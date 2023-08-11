Арис – Динамо – 1:0. Спорный пенальти в Салониках. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций
10 августа прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между командами «Арис» Салоники (Греция) и «Динамо» Киев (Украина).
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Команды играли на стадионе Клеантис Викелидис в Салониках. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.
На 69-й минуте Луис Пальма забил в ворота Динамо. Футболист Ариса реализовал спорный пенальти (1:0).
Лига конференций. 3-й раунд
Первый матч, 10 августа
Арис Салоники (Греция) – Динамо Киев (Украина) – 1:0
Гол: Луис Пальма, 69 (пен)
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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