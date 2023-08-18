17 августа прошел ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» принимал «Арис». Команды играли в Бухаресте, на стадионе Джулешти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке «Арис» дома победил со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти, а во второй игре киевляне отыгрались и победили по пенальти (2:1, пен. 6:5).

После матча на поле и возле трибун возникла потасовка, связанная с тем, что греческие болельщики демонстрировали оскорбительные баннеры в адрес полка Азов, защитников Украины.

После матча пресс-служба киевского Динамо в соцсетях опубликовала лого полка Азов – героев Украины – и написала: «Отправили жалкие провокации назад в Грецию».

ДИНАМО: «Отправили жалкие провокации назад в Грецию»