10 августа прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между командами «Арис» Салоники (Греция) и «Динамо» Киев (Украина).

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Команды играли на стадионе Клеантис Викелидис в Салониках. Время начала встречи – 21:15 по Киеву.

На 69-й минуте Луис Пальма забил в ворота Динамо. Футболист Ариса реализовал спорный пенальти (1:0).

Лига конференций. 3-й раунд

Первый матч, 10 августа

Арис Салоники (Греция) – Динамо Киев (Украина) – 1:0

Гол: Луис Пальма, 69 (пен)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча