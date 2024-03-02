Динамо Киев

В субботу, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Черноморец».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Киевский клуб одержал минимальную победу в матче с одесситами. Автором победного гола в матче стал Владимир Шепелев, отличившийся на 38-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

Динамо – Черноморец – 1:0

Шепелев, 38.

Видеообзор матча