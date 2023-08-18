ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал пресс-конференцию после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого «Ариса», который прошел в Бухаресте на стадионе «Джулешти» и завершился победой динамовцев (2:1, пен. 6: 5):

– Была очень сложная игра. Я вчера говорил, что мы встречаемся с хорошим соперником, в составе которого играют опытные, взрослые футболисты, у них за спиной много матчей и в немецком Бундеслиге, и в английской Премьер-лиге, и в испанской Ла Лиге, также у них есть бразильцы. В этом плане чувствовалось их преимущество в опыте. Но мы сыграли достойно и, полагаю, победили заслуженно.

Хочу поблагодарить болельщиков, хотя мы играли на нейтральном поле, чувствовали поддержку местной публики и украинцев, которые были на трибунах. Вы нам помогли в сегодняшнем матче, теперь всех приглашаем на следующую игру с турецким «Бешикташем», чтобы помочь нам.

– Какие эмоции испытывали в серии пенальти, как отреагировали на победное окончание поединка?

– Давно не было в моей тренерской карьере экстра-таймов и серии пенальти, пожалуй, в прошлый раз – когда еще работал в «Шахтере» и играл с «Динамо». Эмоции положительные, хорошо, что все закончилось. Помог мой большой опыт, ведь меня сложно чем-то удивить, потому что я прошел многое в футболе.

– Чего ожидаете от игры с «Бешикташем» – командой, которой вы в свое время руководили?

– Я проработал хороший отрезок времени в «Бешикташе», меня там любили, я там добился успеха. В какой-то мере будет приятно снова встретиться на футбольном поле. Хочется увидеть много болельщиков, знаю, что с турецкой стороны их однозначно будет достаточно, ведь многие турки живут и работают в Бухаресте. Надеюсь, что после сегодняшнего матча каждый из болельщиков ушел домой с частицей позитива, полученного от нашей победы. Ждем вас в следующий четверг на нашем матче. Уверен, что зрители также чувствуют себя частицей этой победы.

– ПАОК, который тренирует ваш сын Разван, тоже победил «Хайдук» Сплит, так что сегодня у вас двойная радость?

– В этой ситуации больше всего страдала моя жена Нелли. Она сегодня разрывалась между двумя стадионами. На наш матч не пришла, чтобы иметь возможность поддержать сына на расстоянии. И теперь она самая счастливая, ведь победили и муж, и сын. И я и Разван хотим с нашими командами выйти в групповой этап и попасть в одну группу. Но, наверное, этого не хочет Нелли (улыбается).

Наш следующий соперник очень сложен. Мы могли получить команды ниже уровня, но уже есть, как есть. Надо готовиться к матчам с «Бешикташем». Завтра мы почти весь день будем в пути. Летим в Кишинев, оттуда на автобусе едем в Одессу, в воскресенье играем там с «Черноморцем», а в понедельник возвращаемся в Бухарест.

– Как прокомментируете эмоции и жесты игроков вашей команды после финального свистка?

– Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов «Ариса» против Украины, против военных. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты «Ариса».