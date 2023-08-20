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Черноморец
20.08.2023 17:00 – FT 3 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 18:58 | Обновлено 20 августа 2023, 19:01
1879
37

Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо

Роман Григорчук впервые выиграл у Мирчи Луческу

20 августа 2023, 18:58 | Обновлено 20 августа 2023, 19:01
1879
37
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
ФК «Чорноморець»

В воскресенье, 20 августа, одесский «Черноморец» и киевское «Динамо» встретились в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоялся на стадионе «Черноморец» (Одесса).

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 4 тур.

«Черноморец» – «Динамо» – 3:2

Авагимян (21), Штогрин (53), Иеде (90) – Ярмоленко (49), Сидорчук (61).

Путря (39), Бойчук (55), Иеде (82) – Сирота (51), Дячук (53).

Сирота (83, второе предупреждение).

«Черноморец»: Шевченко, Брагару, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Штогрин, Хадида (Иеде, 69), Бойчук.

«Динамо»: Нещерет, Овчаренко (Дубинчак, 62), Дячук (Караваев, 62), Сирота, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 71), Буяльский, Шапаренко (Шепелев, 77), Н.Волошин, Ярмоленко (Бенито, 77) , Ванат.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

ЧЕРНОМОРЕЦ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 40
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AleksDnipro
Григорчук показує клас. Одесити завжди були незручними суперниками для киян. Інша річ, я не бачу чемпіонської гри від Динамо, уболівальники ДК так піарили: "ось побачите, новий чемпіон" – ну і, де вона ця гра?
Чекаємо на сюрприз від Кривбасу.
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+5
Показать Скрыть 5 ответов
Мирко Градович
Хто то чудо в Динамо тягне? Того Дячука? Це просто треш, дерево в захисті, наляканий аматор бестолковий. Зоча Сирота таке ж дно в захисті. Давайте 2 за день відставку..... 
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+2
Gargantua
сколько не создавай впереди, но если в центре защиты дыра то ничего не будет
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+2
AK-228
Бунт на кораблі…
Шмоня-Фаня гонить на суркіса… коли таке було
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+1
CheMP
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+1
maverik
заслуженная победа хоть я и болела Динамо,что-то мне подсказывает что в этом чемпе чемпионом будет команда которая ранее не бывала...но в Динамо буду верить до конца!!!
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+1
FunnyCat_____
не устану повторять, что самая большая проблема Динамо в его современной истории -  это ее президент, от которого как ручеек идет менеджмент клуба.
Очередной сезон команда страдает из-за абсолютно бездарных кадровых решений. 
Ладно жалко миллионов на неустойку Луческу, или видишь в нем какой то только тебе заметный потенциал, но команда входит в сезон абсолютно не имея центра защиты не то что по меркам еврокубка, а деж по меркам ТОП 5 УПЛ
Сирота, Попов, Билловар, Дьячук я даже при желании не знаю кого выделить и за что .
Каждый матч в новом сезоне кто то из них привозил и допускал нелепые ошибки приводившие к голам. Но это никоим образом не сподвигло руководство команды взять усиление на эту проблемную позицию
В результате мы пускаем абсолютно ото всех начиная Минаем и заканчивая Арисом и был только вопрос времени когда не сможем забить больше чем пропустили
Браво Суркис , мы несколько лет играли без нападающих, теперь будем видимо столько же играть без защитников, а денбги из бюжета команды лучуше потратить на магарыч очередному " журналисту" который будет рассказывать как тренерский штаб отказывается от трансферов!!!!
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+1
pricolist
Після матчу Арісом багато хвалили Динамо за характер і тд, пропускаючи головне, а гри то зовсім немає. Футболісти не розуміють, що робити на полі, командна гра геть відсутня.
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+1
axylinam
Черноморец смотрелся хорошо для своего мизерного бюджета, а Динамо для своего бюджета смотрелось в обороне ниже уровня плинтуса, суркисы довели Динамо до позорного состояния во всех смыслах
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0
arrow1418
Та скільки вже можна ставити Сироту в основу скільки він уже може підводити команду , він стільки на привозив  з Арісом що на рік вистачить . Слава Богу там Бущан .Кожний матч тупить . Це пізлец .Є молодий з молодіжки ставте його, непогано відіграв один з кращих був .
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0
Kovalchuk
Ну это п......ц куда уже ниже
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0
Alex196
Луческу вместо того чтобы сознаться что игры нет и подать в отставку будет искать виноватых кого угодно судей  стадион  переезды  обед и так далее 
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0
Злий Глобинець
Вельмишановні колеги-динамофани! Будь-ласка, не видаляйте свої коментарі, які ви сьогодні понаписували під прогнозами. Буде дуже весело і потішно перечитати їх після завершення матчу нашого чемпіона з Кривбасом. Посміятися буде з чого!
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0
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DK1961
После разгрома от турков Луческу, надеюсь, выгонят. Или Суркис полный идиот
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0
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AK-228
Я казав у прогнозі, що Одеса переможе!!
Молодці, вітаю!!!
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0
elPadrino
Луческу  пора на пенсию
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0
roman75zpr
А вдруг у Луческу хватит духу сделать так, как сегодня  Кучер?  ...что-то я размечтался...
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0
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Rzechpospolita
Головне, щоб турків пройшли, не важно як, ну щоб пройшли)))
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-1
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Умник
Матч классный. Динамо не заслужило проигрыш
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-1
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mayakovskiy1
Те що команда мертва було зрозумiло ще пiсля вiдскоку з клячним арiсом. Динамо знову буде боротися ща 4 мicце
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-1
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