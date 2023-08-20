В воскресенье, 20 августа, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо». Стартовый свисток рефери Александра Омельченко из Славянска прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Черноморец



О развитии проекта Романа Григорчука можно говорить долго и развернуто, словно рассказывать добротный одесский анекдот за семейным ужином. И все потому, что «Черноморец» в очередной каденции опытного специалиста переживает уже не первое свое перерождение. Началось все еще до полномасштабного вторжения, когда Григорчука «преподнесли» фанатам в качестве «подарка под новогоднюю елку», но начало очередного витка агрессии разрушило все планы о построении полностью самодостаточного коллектива, а не пародии на сплоченную команду, состоящую из арендованных у киевского «Динамо» молодых футболистов.

Весь прошлый сезон ушел на то, чтобы заставить этот механизм работать, а в начале этого года «Черноморец» начал демонстрировать футбол такого уровня, что оставалось только восхищаться. Продолжался этот эффект, конечно, не сильно долго, но в борьбе за выживание команда не уступила, что уже было маленькой победой. А потом началась новая кампания и пришли совершенно другие вызовы.

В стартовых трех поединках команда Григорчука добыла две победы – это достаточно солидный показатель по меркам текущей кампании, который на данный момент позволяет одесситам находится фактически в одной зоны турнирной таблицы со своим предстоящим именитым соперником. Успех в первой встрече против ЛНЗ (2:0) был показательно-григорчуковским, так как черкасского соперника разобрали на мельчайшие детали. Похожий прием удалось провернуть и против «Оболони» неделей ранее (2:0), а вот «Колос» к фирменным фокусам «моряков» оказался готов (0:2).

Но главная напасть для «Черноморца» в предыдущей встрече скрывалась даже не в количестве сил, затраченных на получение нужного результата, а в его итоговой стоимости для команды. Два удаления на ровном месте, центрального защитника Владимира Салюка и полузащитника Ореста Кузика, означают лишь одно – Григорчуку придется искать замену сразу для двух основных исполнителей. И это при том, что тот же новичок Богдан Бойчук еще далек от своих оптимальных кондиций, поэтому также может попасть под ротацию.

Динамо



Для киевского «Динамо» начало текущего сезона связано прежде всего с квалификацией к Лиге конференций УЕФА, а уже потом с делами внутреннего первенства. Дошло даже до того, что столичный коллектив открыто говорит о своих приоритетах, изменяя даты своих матчей в УПЛ. О том, как именно стоит относиться к такой тактике «бело-синих», можно рассуждать очень долго, но пока команда продвигается к своей цели, ей попросту нечего предъявить. Свои «переносы» она сможет компенсировать и в другое время, вот только когда? Это уже конструктивный вопрос.

Посреди недели киевляне были очень близки к тому, чтобы с концами вернутся в родную страну и заниматься исключительно делами двух внутренних состязаний. Но барьер в виде греческого «Ариса» все-таки остался позади. Дальше у команды Мирчи Луческу в соперниках будет турецкий «Бешикташ», а поскольку недавняя встреча проходила в относительно близко расположенном к Одессе Бухаресте, то не грех было и заглянуть назад в Украину. Проведать, так сказать, родные горизонты.

В отличие от еврокубков, в УПЛ у «Динамо» дела идут пока очень даже неплохо. Владислав Ванат штампует голы, команда набирается позитивными эмоциями и даже успевает вспомнить былые схватки против киевской «Оболони» в действительно роскошном матче (4:2).

С календарем у команды Луческу дела были бы, возможно, и не очень оптимистичные, но если перенести две ближайшее встречи против «Вереса» и «Зари», то до международной паузы и матчей не остается. Это потом уже будет роскошная серия против «Ворсклы», «Александрии», «Полесья», «Днепра-1», «Колоса» и «Шахтера». А еще Кубок Украины. А еще матчи, дай Бог, Лиги конференций. И куда тут вставлять эти три переноса? А в предстоящей игре, да, без ротации процентов эдак на 90 не обойтись. А иначе, зачем тогда все эти разговоры о лишней нагрузке?

История встреч



Футбольные пути «Черноморца» и «Динамо» ранее пересекались 110 раз в рамках Премьер-лиги, Кубка Украины, Высшей лиги и Кубка СССР, а также Кубка Федерации. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «Динамо» – 68 против 20 у «Черноморца», при 22 ничьих. Команды последний раз играли между собой в мае этого года, когда на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского гол Виталия Ермакова и дубль Александра Демченко против мячей Владислава Ваната и Виталия Буяльского принесли победу «морякам» (3:2).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Александр Омельченко из Славянска, который на своем счету имеет уже 27 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Данильченко и Дмитрий Оганесян, а резервным арбитром отработает Сергей Задиран. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Ярославом Козиком и Александром Жуковым. У Омельченко есть опыт проведения матчей с участием «Черноморца» – 3 победы и 2 поражения, тогда как с «Динамо» он пересекался 4 раза — исключительно победы.

Ориентировочные составы



«Черноморец»: Шевченко – Брагару, Ермаков, Гучек, Путря – Васильев, Хадида, Шпорн – Авагимян, Иеде, Штогрин.

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Сирота, Биловар, Караваев – Андриевский, Бражко, Шепелев – Кабаев, Бенито, Перрис.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команды порадуют голами. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 2.5.

20 августа, воскресенье