Арис Салоники

Настал черед начинать еврокубковую кампанию и киевскому «Динамо». Первым соперником на пути к групповому этапу Лиги конференций был греческий «Арис».

В стартовом составе киевлян бросалось в глаза отсутствие Ваната. Его должен был заменить Бенито, хотя была вероятность, что и Ярмоленко может играть на позиции центрфорварда.

В составе хозяев можно было выделить Невена Джурасека, еще в прошлом сезоне становившегося чемпионом УПЛ с «Шахтером». Матаррита, игравший в прошлом году за «Днепр-1», остался в запасе.

Стартовые минуты были за греками. Они зажали «динамовцев» на их половине и ничего не давали сделать впереди, в свою очередь пробуя агрессивно отбирать мяч уже возле их штрафного. Гости не совсем ждали такого натиска и довольно часто дарили мяч оппонентам, которые не стеснялись бить. Были как и неточные удары, так и достаточно опасные, но Бущан справился, например, с выстрелом Феррари.

Сайт Динамо

Чувствовалась нервозность. Она сначала вылилась в две желтые карточки, которые получили Тимчик и Шапаренко (мог получить и Ярмоленко), а также в непонятные действия Попова, который в своей штрафной не играл до свистка, а начал апеллировать к арбитру и повезло, что Бущан нейтрализовал угрозу.

Дальше пошло получше, удалось несколько раз выбраться на чужую половину, но без обострений. А Карлсон тем временем простил «Динамо» после ляпа Сироты – тот неловко махнул мимо мяча и игрок «Ариса» бил с убийственной позиции. Повезло, что Дубинчак успел подставить спину и мяч обогнул рамку.

До конца тайма «Динамо» немного поконтролировало мяч. Но единственное, что удалось создать – удар Ярмоленко с относительно выгодной позиции, который все равно заблокировал защитник.

Первый тайм произвел удручающее впечатление. Практически без ударов играли динамовцы. Мяч не держался их ног, не удавалось создать более или менее опасную угрозу греческим воротам. «Арис» выглядел откровенно лучше, перекусывая наш центр и связывая фланги.

Сайт Динамо

После перерыва все осталось без изменений. Одно только, что соперники тоже начали фолить, получая карточки. А у наших ворот продолжали возникать пожары из-за неуверенной игры центральных защитников.

И если Бущан сначала спас после того, как все проспали Дариду и тот головой после навеса расстреливал ворота в упор, то через несколько минут Георгий не сумел выручить. Сирота привез себе пенальти. Возможно, там и не было игры рукой (ВАР не было на игре), но судья решил именно так, а такое развитие событий выглядело вполне логичным. Бущан прыгнул в тот угол, куда бил Пальма, но не зря злился после удара – он достал мяч, но отбил в свою сетку.

После этого «динамовцы» проснулись. Нет, конечно, у их ворот и дальше возникали пожары, но удалось наконец-то всерьез беспокоить кипера соперников. Но то Шапаренко бил нерабочей ногой мимо, то Ярмоленко после довольно неплохой атаки попадал в руки голкиперу.

При стандартах, которые выполнял Матаррита, постоянно угрожал воротам Фабиано, но удача была на нашей стороне. И Бущан – в конце добавленных пяти минут он чудом среагировал на удар в противоход после прострела с фланга и удара Менендеса.

Сайт Динамо

Замены произошли на 81 минуте и ничего кардинально не сделали ни Шепелев, заменивший Шапаренко (Николай провалил матч), ни Волошин, ни Бражко.

Матч закончился со счётом 0:1. Трудно было даже выделить лучшего полевого игрока (Бущан, конечно, оставивший шансы на проход по сумме двух матчей, вне конкуренции). Может быть, Дубинчак выделялся на фоне других. А вот на лавры самого худшего претендовали сразу несколько игроков, в первую очередь защитники.

Посмотрим, как Луческу будет нивелировать этот кошмар в ответной игре через неделю в Бухаресте.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Арис» – «Динамо» – 1:0

Пальма (69, пенальти)

Жан Жюль (38), Монтойя (51), Фабиано (54), Менендес (64), Феррари (91) – Тымчик (3), Шапаренко (16)

«Арис»: Хулиан, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Дарида (Павичич, 82), Жан Жюль, Джурасек (Рупп, 58), Морон, Пальма (Матаррита, 76), Моберг-Карлссон (Менендес, 58)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук (Бражко, 82), Шапаренко (Шепелев, 81), Кабаев (Волошин, 82), Буяльский, Ярмоленко, Бенито

Арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Стадион имени Клеантиса Викелидиса (Салоники, Греция)

АРИС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА