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Чемпионат Украины
Металлист 1925
25.02.2024 15:30 – FT 2 : 4
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 17:27 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:55
5199
78

Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925

Киевский клуб начал 2024 год с победы над харьковчанами

25 февраля 2024, 17:27 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:55
5199
78
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
ФК Металлист 1925

Матч начался с опасного момента перед воротами «Динамо». На ударную позицию мог вырваться Борячук, но Попов в затяжном подкате успел вытолкнуть мяч у него из-под ног. Упущенная возможность харьковскую команду не охладила и очень быстро ее игроки шокировали соперников.

На 5-й минуте позиционная атака харьковчан в мгновение «взорвалась». Пошел пас вперед на Борячука, который пяткой продлил передачу на Гармаша. Бывший игрок «Динамо» момент не упустил – он пробил метров с 15-ти идеально точно. 1:0.

Пропустив, киевляне еще какое-то время действовали вторым номером. В себя они пришли примерно к 15-й минуте поединке. Им удалась целая серия угловых. Впрочем, такие стандарты не были в исполнении номинальных гостей встречи опасными. Возможно, такое впечатление складывалось из-за того, что футболисты «Металлиста 1925» с ними успешно справлялись. Однако эпизодами им в этом сильно фартило. К примеру, как на 18-й минуте, когда Михавко чудом не попал в створ под дальнюю стойку.

Позднее состоялся удар в исполнении Ваната – к разочарованию игроков «Динамо» он принес им только очередной корнер. Тот же Ванат на 38-й минуте не реализовал выход один на один с Мозилем. Нападающий не пошел на финальное сближение, а пробил метров с 15-ти – вратарь успел ногами мяч парировать. Тут же тот же Мозиль спас свою команду после опасного зрячего удара от Волошина. А спустя считанные секунды динамовцы все же добились своего. Автором ответного гола киевлян стал Кабаев, который после скидки от Ваната «выстрелил» по воротам «Металлиста 1925» без каких-либо шансов для Мозиля на спасение. 1:1.

​После перерыва игра продолжилась атаками динамовского коллектива. Было видно, что является лишь вопросом времени трансформация его игрового преимущества в счет на табло. И это нашло свое воплощение в жизнь на 62-й минуте. Игрокам «Динамо» удалась быстрая атака, разогнал которую Шапаренко, продолжил Волошин, а точку в ней поставил Ванат. Забивал он уже в пустые ворота харьковчан. 1:2.

Пропустив, можно сказать, решающий гол в матче, игроки «Металлиста 1925» рассыпались на карточный домик. Киевляне ничего не меняли и вскоре забили в третий раз – отличился Буяльский. 1:3.

Впрочем, на 73-й минуте гол дебютанта и «Металлиста 1925», и УПЛ Овусу как бы возродил интригу. Но это лишь в теории, ведь игра киевской команды не давала повода усомниться в том, что в матче победит именно он.

подтверждение этого на 75-й минуте Ванат оформил дубль и поставил точку в первой официальной победе «Динамо» в 2024 году. Поклонников команды может радовать и то, что она выиграла в волевом стиле. Впрочем, это уже на любителя.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

«Металлист 1925» – «Динамо» – 2:4

Голы: Гармаш, 5, Овусу, 73 – Кабаев, 43, Ванат, 62, 75, Буяльский, 69.

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Имереков, Курило, Фарина, Червак (Овусу, 69), Габелок, Юрченко (Обинайя, 89), Гармаш (Юсов, 46), Р.Русин (Бичек, 80), Борячук.

«Динамо»: Бущан, Караваев, Михавко, Попов, Вивчаренко, 6. Бражко, 10. Шапаренко (Шепелев, 78), Буяльский (Царенко, 78), Волошин (Бенито, 88), Кабаев (Диалло, 90+2), Ванат (Супряга, 88).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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отчеты Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 78
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Fitness.sports
Удары 2-19
В створ 2-9
 Угловые 0-13
Владение мячом в процентах 39-61
Ванат 9 голов лидер бомбардирской гонки
Буя 7
 Болельщиков Динамо с победой
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+11
Pavel_i_CO
Шапаренко і Ванат - найкращі. Волошин, Буяльський, Кабаєв - дуже хороший матч. Всіх з заслуженою і впевненою перемогою Динамо Київ. 
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+9
Показать Скрыть 3 ответа
Igor@Kyiv
Вітаю Динамо та всіх вболівальників
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+9
Умник
Хорош. Ванат радует. 
Можете начинать ....
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
sahka1981
Ну непогано, після холодного душу від Гармаша (ну хто як не він мав забити) повне домінування ДК з купою моментів, Ванат хоча і запоров чистий вихід сам на сам, але має дубль і гольову (на Кабаєва саме він вродє скинув, хоча і прокидав звісно для себе). Ну а потім просто домінували кияни на полі, хоча другий пропущений знову собі привезли. Шапа молодець сьогодні, ну і Ванат, Кабаєв, Буя, Волошин, всі в принципі нормально зіграли.
Післяматчева студія, Столярчук, Іваннюкович, таке відчуття що анали Денисова повернулися, але перші слова Столярчука цілком заслужена перемога ДК, забиті мячі булу лише справою часу, показали, що таки зміни є безумовно.
Цікаво чи на мегого буде упл, досить незручно було шукати трансляцію.
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+8
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Fitness.sports
Оборона всё равно проходной двор два удара два гола от двенадцатой команды чемпионата, это не смешно не стоит этим гордиться. Славу богу атака лучше чем в том сезоне. Ну 20 голов пропустили.
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+7
FunnyCat_____
Макеевским дурачкам раздали довоенные методички про « почему не ходил на стадион»
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+7
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Remark
Чемпіонський старт від Динамо у новому році! 👍
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+5
didora
Металіст поступив, як команда яка думає про гру в період війни. Тому й зіграв у Києві. А от про що думав Дніпро коли думав домашні матчі грати у Дніпрі??? Вони що не знали що будуть тривоги (а їх сьогодні було аж три). Ясно, що матч "викривлений" не той яким повинен бути. А результат, то залишеться. Тут навіть не знаєш, що й казати.
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+4
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Лига Конференций Без Динамо
Чемпион опустился на свое законное пятое место 
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+4
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FunnyCat_____
Не смотря на сумбурное начало, самый титулованный и популярный клуб Украины победил!
💩 же которое теперь уступает Динамо по разнице забитых и пропущенных пожелаем успехов в Лиге Европы 
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+4
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grifon.
невдалий тиждень для кротиків, виліт з ЛЄ, перемога Динамо
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+4
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Pavel_i_CO
У Ваната статистика, по системі гол+пас 9+4, у Буяльського 7+5. Хтось підкаже яка статистика у того чудака, за якого ахмєтав 150млн хоче отримати?)
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+2
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Ron Noiill
Кому не подобаються ігри в Києві, то можуть спокійно повертатись і грати на свої "арєни", рінаховських псевдо журналістів це також стосується.
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+1
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Gargantua
очень мощная игра
и это в первом матче после перерыва
вот теперь можно уверенно говорить, что Шовковский тренер.
провел межсезонку и команда управляема, бежит и мыслит
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+1
Remark
З тренером "ніхто" "Ш"(Д) виключно авансом знаходиться в УПЛ. Можна вважати, що їм просто пощастило. Але як тренеру набратися досвіду, як не потраплянням до ПФЛ та награванням там декількох сезонів?
Бо багато не треба
Мальчик поплыл, мальчик попал
А как он стесняется, а как он целуется
Мальчик поплыл, прям в центре зала
Пусть он танцует, пока танцуется
Дырявые рыговские собрались
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+1
Falko
Гармаш добре знає цей стадіон і знає, як забивати в ці ворота. І дуже хотів відзначитися. Але трошки поквапився. Йому казали забивати в цю раму у 2 таймі, але коли у школі вивчали число "2", Кум був на тренуванні. Тому і переплутав тайми.
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0
vovei
Ну и что они намутили с трансляцией?
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0
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Первый Среди Равных
В гостях ))
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-2
AK.228
Вбивці!
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-9
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