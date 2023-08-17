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Лига конференций
Проходит дальше Динамо Киев
17.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 1
6 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Арис Салоники
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Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 22:48 | Обновлено 17 августа 2023, 23:46
9636
109

Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис

Киевляне вышли в решающий раунд квалификации Лиги конференций

17 августа 2023, 22:48 | Обновлено 17 августа 2023, 23:46
9636
109
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» имело все комфортные условия для подготовки к ответному матчу против греческого «Ариса» в Лиге конференций. Игра УПЛ против «Металлиста 1925» была перенесена на позже, поэтому Мирча Луческу уже не имел бы оснований жаловаться на переезды.

В основной состав вернулся Владислав Ванат, неожиданно затемпературивший в первой игре. Кроме того, на левый фланг атаки вышел Назар Волошин. Ну и повреждение Дениса Попова делало в центре защиты связку Дячук – Сирота практически безальтернативной, вряд ли скоро Кристиан Биловар восстановит утраченный кредит доверия.

Был в основе и Ярмоленко, которого Луческу критиковал по итогам первой игры.

Греки, как мы знаем, любят играть в таких ситуациях, когда им нужно удержать минимальное преимущество. Поэтому они ожидаемо отдали мяч номинальным хозяевам и сели в защиту. «Динамовцы» же попытались комбинировать, но единственное, что смогли в стартовые минут 15 - чрезвычайно неудачный дальний удар Сидорчука.

Попытки пройти глухую греческую защиту в пас понемногу угасали, поэтому киевляне решили перейти на другую тактику. Ярмоленко с Тымчиком регулярно грузили мяч в штрафную, Ванат неплохо цеплялся, но, к сожалению, не пошел до конца во время прострела Ярмоленко справа – мяч пролетел вдоль ворот и был в панике вынесен на угловой.

Монотонное стучание в греческую стену в конце концов получило эффект пружины в виде контратаки. Печально известная киевская защита сначала прозевала Пальму на дальней штанге, а затем – и Джурасека, получившего пас такой, что оставалось подставить ногу перед пустыми воротами.

Руки опустились, по-видимому, у всех болельщиков, а особенно удручающее впечатление возникло, когда «динамовцы» в следующей атаке просто остановились, апеллируя к арбитру, и пропустили еще контратаку. А дальше произошло чудо.

Сидорчук, проваливавший опорную зону и игру, выдал пас-конфету – заброс на Волошина перед самым свистком получился идеальным, а Назар эффектно перекинул головой греческого кипера. 1:1, второй тайм после не слишком хорошего первого.

Второй тайм начался так же, как и первый. Но ответ греков после давления наших был уже быстрее. Традиционный привоз сзади (на этот раз от Тымчика, которому просто прокинули между ног) чудом не конвертировалось в замыкание на дальней штанге – Дубинчак как-то успел вставить ногу и спасти.

Довольно странная, как на нынешнем Луческу, сложилась ситуация с заменами – Андриевский, Караваев и Бражко вышли на поле спасать ситуации довольно рано. Они освежили игру, но эффекта сразу же не дали.

Но ударов стало больше. Бражко классно бил, Ярмоленко, но особенно опасно получилось у Буяльского. Но все вытаскивал голкипер.

А потом эффект замен все же сработал. Андриевский выполнил классную диагональ и Караваев с правого вратарского угла пробил в дальний угол ворот. 2:1!

Напоследок могли как и забить (Андриевский со штрафного), так и пропустить (самострел Дячука полетел мимо и плохой выход Бущана однажды обошелся).

В первом экстра-тайме скорее могли пропустить, но спас Бущан. Второй экстра-тайм начался с удаления у греков, но физики настолько не хватало киевлянам, что, если бы не Бущан и фарт, игра закончилась бы позорно и без пенальти.

А в серии пенальти у нас промахнулся только Перрис, тогда как Бушан потянул один удар и еще раз игрок греков пробил выше. Победа – дальше в решающем матче «Бешикташ».

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Динамо» – «Арис» – 2:1 (по пенальти 6:5)

Первый матч – 0:1

Н.Волошин (45), Караваев (85) – Джурасек (39)

Серия пенальти: 1:0. Бражко, 1:1. Фабиано, 2:1. Андриевский, 2:1. Менендес (вратарь), 3:1. Диалло, 3:2. Рупп, 3:2. Пэррис (вратарь), 3:3. Феррари, 4:3. Бенито, 4:4. Христодулопулос, 5:4. Дячук, 5:5. Самора, 6:5. Дубинчак, 6:5. Одубаджо (выше)

Сирота (105+1), Андриевский (110) – Павичич (80), Пальма (82), Матаррита (89), Одубаджо (111)

Павичич (106, вторая желтая карточка)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик (Караваев, 72), Н.Волошин (Диалло, 82), Шапаренко (Андриевский, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльский, Ярмоленко (Пэррис, 106), Ванат (Бенито, 106).

«Арис»: Хутесиатис, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Дарида (Павичич, 75), Жан Жюль (Самора, 106), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матаррита, 82), Морон (Христодулопулос, 83), Моберг Карлссон (Менендес, 59).

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Стадион «Джулешти» (Бухарест, Румыния)

ДИНАМО - АРИС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 109
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Alex AS
Всех с победой! Матч вышел интересный с интригой. ДК наконец-то показало характер и прошло дальше. Отдельное спс вратарю, герой матча. Серия пенок интересная оказалась. Ждем теперь турков, все шансы их пройти у нас есть. А румына все же пора уже проводить будет.
Бущан топ.
За плакат про Азов наказали уродцев.
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+26
Показать Скрыть 4 ответа
123455432
Сосати греки. За АЗОВ. Слава Україні 
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+20
AleksDnipro
Як же приємно обігравати нациків з південного берега. Це вам за плакати про Азов, рашистські підстилки.
З перемогою, ДК. Слава Україні!
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+20
turist86
Динамо молодці, проявили характер. Порадувало, що в старті 11 українців. Бущан відіграв чудово. Але в команді не було лідера, Ярмоленко вже не той, що раніше 
Циганик на 95-й хвилині насмішив - де Тимчик? А його ще 20 хвилин тому замінив Караваєв ))
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+19
Показать Скрыть 1 ответ
PUMA
Ну хоть очки в таблицу КФ взяли.Даже Днепр в ничейку сыграл 
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+15
Tom😼
Вітаю вболівальників клубу Динамо, хто вірив до останнього в нашу команду 
Всім хейтерам привіт, ви нічим не відрізняєтесь від болотних орків, навіть гірше. 
Вітаю Динамо Київ⚽👏👍
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+14
Показать Скрыть 2 ответа
Vitason
Мерзкий и по игре и по поведению этот Арис,не оправдываю Динамо,но эта команда очень неприятная и хорошо что 22 промазал,наглый как и вся команда,не зря Бущан не выдержал в конце матча на такое смотреть две игры!! С Победой 
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+12
bonv
З перемогою Динамо Київ!
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+12
elPadrino
завтра пойду краску для волос покупать-седину закрасить
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+12
Показать Скрыть 3 ответа
Выталкиватель парашутистов
Я не болельщик Динамо, но в этой игре мечтал, чтобы наши выиграли, только за то, что в Греции эти прорасейские любители карлика-педофила оскорбляли наших воинов, да и всю команду в целом. Вы видели их реакцию на поражение, чисто все как в оркостане.... Но при такой игре с турками ловить нечего, если только снова чудо не произойдет ( в виде Бущана)...
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+11
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Умник
Ураааа. Я матюкался потом радовался. Потом матюкался и снова радовался
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+11
Fitness.sports
Это грекам
За Азов
За оскорбление и плевки
За судейство
За то что не дали в первом матче пенальти арбитр
А красная карточка должна была быть ещё в первом матче
С победой Динамо всех!
А до Бешикташ ещё дожить надо, сначала Черноморец.
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+10
Показать Скрыть 2 ответа
oleksan751
Игра, конечно, не айс. Но хорошо, что греческое быдло домой отправили.Жалко, что не в Киеве - надо было б черноротых fанатов на пинках погонять.
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+10
DK1961
У греков сдали нервы. Мерзко тянули время весь матч. Мерзко себя повели после матча. Ну а по игре... Сидора давно пора заменить на Бражко. Замены сделали хоть не за 5 минут до конца, это сыграло свою роль. С турками будет очень тяжело, но шансы есть. 
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+10
BARA.bass
Матч валидольный, как и серия пеналей. Динамо боролись, старались, и что радует так это Жора Бущан троллинг болельщиков Ариса в конце матча, аплодисменты.
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+9
Показать Скрыть 5 ответов
roman75zpr
Получились хорошие голы, исполнение, Бущан молодец... но сама игра никуда не годится 
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+8
Swed
Наконец то Луческу спокойно ночью дома поспит.   В милом Бухаресте.   И никуда не надо ехать 23 часа.
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+7
Istm
Як там не було, а добре, що це сміття вдалося покарати. Паскудний клуб з мерзенними вболівальниками.
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+7
FunnyCat_____
Всех с победой !!!
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+6
Петя Рудик
Вигризли таки з горем пополам, ну молодці. Вітаю Динамо!
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+6
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