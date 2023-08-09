Арис Салоники

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09 августа 2023, 12:59 | Обновлено 09 августа 2023, 13:16
843
1

Арис – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Если «бело-синие» не начудят в обороне, игра в Салониках не будет для них проблемой

09 августа 2023, 12:59 | Обновлено 09 августа 2023, 13:16
843
1
Арис – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК Динамо

Десятого августа в Салониках на арене имени Клеантиса Викелидиса «Динамо» стартует в новом еврокубковом сезоне. Соперником «бело-синих» будет «Арис».

Арис

Если для подопечных Мирчи Луческу игра против «Ариса» будет дебютной пробой пера в новом еврокубковом сезоне, то подопечные Апостолоса Терзиса дебютировали раундом раньше в квалификации Лиги конференций.

«Сыны Ареса» по сумме двух матчей прошли «Арарат-Армению» – 1:1 в Ереване и 1:0 в Салониках.

По итогам того противостояния греческая команда не получила похвальные отзывы. Оба матча прошли в медленном темпе, с минимумом интересных моментов. Да, в родных стенах «Арис» выглядел предпочтительнее армянской команды, но то преимущество – скорее показатель слабости оппонента, нежели силы команды из Салоник.

Новый сезон в греческой Суперлиге пока что не стартовал, поэтому уровень готовности «Ариса» можно оценивать по их игре против «Арарата-Армении» да пяти контрольных поединках (две победы и три поражения).

В первом поединке против «Динамо» «Арису» не поможет ведущий защитник Брабец, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Не сыграет против «бело-синих» и форвард Саверио: у него тоже травма.

На матче ожидается небольшая делегация динамовских болельщиков. К ним будет приковано пристальное внимание местной полиции. И не только потому, что греческие фаны известны своим буйным нравом.

Дело в том, что УЕФА «охарактеризовала» матч «Арис» – «Динамо» как игру с «повышенным риском». Причина – убийство фаната АЕК в драке с «коллегами» из загребского «Динамо». Поэтому на данном этапе абсолютно все матчи с участием греческих команд попали под статус «повышенного риска».

Динамо

Подопечные Луческу к матчам против «Ариса» готовились посредством внутреннего чемпионата.

После двух туров УПЛ в активе «бело-синих» шесть очков и первая строчка в турнирной таблице.

В первом туре «бело-синие» разгромили «Минай» – 4:1, а во втором победили «Оболонь» – 4:2.

Несмотря на достаточно уверенные по счету победы, игра киевлян в обоих матчах вызвала справедливые нарекания. Прежде всего – к действиям обороны. Пока что защитные порядки команды выглядят самым слабым звеном.

Маршрут в Грецию для украинской команды получился достаточно сложным. Сначала динамовская делегация прибыла в Черновцы, затем отправилась в румынский город Сучава, а уже оттуда чартерным рейсом прибыла в Салоники.

Травмированных в команде Луческу на данный момент нет.

История противостояний

Жребий довольно часто сводил динамовцев с греческими командами (11 раз), но с «Арисом» на официальном уровне киевляне пока что не пересекались. Единственным представителем Украины, с которым команда из Салоник сыграла на евроарене, был «Колос» (в 2020-м ковалевцы одолели «сынов Ареса» 2:1).

Прогноз

«Арис» – не самая сильная команда даже по меркам греческой Суперлиги. К тому же, практически каждое межсезонье «сынов Ареса» напоминает перевалочный пункт. Нынешнее трансферное окно – не исключение.

Много новых лиц, много ушедших. Команда интернациональная, а посему не очень сыгранная. А еще «Арис» – команда возрастная, что подразумевает неумение действовать в высоком темпе на протяжении всего матча, что наглядно продемонстрировали оба поединка против «Арарата-Армении».

Тем не менее, греческая команда обладает несколькими игроками серьезного уровня: Дарида, Джурасек (наш старый знакомый по «Шахтеру» и «Днепру-1»), Куэста, Морон. В любом случае списывать ее со счетов неправильно.

Тем не менее, предположим, что «Динамо» в Салониках как минимум не проиграет. Ставим на результативную ничью 1:1.

Ориентировочные составы:

«Арис»: Куэста, Феррари, Фабиану, Одубайо, Мбаката, Джурасек, Дарида, Рупп, Пальма, Карлссон, Морон

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Сирота, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Буяльский, Ванат.

10 августа, четверг

«Арис» – «Динамо»
Салоники. Стадион имени Клеантиса Викелидиса. 21:15
Прямая ТВ-трансляция – 2+2 и YouTube-канал Динамо
АРИС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Джаред Джилетт (Австралия)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Источник Sport.ua
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