Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»
Чемпионат Украины
Черноморец
20.08.2023 17:00 – FT 3 : 2
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 20:55 | Обновлено 20 августа 2023, 21:46
3075
26

ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы после матча против «Черноморца»

20 августа 2023, 20:55 | Обновлено 20 августа 2023, 21:46
3075
26
ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы после матча против одесского «Черноморца» (2:3) в 4-м туре УПЛ:

– Что сегодня, кроме жары, было самым трудным для вашей команды?

– Самыми тяжелыми были ошибки, которые мы сами допустили. Извините за эмоции, я очень зол сейчас после матча… Трудно было переезжать из Бухареста в Одессу, тяжело играть через два дня на третий, но это не оправдание – мы должны были побеждать сегодня.

– После удаления Сироты вы пожалели, что использовали до этого момента все замены?

– В предыдущем матче мы отыграли 120 минут, так что, например, Ярмоленко, Сидорчуку было трудно продолжать игру, тем более при такой жаре. Они попросили замену, и игроки, вышедшие на поле, должны были добавить и сделать все ради победы. Та ошибка, которую допустил Дячук, – это недопустимо. Наши центральные защитники еще молоды, у них нет достаточно опыта, и они не могут отдавать все силы на поле, которых от них требуют команда и я.

В то же время отмечу, что «Черноморец» сегодня сыграл очень организованно, у них была целая неделя, чтобы подготовиться к этому поединку, в отличие от нас. Мы доминировали в первом тайме, у нас было множество моментов, как и во втором тайме тоже доминировали на поле. Соперник играл на контратаках, без позиционных атак, и очень качественно с этим справились. Я не уверен, что мне еще нужно посмотреть повтор, но мне кажется, что еще мог быть пенальти в ворота «Черноморца».

– Вы на одной из предыдущих пресс-конференций говорили, что не можете приглашать в команду украинских футболистов. Это из-за отсутствия трансферного бюджета или вы просто не видите кандидатов, которые могли бы усилить вашу команду?

– Мы посмотрим, сейчас мы ищем кандидатов на усиление центра защиты. Я еще должен переговорить с президентом клуба. Сейчас мы даем шансы нашим молодым защитникам, хотя объективно им еще нужно год-два для того, чтобы выйти на тот уровень, который должен соответствовать «Динамо» (Киев). Нам не очень повезло, поскольку мы потеряли Попова – это очень важный футболист для Динамо, но в двух матчах мы не могли на него рассчитывать. Посмотрим, что будет дальше.

– 18 августа был день памяти Виктора Прокопенко, с которым вы работали вместе. Что можете сказать об этом человеке?

– Это фантастический человек, легенда. У меня с ним были хорошие отношения, и я ничего плохого не могу о нем сказать. Он легенда «Шахтера» и всего украинского футбола.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Самсон Иеде (Черноморец).
83’
Александр Сирота (Динамо Киев) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Динамо Киев).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
По теме:
Кривбасс – Шахтер – 3:3. Снова осечка фаворита. Видео голов и обзор матча
ИВАЩЕНКО: «Мы на все 100% заслужили победу над «Днепром-1»
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо пресс-конференция
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Футбол | 20 августа 2023, 17:09 40
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Специалист взял на себя всю ответственность за результаты команды в текущем сезоне

ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Футбол | 20 августа 2023, 04:47 4
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку

«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»

Цыганков выйдет в основе Жироны на игру с Хетафе. Довбик заявлен в резерве
Футбол | 20.08.2023, 19:35
Цыганков выйдет в основе Жироны на игру с Хетафе. Довбик заявлен в резерве
Цыганков выйдет в основе Жироны на игру с Хетафе. Довбик заявлен в резерве
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Бокс | 20.08.2023, 12:30
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом
Футбол | 20.08.2023, 20:05
Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом
Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом
Комментарии 26
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Наша пісня гарна й нова
Ответить
+16
Андрей Залищук
почалося
Ответить
+12
VitosKH
Да уж,тяжело.... 550 км в душном автобусе ещё и стоя... Скоро в Коваливку из Киева будет тяжело ..
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Ему уже тяжело переезжать из Бухареста в Одессу!
Господи, сколько нам еще терпеть этого старого муд...а!
Матчи с турками вообще смотреть не буду, и так их итог ясен...
Ответить
+8
Chicot
А в твої ворота пенальті з ліктем не подивишься,чорт циганський..а гол перший свій після двох порушень..вали на пенсію,раз втомився з Бухаресту їхати,гастарбайтер хрінов,чи в зініт прямуй за баблом,хоча вже не візьмуть)))
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
Очікувано - переїзд, спека, суддя ))))
Хоча щодо трансферів то вина президента.
І трансферне вікно за 10 днів закривається
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Chicot
Мирча,ты сделал наш вечер!)
Ответить
+6
jugulator
Традиционные отмазки цыгана. Интересно, его не смущает фол Ярмоленко в начале голевой атаки Динамо?
Ответить
+5
Иван Качура
Сидорчук та Ярмоленко втомилися, так чого ж не провести ротацію? 
Ответить
+3
MrStepanovM .
блювота!
Ответить
+2
zhyr
пішки йшли?
Ответить
+2
Умник
Есть вероятность что он уйдет после бешика. Но если пройдут то вряд ли.
Ответить
+2
Remark
Если тяжело переезжать, значит переходите!
Их вот это "тяжело" как то сложно мной воспринимается и сопоставляется с тем, что сейчас происходит в Украине и в ее в самых адовых местах.
П. С. Рвите землю на поле, сражайтесь! Вы занимаетесь любимым делом, хобби; так Вам за это ещё и бабки платят!!! При чем не по 20 000 грн!
Ответить
+1
Alex196
Хорошие сказки на ночь 
Ответить
+1
Олексій Коваль
Треба ще тюбітейку об асфальт 
Ответить
+1
Олексій Коваль
Поганому танцюристу....
Ответить
+1
locator-x
Ще взимку після відходу Забарного було зрозуміло, що команді потрібний надійний центральний захисник.
8 (років данбілі бамбас) місяців шукають того захисника і знайти не можуть
Ответить
+1
roman75zpr
Тьфу...(
Ответить
+1
Lion
Может под будулая /динамо нужно календарь делать....
Ответить
0
avk2307
Я уже знаю, что Луческу скажет  после Бешикташа: Переезды, игроки за неделю сыграли три матча и т.д.
Так а кто поставил в состав одних и тех же игроков? не тренер ли? Неужели нельзя было ротацию не вратаря произвести а полевых более серьезную?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
19.08.2023, 06:03 20
Футбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 10
Футбол
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
19.08.2023, 11:40 13
Футбол
Бой между Уайлдером и Руисом потерял статус элиминатора WBC
Бой между Уайлдером и Руисом потерял статус элиминатора WBC
18.08.2023, 22:18 3
Бокс
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 18
Футбол
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
18.08.2023, 20:20 1
Теннис
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
19.08.2023, 22:35 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем