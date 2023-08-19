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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 21:51 |
417
3

Черноморец – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка четвертого тура Украинской Премьер-лиги

19 августа 2023, 21:51 |
417
3
Черноморец – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК «Динамо»

В воскресенье, 20 августа, одесский «Черноморец» и киевское «Динамо» встретятся в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на стадионе «Черноморец» (Одесса). Начало запланировано на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Все матчи «Черноморца» в этом чемпионате завершились с одинаковым счетом 2:0. Подопечніе Романа Григорчука выиграли у киевской «Оболони» и черкасского ЛНЗ, а также потерпели поражение от коваливского «Колоса».

«Динамо» пока что сыграло только два поединка. В обоих команда забила по четыре гола. От «Миная» подопечные Мирчи Луческу пропустили один раз, от киевской «Оболони» - дважды. Еще один матч был перенесен из-за участия киевского клуба в квалификации Лиги конференций УЕФА. Там «Динамо» с большим трудом прошло греческий «Арис» - победа в серии пенальти.

История противостояния «Черноморца» и «Динамо» насчитывает 54 матча. Киевский клуб 40 раз праздновал победу, «Черноморец» выиграл 6 поединков, 8 раз команды сыграли вничью. Разница мячей – 155:42 в пользу «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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