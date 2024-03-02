02.03.2024 15:30 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига02 марта 2024, 17:53 | Обновлено 02 марта 2024, 18:47
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Динамо – Черноморец – 1:0. Киевляне продолжили победную серию. Видеообзор
Автором победного гола в матче стал Владимир Шепелев
02 марта 2024, 17:53 | Обновлено 02 марта 2024, 18:47
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В субботу, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Черноморец».
Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Киевский клуб одержал минимальную победу в матче с одесситами. Автором победного гола в матче стал Владимир Шепелев, отличившийся на 38-й минуте.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур
Динамо – Черноморец – 1:0
Шепелев, 38.
Видеообзор матча
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Шепелев (Динамо Киев).
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