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Чемпионат Украины
Динамо Киев
02.03.2024 15:30 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 12:28 | Обновлено 01 марта 2024, 12:37
308
0

Динамо – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 19-го тура чемпионата Украины по футболу

01 марта 2024, 12:28 | Обновлено 01 марта 2024, 12:37
308
0
Динамо – Черноморец. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и «Черноморец» из Одессы. Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевское «Динамо» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 31 очко после 15 игр. У «Черноморца» 23 пункта после 17 встреч и 9-я позиция.

В поединке первого круга сезона-2023/2024 со счетом 3:2 в Одессе победил «Черноморец».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Динамо Киев Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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