В воскресенье, 20 августа, одесский «Черноморец» и киевское «Динамо» встретятся в матче четвертого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на стадионе «Черноморец» (Одесса). Начало запланировано на 17:00.

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Все матчи «Черноморца» в этом чемпионате завершились с одинаковым счетом 2:0. Подопечніе Романа Григорчука выиграли у киевской «Оболони» и черкасского ЛНЗ, а также потерпели поражение от коваливского «Колоса».

«Динамо» пока что сыграло только два поединка. В обоих команда забила по четыре гола. От «Миная» подопечные Мирчи Луческу пропустили один раз, от киевской «Оболони» - дважды. Еще один матч был перенесен из-за участия киевского клуба в квалификации Лиги конференций УЕФА. Там «Динамо» с большим трудом прошло греческий «Арис» - победа в серии пенальти.

История противостояния «Черноморца» и «Динамо» насчитывает 54 матча. Киевский клуб 40 раз праздновал победу, «Черноморец» выиграл 6 поединков, 8 раз команды сыграли вничью. Разница мячей – 155:42 в пользу «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.