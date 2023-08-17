Проходит дальше Динамо Киев
17.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 1
6 : 5 Серия пенальти
Лига конференций17 августа 2023, 23:59 | Обновлено 18 августа 2023, 00:18
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Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций
17 августа 2023, 23:59 | Обновлено 18 августа 2023, 00:18
5088
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17 августа проходит ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» принимает «Арис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Арбитр из Австрии Себастьян Гисхамер дал стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.
В первом поединке «Арис» дома победил со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти, который реализовал Луис Пальма.
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
120’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Дубинчак (Динамо Киев).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Самора (Арис Салоники).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Дячук (Динамо Киев).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Лазарос Христодулопулос (Арис Салоники).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Бенито Олабиран Муйива (Динамо Киев).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Франко Феррари (Арис Салоники).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Рупп (Арис Салоники).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Самба Диалло (Динамо Киев).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Андриевский (Динамо Киев).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Фабиано Лейсманн (Арис Салоники).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
106’
Домагой Павичич (Арис Салоники) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Невен Джурасек (Арис Салоники).
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