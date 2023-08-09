Арис Салоники

В четверг, 10 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Арис» и киевское «Динамо». Поединок пройдет в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викелидиса, стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

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Команда Мирчи Луческу новый сезон начала с двух побед в Украинской Премьер-лиге, обыграв «Металлист 1925» (2:1) и «Оболонь» (4:2). «Арис» на предыдущей стадии квалификационного турнира одолел команду «Арарат-Армения» (1:1 в Ереване и 1:0 в Салониках). Новый чемпионат Греции стартует после матчей «сынов Ареса» с киевлянами, а в предыдущем сезоне соперник «Динамо» занял пятое место в греческой Суперлиге. В первом поединке против «бело-синих» «Арису» не помогут травмированные защитник Брабец и форвард Северио.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арис» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.