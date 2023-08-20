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Черноморец
20.08.2023 17:00 – FT 3 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 20:20 | Обновлено 20 августа 2023, 20:24
1166
0

Черноморец – Динамо – 3:2. Второе за день поражение фаворита. Видео голов

Роман Григорчук впервые победил Мирчу Луческу

20 августа 2023, 20:20 | Обновлено 20 августа 2023, 20:24
1166
0
Черноморец – Динамо – 3:2. Второе за день поражение фаворита. Видео голов
Динамо Киев

В матче 4 тура УПЛ в Одессе встречались местный «Черноморец» и киевское «Динамо». Игра получилась богатой голами и событиями.

Киевская команда дважды отыгрывалась, но осталась в конце игры в меньшинстве и пропустила все же третий гол. Напомним, что сегодня произошла еще одна сенсация – «Днепр-1» в Ужгороде уступил «Оболони» (1:2).

Черноморец – Динамо – 3:2. Видеообзор матча.

Голы: Авагимян (21), Штогрин (53), Иеде (90) – Ярмоленко (49), Сидорчук (61).

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Самсон Иеде (Черноморец).
83’
Александр Сирота (Динамо Киев) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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