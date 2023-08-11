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  4. ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
Лига конференций
Арис Салоники
10.08.2023 21:15 – FT 1 : 0
Динамо Киев
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Лига конференций
11 августа 2023, 00:40 | Обновлено 11 августа 2023, 00:53
1145
3

ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»

Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после поражения от «Ариса»

11 августа 2023, 00:40 | Обновлено 11 августа 2023, 00:53
1145
3
ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко не шел за Феррари, и тот делал опасные проходы»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал пресс-конференцию после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого «Ариса» (0:1), который прошел в Салониках:

– «Арис» заслужил эту победу, которую они обеспечили себе во второй части второго тайма. Сегодняшняя игра была ровной, мы слишком поздно начали играть для того, чтобы забить – только после того, как пропустили. Рассчитывали, что соперник будет выходить из зон, что даст нам простор. Им удалось забить с пенальти. Но предстоит еще один матч в Бухаресте.

Также хочу отметить болельщиков, подгонявших свою команду вперед. К сожалению, мы не можем играть с болельщиками – только контрольные матчи. Потому такая поддержка была для нас сюрпризом, мы испытывали давление. Если бы мы тоже дома могли играть со зрителями.

– Отличались ли ваши ожидания от игры «Ариса» перед матчем от того, что вы увидели сегодня на поле?

– Нет, хозяева играли, прежде всего, для того, чтобы забить. Они также хорошо действовали в защите, им удавалось делать своеобразные коридоры и вместе с тем не давать нашим футболистам возможности отличиться. Перед игрой я ожидал, что «Арис» будет играть в более атакующий футбол, но они этого не сделали, выжидали и заработали пенальти.

– Чувствуете ли вы, что вам повезло сегодня, ведь «Арис» мог забить больше?

– Да, действительно, у них была возможность, чтобы отличиться еще дважды. В первом тайме их не было, а вот во втором было достаточно. В основном через левый фланг, где Ярмоленко не шел за Феррари, тот делал много очень опасных проходов, и после этого соперник мог забить. Но к этому приводили наши ошибки.

События матча

69’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Пальма (Арис Салоники).
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Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Арис - Динамо пресс-конференция Мирча Луческу Андрей Ярмоленко Франко Феррари
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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8number
Та він йшов як раз, а треба було бігти 
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+8
lenares85
а хто його ставив як він ходе чи це Суркмс його заставля ставить . чого не поміняв ?
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0
Tasha19
Наїзд на Ярмолу
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0
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