важно для нас. К сожалению, он получил повреждение во время тренировочного процесса. Такое иногда случается. Насколько он выбыл, покажет дополнительное обследование.

– Как вам играть с болельщиками на трибунах? «Динамо» выдало очень агрессивный футбол в первые 10 минут. Почему не играли так же и дальше?

– Играть при болельщиках – большое достижение для нас. Это важно для всех. И для эмоций и для футболистов. Футбол – игра для зрителей. Важно, чтобы все люди, желающие быть на стадионе, в случае каких-то ситуаций могли спокойно пойти в укрытие.

Мы играем против команд, тоже анализирующих наши действия и умеющих перестраиваться по ходу матча. Наша агрессия в первые минуты должна была привести к забитым мячам. Потом мы немного потеряли инициативу, а «Черноморец» получил положительный заряд и начал играть в свою игру. В перерыве мы совершили некоторые коррективы. Считаю, что второй тайм мы сыграли спланировано. Я благодарен игрокам, учитывая, как складывались последние матчи с одесситами.