Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо

В воскресенье, 20 августа, одесский «Черноморец» и киевское «Динамо» встретились в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоялся на стадионе «Черноморец» (Одесса).

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Украинская Премьер-лига. 4 тур.

«Черноморец» – «Динамо» – 3:2

Авагимян (21), Штогрин (53), Иеде (90) – Ярмоленко (49), Сидорчук (61).

Путря (39), Бойчук (55), Иеде (82) – Сирота (51), Дячук (53).

Сирота (83, второе предупреждение).

«Черноморец»: Шевченко, Брагару, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Штогрин, Хадида (Иеде, 69), Бойчук.

«Динамо»: Нещерет, Овчаренко (Дубинчак, 62), Дячук (Караваев, 62), Сирота, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 71), Буяльский, Шапаренко (Шепелев, 77), Н.Волошин, Ярмоленко (Бенито, 77) , Ванат.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА