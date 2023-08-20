Черноморец – Динамо – 3:2. Второе за день поражение фаворита. Видео голов

В матче 4 тура УПЛ в Одессе встречались местный «Черноморец» и киевское «Динамо». Игра получилась богатой голами и событиями.

Киевская команда дважды отыгрывалась, но осталась в конце игры в меньшинстве и пропустила все же третий гол. Напомним, что сегодня произошла еще одна сенсация – «Днепр-1» в Ужгороде уступил «Оболони» (1:2).

Черноморец – Динамо – 3:2. Видеообзор матча.

Голы: Авагимян (21), Штогрин (53), Иеде (90) – Ярмоленко (49), Сидорчук (61).