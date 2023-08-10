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Арис Салоники
10.08.2023 21:15 – FT 1 : 0
Динамо Киев
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Лига конференций
10 августа 2023, 23:14 | Обновлено 10 августа 2023, 23:59
5177
99

Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису

Киевляне проиграли первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций

10 августа 2023, 23:14 | Обновлено 10 августа 2023, 23:59
5177
99
Когда нужен VAR. Динамо с минимальным счетом проиграло Арису
ФК Динамо Киев

Настал черед начинать еврокубковую кампанию и киевскому «Динамо». Первым соперником на пути к групповому этапу Лиги конференций был греческий «Арис».

В стартовом составе киевлян бросалось в глаза отсутствие Ваната. Его должен был заменить Бенито, хотя была вероятность, что и Ярмоленко может играть на позиции центрфорварда.

В составе хозяев можно было выделить Невена Джурасека, еще в прошлом сезоне становившегося чемпионом УПЛ с «Шахтером». Матаррита, игравший в прошлом году за «Днепр-1», остался в запасе.

Стартовые минуты были за греками. Они зажали «динамовцев» на их половине и ничего не давали сделать впереди, в свою очередь пробуя агрессивно отбирать мяч уже возле их штрафного. Гости не совсем ждали такого натиска и довольно часто дарили мяч оппонентам, которые не стеснялись бить. Были как и неточные удары, так и достаточно опасные, но Бущан справился, например, с выстрелом Феррари.

Сайт Динамо

Чувствовалась нервозность. Она сначала вылилась в две желтые карточки, которые получили Тимчик и Шапаренко (мог получить и Ярмоленко), а также в непонятные действия Попова, который в своей штрафной не играл до свистка, а начал апеллировать к арбитру и повезло, что Бущан нейтрализовал угрозу.

Дальше пошло получше, удалось несколько раз выбраться на чужую половину, но без обострений. А Карлсон тем временем простил «Динамо» после ляпа Сироты – тот неловко махнул мимо мяча и игрок «Ариса» бил с убийственной позиции. Повезло, что Дубинчак успел подставить спину и мяч обогнул рамку.

До конца тайма «Динамо» немного поконтролировало мяч. Но единственное, что удалось создать – удар Ярмоленко с относительно выгодной позиции, который все равно заблокировал защитник.

Первый тайм произвел удручающее впечатление. Практически без ударов играли динамовцы. Мяч не держался их ног, не удавалось создать более или менее опасную угрозу греческим воротам. «Арис» выглядел откровенно лучше, перекусывая наш центр и связывая фланги.

Сайт Динамо

После перерыва все осталось без изменений. Одно только, что соперники тоже начали фолить, получая карточки. А у наших ворот продолжали возникать пожары из-за неуверенной игры центральных защитников.

И если Бущан сначала спас после того, как все проспали Дариду и тот головой после навеса расстреливал ворота в упор, то через несколько минут Георгий не сумел выручить. Сирота привез себе пенальти. Возможно, там и не было игры рукой (ВАР не было на игре), но судья решил именно так, а такое развитие событий выглядело вполне логичным. Бущан прыгнул в тот угол, куда бил Пальма, но не зря злился после удара – он достал мяч, но отбил в свою сетку.

После этого «динамовцы» проснулись. Нет, конечно, у их ворот и дальше возникали пожары, но удалось наконец-то всерьез беспокоить кипера соперников. Но то Шапаренко бил нерабочей ногой мимо, то Ярмоленко после довольно неплохой атаки попадал в руки голкиперу.

При стандартах, которые выполнял Матаррита, постоянно угрожал воротам Фабиано, но удача была на нашей стороне. И Бущан – в конце добавленных пяти минут он чудом среагировал на удар в противоход после прострела с фланга и удара Менендеса.

Сайт Динамо

Замены произошли на 81 минуте и ничего кардинально не сделали ни Шепелев, заменивший Шапаренко (Николай провалил матч), ни Волошин, ни Бражко.

Матч закончился со счётом 0:1. Трудно было даже выделить лучшего полевого игрока (Бущан, конечно, оставивший шансы на проход по сумме двух матчей, вне конкуренции). Может быть, Дубинчак выделялся на фоне других. А вот на лавры самого худшего претендовали сразу несколько игроков, в первую очередь защитники.

Посмотрим, как Луческу будет нивелировать этот кошмар в ответной игре через неделю в Бухаресте.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

«Арис» – «Динамо» – 1:0

Пальма (69, пенальти)

Жан Жюль (38), Монтойя (51), Фабиано (54), Менендес (64), Феррари (91) – Тымчик (3), Шапаренко (16)

«Арис»: Хулиан, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Дарида (Павичич, 82), Жан Жюль, Джурасек (Рупп, 58), Морон, Пальма (Матаррита, 76), Моберг-Карлссон (Менендес, 58)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук (Бражко, 82), Шапаренко (Шепелев, 81), Кабаев (Волошин, 82), Буяльский, Ярмоленко, Бенито

Арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Стадион имени Клеантиса Викелидиса (Салоники, Греция)

АРИС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 99
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pricolist
Як же жалюгідно дивитись на муки наших клубів в єврокубках. Динамо двійка за матч, не можуть навіть не програти цим середнякам греції
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+18
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8number
В УЕФА треба зробити ще одну Лігу Дна. Щоб хто вилітає звідусіль падали туди і там і залишались років на пʼять 
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+17
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Phantom
Ще одні інваліди,  у такий час вам випала така нагода, займатися улюбленою справою, цієї нагоди немає у багатьох мешканців країни, а ви лише позорите нашу країну
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+14
Viktor Shuper
треба щось міняти, цілком можливо що саме тренера
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+12
mayakovskiy1
Жалюгідне видовище. Минулого року в групі з колгоспами взяли аж 1 бал, цього року ганьба продовжується. Зливатися середняку чемпіонату Греції це рівень))
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+9
Показать Скрыть 4 ответа
Тарік1994
Луческу треба звільняти. Це систематична проблема, що коли щось йде не за планом він взагалі робить казна що. Тільки збив темп замінами, одна хороша це Бражко
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+8
an52
Зрозуміло, що під час війни марно очікувати великих футбольних успіхів, але все одно напрошується питання - наші клуби ще в змозі здолати хоч якогось закордонного суперника?
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
MrStepanovM .
якщо тренео каже що влаштує 0-0, хіба команда гратиме на перемогу?
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+7
Viktor Shuper
то жесть, ганьба номер 2. пройдуть греків, думаю, але якщо так гратимуть далі то проти турків жодних шансів нема. сьогодні взагалі грати не хотіли, хз чого. ці греки не сильніші Оболоні
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+6
Владимир одесский
Який ВАР? Тут блять гравці потрібні, які будуть грати, а не дармоїди, які можуть забивати любительським командам на зборах та Оболоні в чемпіонаті України. А вийшли на трохи міцнішого суперника і всралися! Повний хаос, куди бігти, що робити з тим м‘ячем уй його знає! Тренер , якому пора вже сидіти на пенсії, не може внести якісь корективи по ходу гри. Як починали грати так і закінчили - ніяк! Сумно і соромно, що це нащадки славного Динамо Київ!
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+5
Vitya980
Який var?  Що ви пишете? Там треба мати відповідального тренера? Не мусие старого чоловіка нехай йде бавитись з внуками.Що він може зробити в ці роки?  Там гравці не знають що робити з мячем.Це дно! Їм просто не говорчть певно нічого. Як такий клуб моде грати? Повернули Ярмоленка що все наладиться?  До дому синку. Там роботи непочатий край. Та просто встидно за таку команду і мали б битись за Україну.
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+5
sahka1981
Грали хрєнлво. Звісно можна і на суддю звалити за лівий пенальті, і на Буї мав поставити точку, таке собі домашнє суддівство, особливо здивувало що суддя не дав жовту за удар ногою по плечу Попова. Можна виділити Бущана, нарешті заграв, і напевно Кабаєва. Дуже хрєнлво зіграв Ярмола, потрібно було міняти. Ну і заміни тільки на 80 хвилині... можливо у матчі відповіді буде вже полегше і в плані судівства, клімату, можливо якось і пройдуть греків, хоча і не дуже вірю, але що далі робити з такою грою...
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+4
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Vova Volodya
я очікував більшого
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+4
Istm
Суддя вигадав абсолютно лівий пенальті в ворота ДК і не призначив пенальті у ворота греків, де були підстави його призначати.
Але ж яка ганебна гра в захисті. Це просто жах!
І заміни. Просто стало трохи швидше, як вийшли свіжі гравці. Але ж за 10 хвилин до кінця.
У греків заміни виходить що спрацювали. І так дірява оборона стала валитись і створила ситуацію для придумування пенальті.
Якщо раптом зуміють виграти, з Бешикташем шансів небагато.
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+4
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Alex T
Уже и в ЛК не так просто попасть даже с сраным арисом, главное О:О ответку не сыграть 
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+4
Viktor Shuper
Бущану респект, до речі, двічі реально дуже виручив. і пенальті теж практично взяв, там трошки не повезло (
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+4
Алексей
Динамо все свои голы забили на сборах и меньше надо было с любителями играть, а то им забивают по 9 голов, а в еврокубках полный ноль 
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+3
Vitason
І без пенальті і з пенальті потрібно такі команди обігрувати,а не надіятись на пенальті,ви подивіться скільки пасів назад ,про що це говорить ідеї і майстерності ніякої і бажання теж , краще відкинути назад, потім ще назад і навіщо напружуватися щось вигадувати,старатись,думати просто відкинути назад і все  ,якось буде!
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+2
Viktor Shuper
вони взагалі грати не хотіли сьогодні, бажання нуль. і руху не було, швидкості, таке відчуття що вчора 90 хв відбігали і відразу на поле сьогодні
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+2
Empty
Забудьте про ті пенальті( яка точка коли чувак летить з підігнутими колінами на контакт ) , не будьте предвзяті , це не упл !!!
Краще грати навчитись , а не про судів розказувати 
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+2
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