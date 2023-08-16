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Лига конференций
16 августа 2023, 21:13 |
398
0

Динамо – Арис. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций

16 августа 2023, 21:13 |
398
0
Динамо – Арис. Текстовая трансляция матча

В четверг, 17 августа, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Динамо» и «Арис». Поединок пройдет в Бухаресте на стадионе «Джулешти», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче киевляне уступили греческому клубу со счетом 0:1. Победитель двухматчевого противостояния станет участником плей-офф за право выхода в групповой раунд Лиги конференций, где встретится с победителем дуэли «Бешикташ» - «Нефтчи» (первый поединок выиграли турки со счетом 3:1).

Андрей Ярмоленко, полузащитник «Динамо»:

«Мы готовы. Понимаем, что первый матч мы сыграли не на своем уровне. У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Арис», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Лига конференций Динамо - Арис Динамо Киев Арис Салоники текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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