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  4. Арис – Динамо – 1:0. Спорный пенальти в Салониках. Видео гола и обзор
Лига конференций
Арис Салоники
10.08.2023 21:15 – FT 1 : 0
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
11 августа 2023, 00:23 | Обновлено 11 августа 2023, 00:43
1190
0

Арис – Динамо – 1:0. Спорный пенальти в Салониках. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

11 августа 2023, 00:23 | Обновлено 11 августа 2023, 00:43
1190
0
Арис – Динамо – 1:0. Спорный пенальти в Салониках. Видео гола и обзор
FH

10 августа прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между командами «Арис» Салоники (Греция) и «Динамо» Киев (Украина).

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Команды играли на стадионе Клеантис Викелидис в Салониках. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.

На 69-й минуте Луис Пальма забил в ворота Динамо. Футболист Ариса реализовал спорный пенальти (1:0).

Лига конференций. 3-й раунд

Первый матч, 10 августа

Арис Салоники (Греция) – Динамо Киев (Украина) – 1:0

Гол: Луис Пальма, 69 (пен)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

69’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Пальма (Арис Салоники).
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Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Арис - Динамо видео голов и обзор пенальти Луис Пальма
Источник Sport.ua
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