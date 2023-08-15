ФОТО. Фанаты Ариса оскорбили Азов. УАФ пожаловалась в УЕФА
Матч киевского «Динамо» в Лиге конференций состоялся в Салониках 10 августа
Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес УЕФА и Греческой федерации футбола по поводу инцидента во время матча Лиги конференций между «Арисом» и «Динамо» (1:0), который состоялся в Салониках 10 августа.
Обращение УАФ в УЕФА
«Вынуждены обратиться из-за оскорбительного и опасного инцидента, который произошел во время недавнего матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между ФК «Арис» (Греция) и ФК «Динамо» (Украина). На трибунах Kleanthis Vikelidis Stadium (Салоники, Греция) был продемонстрирован возмутительный баннер в адрес защитников «Азовстали», а именно Smash Azov nazis («Уничтожить нацистов Азова»), что было видно в трансляции матча.
Предполагаем, что баннер изготовили местные ультрас, контактирующие с российскими фан-движениями, поскольку месседж на баннере полностью совпадает с посылами российской пропаганды. Указанный баннер был удален с трибун примерно через 10 минут. Однако факт этого инцидента очень обеспокоил, поскольку он является опасным сигналом глубоко ошибочного восприятия трагических событий в Украине, а также примером неприемлемой для футбольной семьи пропаганды насилия на матчах соревнований под эгидой УЕФА.
Защитники «Азовстали», также известные как подразделение «Азов» украинской армии, не имеют никакой связи с нацистами, как никто из украинского общества, но это нарратив российской пропаганды, который она распространяет по всему миру.
Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем».
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