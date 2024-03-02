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Динамо Киев
02.03.2024 15:30 – FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 17:53 | Обновлено 02 марта 2024, 18:47
937
2

Динамо – Черноморец – 1:0. Киевляне продолжили победную серию. Видеообзор

Автором победного гола в матче стал Владимир Шепелев

02 марта 2024, 17:53 | Обновлено 02 марта 2024, 18:47
937
2
Динамо – Черноморец – 1:0. Киевляне продолжили победную серию. Видеообзор
ФК Динамо

В субботу, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Черноморец».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Киевский клуб одержал минимальную победу в матче с одесситами. Автором победного гола в матче стал Владимир Шепелев, отличившийся на 38-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

Динамо – Черноморец – 1:0

Шепелев, 38.

Видеообзор матча

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Шепелев (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Динамо - Черноморец видео голов и обзор Владимир Шепелев
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Перець
Тут подяка воротарю команди Чорноморець ,що такий рахунок, а Динамо з перемогою 
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+5
Oliynuk_sport
Переможна серія Динамо продовжується
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+1
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