Динамо Киев

Динамо – Арис. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций
В четверг, 17 августа, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Динамо» и «Арис». Поединок пройдет в Бухаресте на стадионе «Джулешти», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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В первом матче киевляне уступили греческому клубу со счетом 0:1. Победитель двухматчевого противостояния станет участником плей-офф за право выхода в групповой раунд Лиги конференций, где встретится с победителем дуэли «Бешикташ» - «Нефтчи» (первый поединок выиграли турки со счетом 3:1).
Андрей Ярмоленко, полузащитник «Динамо»:
«Мы готовы. Понимаем, что первый матч мы сыграли не на своем уровне. У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Арис», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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