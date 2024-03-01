Динамо Киев

Динамо – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Стенограмма матча 19-го тура чемпионата Украины по футболу
В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и «Черноморец» из Одессы. Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.
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Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 31 очко после 15 игр. У «Черноморца» 23 пункта после 17 встреч и 9-я позиция.
В поединке первого круга сезона-2023/2024 со счетом 3:2 в Одессе победил «Черноморец».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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