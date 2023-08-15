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Лига конференций
15 августа 2023, 06:43 | Обновлено 15 августа 2023, 07:37
1045
0

ФОТО. Фанаты Ариса оскорбили Азов. УАФ пожаловалась в УЕФА

Матч киевского «Динамо» в Лиге конференций состоялся в Салониках 10 августа

15 августа 2023, 06:43 | Обновлено 15 августа 2023, 07:37
1045
0
ФОТО. Фанаты Ариса оскорбили Азов. УАФ пожаловалась в УЕФА
YouTube

Украинская ассоциация футбола направила письмо в адрес УЕФА и Греческой федерации футбола по поводу инцидента во время матча Лиги конференций между «Арисом» и «Динамо» (1:0), который состоялся в Салониках 10 августа.

Обращение УАФ в УЕФА

«Вынуждены обратиться из-за оскорбительного и опасного инцидента, который произошел во время недавнего матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между ФК «Арис» (Греция) и ФК «Динамо» (Украина). На трибунах Kleanthis Vikelidis Stadium (Салоники, Греция) был продемонстрирован возмутительный баннер в адрес защитников «Азовстали», а именно Smash Azov nazis («Уничтожить нацистов Азова»), что было видно в трансляции матча.

Предполагаем, что баннер изготовили местные ультрас, контактирующие с российскими фан-движениями, поскольку месседж на баннере полностью совпадает с посылами российской пропаганды. Указанный баннер был удален с трибун примерно через 10 минут. Однако факт этого инцидента очень обеспокоил, поскольку он является опасным сигналом глубоко ошибочного восприятия трагических событий в Украине, а также примером неприемлемой для футбольной семьи пропаганды насилия на матчах соревнований под эгидой УЕФА.

Защитники «Азовстали», также известные как подразделение «Азов» украинской армии, не имеют никакой связи с нацистами, как никто из украинского общества, но это нарратив российской пропаганды, который она распространяет по всему миру.

Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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