Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
Лига конференций
Проходит дальше Динамо Киев
17.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 1
6 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Арис Салоники
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
18 августа 2023, 00:59 | Обновлено 18 августа 2023, 01:24
664
1

ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»

Коуч «Динамо» дал пресс-конференцию после матча отбора ЛК против «Ариса»

18 августа 2023, 00:59 | Обновлено 18 августа 2023, 01:24
664
1
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал пресс-конференцию после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого «Ариса», который прошел в Бухаресте на стадионе «Джулешти» и завершился победой динамовцев (2:1, пен. 6: 5):

– Была очень сложная игра. Я вчера говорил, что мы встречаемся с хорошим соперником, в составе которого играют опытные, взрослые футболисты, у них за спиной много матчей и в немецком Бундеслиге, и в английской Премьер-лиге, и в испанской Ла Лиге, также у них есть бразильцы. В этом плане чувствовалось их преимущество в опыте. Но мы сыграли достойно и, полагаю, победили заслуженно.

Хочу поблагодарить болельщиков, хотя мы играли на нейтральном поле, чувствовали поддержку местной публики и украинцев, которые были на трибунах. Вы нам помогли в сегодняшнем матче, теперь всех приглашаем на следующую игру с турецким «Бешикташем», чтобы помочь нам.

– Какие эмоции испытывали в серии пенальти, как отреагировали на победное окончание поединка?

– Давно не было в моей тренерской карьере экстра-таймов и серии пенальти, пожалуй, в прошлый раз – когда еще работал в «Шахтере» и играл с «Динамо». Эмоции положительные, хорошо, что все закончилось. Помог мой большой опыт, ведь меня сложно чем-то удивить, потому что я прошел многое в футболе.

– Чего ожидаете от игры с «Бешикташем» – командой, которой вы в свое время руководили?

– Я проработал хороший отрезок времени в «Бешикташе», меня там любили, я там добился успеха. В какой-то мере будет приятно снова встретиться на футбольном поле. Хочется увидеть много болельщиков, знаю, что с турецкой стороны их однозначно будет достаточно, ведь многие турки живут и работают в Бухаресте. Надеюсь, что после сегодняшнего матча каждый из болельщиков ушел домой с частицей позитива, полученного от нашей победы. Ждем вас в следующий четверг на нашем матче. Уверен, что зрители также чувствуют себя частицей этой победы.

– ПАОК, который тренирует ваш сын Разван, тоже победил «Хайдук» Сплит, так что сегодня у вас двойная радость?

– В этой ситуации больше всего страдала моя жена Нелли. Она сегодня разрывалась между двумя стадионами. На наш матч не пришла, чтобы иметь возможность поддержать сына на расстоянии. И теперь она самая счастливая, ведь победили и муж, и сын. И я и Разван хотим с нашими командами выйти в групповой этап и попасть в одну группу. Но, наверное, этого не хочет Нелли (улыбается).

Наш следующий соперник очень сложен. Мы могли получить команды ниже уровня, но уже есть, как есть. Надо готовиться к матчам с «Бешикташем». Завтра мы почти весь день будем в пути. Летим в Кишинев, оттуда на автобусе едем в Одессу, в воскресенье играем там с «Черноморцем», а в понедельник возвращаемся в Бухарест.

– Как прокомментируете эмоции и жесты игроков вашей команды после финального свистка?

– Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов «Ариса» против Украины, против военных. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты «Ариса».

По теме:
Тренер Ариса: «Мы были лучше в обеих играх»
Первый мяч в Лиге конференций Динамо забило позже, чем в других еврокубках
КУЧЕР: «Когда 5 часов проводишь в дороге, восстановиться не всегда выходит»
Динамо Киев Арис Салоники пресс-конференция Мирча Луческу Лига конференций Динамо - Арис
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
Футбол | 17 августа 2023, 23:51 2
Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках

Безвыигрышная серия киевлян составила 9 матчей

Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Футбол | 17 августа 2023, 22:48 109
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис

Киевляне вышли в решающий раунд квалификации Лиги конференций

Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Футбол | 17.08.2023, 13:22
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе
Футбол | 17.08.2023, 18:58
Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе
Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Футбол | 17.08.2023, 10:43
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
Никого и не надо было держать после их выходок
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
16.08.2023, 17:19 6
Футбол
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
16.08.2023, 01:23 11
Футбол
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
17.08.2023, 14:24 2
Теннис
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
16.08.2023, 08:11 4
Футбол
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
16.08.2023, 04:09 8
Футбол
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
17.08.2023, 00:11 2
Футбол
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
17.08.2023, 03:18 3
Футбол
Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
16.08.2023, 01:04 26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем