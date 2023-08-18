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Лига конференций
18 августа 2023, 00:23 | Обновлено 18 августа 2023, 00:38
1229
7

ДИНАМО: «Отправили жалкие провокации назад в Грецию»

После матча киевлян против «Ариса» на поле и возле трибун возникла потасовка

18 августа 2023, 00:23 | Обновлено 18 августа 2023, 00:38
1229
7
ДИНАМО: «Отправили жалкие провокации назад в Грецию»
FH

17 августа прошел ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» принимал «Арис». Команды играли в Бухаресте, на стадионе Джулешти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке «Арис» дома победил со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти, а во второй игре киевляне отыгрались и победили по пенальти (2:1, пен. 6:5).

После матча на поле и возле трибун возникла потасовка, связанная с тем, что греческие болельщики демонстрировали оскорбительные баннеры в адрес полка Азов, защитников Украины.

После матча пресс-служба киевского Динамо в соцсетях опубликовала лого полка Азов – героев Украины – и написала: «Отправили жалкие провокации назад в Грецию».

ДИНАМО: «Отправили жалкие провокации назад в Грецию»

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Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Динамо - Арис скандал полк Азов
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Octopus
Где позже всех отключают раша тудей, там и больше ваты. Европу долго эта инфопомойка обрабатывала, за ее же деньги за газ и нефть.
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+2
an52
Нещодавно були результати опитування в різних країнах - в Греції кількість любителів узького міра вище, ніж в більшості європейських країн (за виключенням Угорщини). Хоча все одно й там вони в меншості
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+1
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Michael Savchyn
та греки явно придурошні, бо в окупованому Маріуполі живуть етнічні греки
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0
Vitason
Тварі вонючі!! Хлопці життя свої віддали ,а ви ублю...ки пишете таке,як совісті у вас вистачає, мерзотники паску...ні!!!
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-3
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