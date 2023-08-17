Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Проходит дальше Динамо Киев
17.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 1
6 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Арис Салоники
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
17 августа 2023, 23:59 | Обновлено 18 августа 2023, 00:18
5088
0

Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций

17 августа 2023, 23:59 | Обновлено 18 августа 2023, 00:18
5088
0
Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча
ФК Динамо

17 августа проходит ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» принимает «Арис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте, на стадионе Джулешти. Арбитр из Австрии Себастьян Гисхамер дал стартовый свисток в 20:00 по киевскому времени.

В первом поединке «Арис» дома победил со счетом 1:0 благодаря спорному пенальти, который реализовал Луис Пальма.

Динамо – Арис Салоники – 2:1 (пен. 6:5). Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

120’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Дубинчак (Динамо Киев).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Самора (Арис Салоники).
120’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Дячук (Динамо Киев).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Лазарос Христодулопулос (Арис Салоники).
120’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Бенито Олабиран Муйива (Динамо Киев).
120’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Франко Феррари (Арис Салоники).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Рупп (Арис Салоники).
120’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Самба Диалло (Динамо Киев).
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Андриевский (Динамо Киев).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Фабиано Лейсманн (Арис Салоники).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
106’
Домагой Павичич (Арис Салоники) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Невен Джурасек (Арис Салоники).
По теме:
Тренер Ариса: «Мы были лучше в обеих играх»
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
Первый мяч в Лиге конференций Динамо забило позже, чем в других еврокубках
Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Динамо - Арис видео голов и обзор серия пенальти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Футбол | 17 августа 2023, 13:22 12
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины

В борьбу вступают клубы УПЛ

Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе
Футбол | 17 августа 2023, 18:58 9
Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе
Динамо – Арис. Ярмоленко и Волошин выйдут в основе

Стали известны составы команд

Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
Футбол | 17.08.2023, 23:51
Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
Динамо одержало первую с августа 2022 года победу в еврокубках
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Футбол | 17.08.2023, 23:00
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Теннис | 17.08.2023, 07:20
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
17.08.2023, 00:11 2
Футбол
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
16.08.2023, 04:09 8
Футбол
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
17.08.2023, 14:24 2
Теннис
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
17.08.2023, 00:17 4
Футбол
Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
16.08.2023, 01:04 26
Теннис
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
16.08.2023, 23:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем