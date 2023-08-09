Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арис – Динамо. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Арис Салоники
10.08.2023 21:15 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
09 августа 2023, 15:03 |
313
0

Арис – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций

09 августа 2023, 15:03 |
313
0
Арис – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 10 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Арис» и киевское «Динамо». Поединок пройдет в Салониках на стадионе имени Клеантиса Викелидиса, стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Мирчи Луческу новый сезон начала с двух побед в Украинской Премьер-лиге, обыграв «Металлист 1925» (2:1) и «Оболонь» (4:2). «Арис» на предыдущей стадии квалификационного турнира одолел команду «Арарат-Армения» (1:1 в Ереване и 1:0 в Салониках). Новый чемпионат Греции стартует после матчей «сынов Ареса» с киевлянами, а в предыдущем сезоне соперник «Динамо» занял пятое место в греческой Суперлиге. В первом поединке против «бело-синих» «Арису» не помогут травмированные защитник Брабец и форвард Северио.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арис» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Арис – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА направит двух наблюдателей на матч Арис – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Арис – Динамо
Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Арис - Динамо текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация на Фарерах. ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ
Футбол | 09 августа 2023, 00:35 1
Сенсация на Фарерах. ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ
Сенсация на Фарерах. ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ

8 августа состоялись 6 матчей 3-го раунда квалификации Q3 Лиги чемпионов

ФОТО. Динамо после 23-часовой дороги в Салоники провело тренировку
Футбол | 09 августа 2023, 12:59 0
ФОТО. Динамо после 23-часовой дороги в Салоники провело тренировку
ФОТО. Динамо после 23-часовой дороги в Салоники провело тренировку

Киевляне прибыли в Грецию за двое суток до матча

Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Другие виды | 08.08.2023, 21:05
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Черноморец может усилиться динамовцем и скандальным экс-игроком Шахтера
Футбол | 09.08.2023, 08:12
Черноморец может усилиться динамовцем и скандальным экс-игроком Шахтера
Черноморец может усилиться динамовцем и скандальным экс-игроком Шахтера
Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24
Футбол | 09.08.2023, 11:42
Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24
Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале
Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале
09.08.2023, 00:47 26
Теннис
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
08.08.2023, 04:50 3
Теннис
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
08.08.2023, 04:25
Теннис
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
08.08.2023, 06:30 28
Футбол
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
07.08.2023, 19:53 3
Футбол
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
08.08.2023, 16:21 1
Футбол
СВЕНТЕК: Рада, что есть такой человек, как Свитолина. Огромное уважение ей
СВЕНТЕК: Рада, что есть такой человек, как Свитолина. Огромное уважение ей
08.08.2023, 08:35 5
Теннис
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
08.08.2023, 10:36 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем