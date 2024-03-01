Второй тур подряд футболисты киевского «Динамо» будут играть на своем родном стадионе имени Валерия Лобановского. Но если неделю назад они считались номинальными гостями в поединке с харьковским «Металлистом 1925», то теперь уже являются настоящими хозяевами поля. К ним приедет одесский «Черноморец», который в первом круге нанес поражение динамовцам со счетом 3:2.

Динамо

Киевляне уверенно разобрались с харьковчанами в предыдущем туре. По существу, игра была сделана в середине второго тайма, когда «Динамо» уже имело преимущество в два мяча. И хотя соперникам удалось сократить отставание, Владислав Ванат практически сразу забил еще один гол и подопечные Александра Шовковского достаточно спокойно довели встречу до победы 4:2.

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Вообще, следует отметить, что в первом официальном поединке нынешнего года киевская команда смотрелась неплохо и полностью контролировала игру. Кроме уже упомянутого Ваната, который оформил дубль, впереди активно действовали Виталий Буяльский, Владислав Кабаев, также забившие голы. На правом фланге был заметен Александр Караваев, в середине поля Николай Шапаренко, а в обороне Денис Попов.

«Динамо» сейчас самая результативная команда в украинской Премьер-Лиге. В 15 матчах его футболисты забили соперникам 37 мячей, то есть в среднем больше двух голов за игру. И если они продолжат так забивать и дальше, то уже в самое ближайшее время мы сможем увидеть этот клуб на первой строчке турнирной таблицы.

И еще. В чемпионате страны киевляне не проигрывали с 3 ноября минувшего года, когда в 13-м туре уступили «Шахтеру» 0:1. При этом во всех пяти последних матчах подряд динамовцы только побеждали.

Черноморец

Интересно, что и одесситы поединок предыдущего тура также проводили в столице Украины, правда, на стадионе «Оболонь». Там они встречались с хозяевами поля. По ходу всего матча «Черноморец» выглядел хуже соперников и в основном оборонялся, о чем красноречиво говорит статистика ударов по воротам 18-1 не в пользу моряков. Но пропустив гол на 74-й минуте, гости сумели уйти от поражения через десять минут. После розыгрыша углового Максим Брагару восстановил равновесие.

На послематчевой пресс-конференции Роман Григорчук, немного покритиковал действия своих футболистов, при этом отметив, что в команде появились новые игроки и это его радует. Как отметил наставник, «главная задача – вывести новичков на нужный уровень, это сразу поменяет всю команду».

Конечно, «Черноморец» разочаровал в первом весеннем матче, но всякое бывает и раз на раз не приходится. Тем более, что «Динамо», наверняка, все-таки более сильный раздражитель. Да и к тому же «Черноморец» знает, как обыгрывать один из самых титулованных клубов в нашей стране. Причем было это в нынешнем чемпионате Украины в Одессе. Так что вполне возможно, что на другом киевском стадионе мы увидим уже совершенно иную команду.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды сыграли друг с другом 52 раза. 37 побед у «Динамо» и только 7 у «Черноморца», 8 встреч завершились вничью. В первом круге нынешнего сезона, как уже отмечалось, в Одессе выиграли хозяева 3:2. У победителей голы забили Авагимян, Штогрин, Иеде, а у киевлян – Ярмоленко и Сидорчук.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Михавко, Попов, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Кабаев, Ванат

«Черноморец»: Варакута, Гучек, Васильев, Салюк, Брагару, Шаповал, Шпорн, Авагимян, Штогрин, Иеде, Бадибанга

Прогноз на противостояние:

«Динамо», похоже, набирает ход, а «Черноморец» еще далеко не тот, к которому мы привыкли. Поэтому логично будет поставить на победу хозяев поля со счетом 2:0.

2 марта, суббота