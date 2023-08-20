Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Роман Григорчук впервые выиграл у Мирчи Луческу
В воскресенье, 20 августа, одесский «Черноморец» и киевское «Динамо» встретились в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоялся на стадионе «Черноморец» (Одесса).
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 4 тур.
«Черноморец» – «Динамо» – 3:2
Авагимян (21), Штогрин (53), Иеде (90) – Ярмоленко (49), Сидорчук (61).
Путря (39), Бойчук (55), Иеде (82) – Сирота (51), Дячук (53).
Сирота (83, второе предупреждение).
«Черноморец»: Шевченко, Брагару, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Штогрин, Хадида (Иеде, 69), Бойчук.
«Динамо»: Нещерет, Овчаренко (Дубинчак, 62), Дячук (Караваев, 62), Сирота, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 71), Буяльский, Шапаренко (Шепелев, 77), Н.Волошин, Ярмоленко (Бенито, 77) , Ванат.
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).
Стадион: «Черноморец» (Одесса).
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Очередной сезон команда страдает из-за абсолютно бездарных кадровых решений.
Ладно жалко миллионов на неустойку Луческу, или видишь в нем какой то только тебе заметный потенциал, но команда входит в сезон абсолютно не имея центра защиты не то что по меркам еврокубка, а деж по меркам ТОП 5 УПЛ
Сирота, Попов, Билловар, Дьячук я даже при желании не знаю кого выделить и за что .
Каждый матч в новом сезоне кто то из них привозил и допускал нелепые ошибки приводившие к голам. Но это никоим образом не сподвигло руководство команды взять усиление на эту проблемную позицию
В результате мы пускаем абсолютно ото всех начиная Минаем и заканчивая Арисом и был только вопрос времени когда не сможем забить больше чем пропустили
Браво Суркис , мы несколько лет играли без нападающих, теперь будем видимо столько же играть без защитников, а денбги из бюжета команды лучуше потратить на магарыч очередному " журналисту" который будет рассказывать как тренерский штаб отказывается от трансферов!!!!
Молодці, вітаю!!!