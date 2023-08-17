Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис

Киевское «Динамо» имело все комфортные условия для подготовки к ответному матчу против греческого «Ариса» в Лиге конференций. Игра УПЛ против «Металлиста 1925» была перенесена на позже, поэтому Мирча Луческу уже не имел бы оснований жаловаться на переезды.

В основной состав вернулся Владислав Ванат, неожиданно затемпературивший в первой игре. Кроме того, на левый фланг атаки вышел Назар Волошин. Ну и повреждение Дениса Попова делало в центре защиты связку Дячук – Сирота практически безальтернативной, вряд ли скоро Кристиан Биловар восстановит утраченный кредит доверия.

Был в основе и Ярмоленко, которого Луческу критиковал по итогам первой игры.

Греки, как мы знаем, любят играть в таких ситуациях, когда им нужно удержать минимальное преимущество. Поэтому они ожидаемо отдали мяч номинальным хозяевам и сели в защиту. «Динамовцы» же попытались комбинировать, но единственное, что смогли в стартовые минут 15 - чрезвычайно неудачный дальний удар Сидорчука.

Попытки пройти глухую греческую защиту в пас понемногу угасали, поэтому киевляне решили перейти на другую тактику. Ярмоленко с Тымчиком регулярно грузили мяч в штрафную, Ванат неплохо цеплялся, но, к сожалению, не пошел до конца во время прострела Ярмоленко справа – мяч пролетел вдоль ворот и был в панике вынесен на угловой.

Монотонное стучание в греческую стену в конце концов получило эффект пружины в виде контратаки. Печально известная киевская защита сначала прозевала Пальму на дальней штанге, а затем – и Джурасека, получившего пас такой, что оставалось подставить ногу перед пустыми воротами.

Руки опустились, по-видимому, у всех болельщиков, а особенно удручающее впечатление возникло, когда «динамовцы» в следующей атаке просто остановились, апеллируя к арбитру, и пропустили еще контратаку. А дальше произошло чудо.

Сидорчук, проваливавший опорную зону и игру, выдал пас-конфету – заброс на Волошина перед самым свистком получился идеальным, а Назар эффектно перекинул головой греческого кипера. 1:1, второй тайм после не слишком хорошего первого.

Второй тайм начался так же, как и первый. Но ответ греков после давления наших был уже быстрее. Традиционный привоз сзади (на этот раз от Тымчика, которому просто прокинули между ног) чудом не конвертировалось в замыкание на дальней штанге – Дубинчак как-то успел вставить ногу и спасти.

Довольно странная, как на нынешнем Луческу, сложилась ситуация с заменами – Андриевский, Караваев и Бражко вышли на поле спасать ситуации довольно рано. Они освежили игру, но эффекта сразу же не дали.

Но ударов стало больше. Бражко классно бил, Ярмоленко, но особенно опасно получилось у Буяльского. Но все вытаскивал голкипер.

А потом эффект замен все же сработал. Андриевский выполнил классную диагональ и Караваев с правого вратарского угла пробил в дальний угол ворот. 2:1!

Напоследок могли как и забить (Андриевский со штрафного), так и пропустить (самострел Дячука полетел мимо и плохой выход Бущана однажды обошелся).

В первом экстра-тайме скорее могли пропустить, но спас Бущан. Второй экстра-тайм начался с удаления у греков, но физики настолько не хватало киевлянам, что, если бы не Бущан и фарт, игра закончилась бы позорно и без пенальти.

А в серии пенальти у нас промахнулся только Перрис, тогда как Бушан потянул один удар и еще раз игрок греков пробил выше. Победа – дальше в решающем матче «Бешикташ».

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Динамо» – «Арис» – 2:1 (по пенальти 6:5)

Первый матч – 0:1

Н.Волошин (45), Караваев (85) – Джурасек (39)

Серия пенальти: 1:0. Бражко, 1:1. Фабиано, 2:1. Андриевский, 2:1. Менендес (вратарь), 3:1. Диалло, 3:2. Рупп, 3:2. Пэррис (вратарь), 3:3. Феррари, 4:3. Бенито, 4:4. Христодулопулос, 5:4. Дячук, 5:5. Самора, 6:5. Дубинчак, 6:5. Одубаджо (выше)

Сирота (105+1), Андриевский (110) – Павичич (80), Пальма (82), Матаррита (89), Одубаджо (111)

Павичич (106, вторая желтая карточка)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик (Караваев, 72), Н.Волошин (Диалло, 82), Шапаренко (Андриевский, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльский, Ярмоленко (Пэррис, 106), Ванат (Бенито, 106).

«Арис»: Хутесиатис, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Дарида (Павичич, 75), Жан Жюль (Самора, 106), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матаррита, 82), Морон (Христодулопулос, 83), Моберг Карлссон (Менендес, 59).

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Стадион «Джулешти» (Бухарест, Румыния)

ДИНАМО - АРИС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА