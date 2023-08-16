Динамо Киев

Динамо – Арис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Важнейший экзамен для Мирчи Луческу
принесла минимальную победу хозяевам – 1:0.В четверг, 17 августа, в Бухаресте на арене «Джулешти» состоится ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций между нашим «Динамо» и греческим «Арисом». Первая игра, в Салониках,
Динамо
После первого поединка и футболисты «Динамо», и тренерский штаб команды во главе с Луческу от души получили «на орехи». Специалисты и болельщики упрекали «бело-синих» в отсутствии агрессии, скорости и креатива.
И эти упеки имели под собой реальную почву. Однако причины поражения динамовский тренер увидел, прежде всего, в предвзятости судьи. Да сложностях логистики.
К ответному поединку против «Ариса» киевляне готовились в Бухаресте, где и пройдет ответная встреча. Сначала они тренировались на загородной базе бухарестского «Динамо», а затем – «Рапида».
Ради успешной подготовки к игре против греков, «Динамо» обратилось с просьбой к руководству УПЛ о переносе календарного матча чемпионата Украины – против «Металлиста-1925». Просьба была удовлетворена.
Травмированных и дисквалифицированных накануне ответного поединка в составе «Динамо» нет. Готов принять участие в игре и Ванат, пропустивший матч в Салониках из-за высокой температуры.
По информации разношерстных источников, «близких к динамовскому руководству», поединок в Бухаресте может сыграть определяющую роль в судьбе наставника киевской команды. По имеющейся информации, в случае непрохода в следующий раунд квалификации Лиги конференций, Мирча Луческу может быть уволен.
Цены на билеты вряд ли можно назвать дешевыми – в диапазоне от 60 до 450 румынских лей (500 – 3700 гривен).
Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Динамо»:
– Мы незаслуженно проиграли в Салониках. Нас ругали, на нас плевали, на судью оказывали невероятное давление. Поэтому в ответном поединке все мы хотим победы. Я жду реакции от моей команды.
Арис
Новый сезон греческой Суперлиги для «Ариса» стартует в ближайшее воскресенье, поэтому и к ответной игре против «Динамо» греческая команда готовилась в режиме тренировочных занятий.
За день до поединка «Сыны Ареса» прибыли в столицу Румынии. У них запланировала одна тренировка на «Джулешти».
По сравнению с первым поединком, кадровая ситуация в «Арисе» немного изменилась. По-прежнему тренерский штаб коллектива из Салоник не рассчитывает на форварда Кике Саверио, а защитник Якуб Брабец все еще работает по индивидуальной программе.
Но не исключено, что и еще некоторые футболисты, причем основного состава, из-за травм и повреждений не смогут принять участия в ответной встрече.
Речь идет, в первую очередь, об основном голкипере – Хулиане Куэста, который травмировался во время тренировки. Окончательный вердикт о его участии/неучастии в игре клубные эскулапы примут в день матча.
Небольшое повреждение было и у полузащитника Владимира Дариды, который из-за повреждения не смог доиграть матч в Салониках.
Апостолос ТЕРЗИС, главный тренер «Ариса»:
– Мы не должны думать о счете 1:0, с которым завершилась наша первая игра. Этот результат нужно выбросить из головы. Нам нужно ехать в Бухарест, чтобы снова победить.
Личные встречи
Игра в Бухаресте будет лишь второй очной официальной встречей для оппонентов. Пока что счет в противостоянии в пользу греков - 1:0.
Прогноз на противостояние
«Арис» ничем, от слова «абсолютно», не удивил в первом поединке. Среднего уровня команда, со средними исполнителями. В Салониках она добилась максимума, на что изначально могла рассчитывать.
И за этот максимум греки должны от всей души поблагодарить и своего оппонента, не проявившего и толики фантазии, начудившего по самое «не хочу» в обороне.
Если динамовцы сумеют как следует настроиться на ответную игру, если выйдут по-спортивному злыми и мотивированными, они обязательно выиграют. И пройдут дальше. Но для этого действительно нужно подсуетиться, побегать, попотеть.
Прогнозируем, что «Динамо» сможет решить турнирную задачу и пройдет в решающий раунд квалификации Лиги конференций, победив со счетом 2:0.
Ориентировочные составы:
«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Ярмоленко, Бенито, Буяльский, Ванат.
«Арис»: Хутесиотис, Феррари, Фабиано, Мозес, Монтойя, Пальма, Джурасек, Жюль, Карлссон, Дарида, Морон.
17 августа, четверг
|«Динамо» – «Арис». Первый матч – 0:1
|Бухарест. Стадион «Джулешти». 20:00
|ТВ-трансляция на телеканале 2+2 и Youtube-канале Динамо
|ДИНАМО – АРИС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Себастьян Гисгамер (Австрия)
|Прогноз Sport.ua – 2:0
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