Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Киевский клуб начал 2024 год с победы над харьковчанами
Матч начался с опасного момента перед воротами «Динамо». На ударную позицию мог вырваться Борячук, но Попов в затяжном подкате успел вытолкнуть мяч у него из-под ног. Упущенная возможность харьковскую команду не охладила и очень быстро ее игроки шокировали соперников.
На 5-й минуте позиционная атака харьковчан в мгновение «взорвалась». Пошел пас вперед на Борячука, который пяткой продлил передачу на Гармаша. Бывший игрок «Динамо» момент не упустил – он пробил метров с 15-ти идеально точно. 1:0.
Пропустив, киевляне еще какое-то время действовали вторым номером. В себя они пришли примерно к 15-й минуте поединке. Им удалась целая серия угловых. Впрочем, такие стандарты не были в исполнении номинальных гостей встречи опасными. Возможно, такое впечатление складывалось из-за того, что футболисты «Металлиста 1925» с ними успешно справлялись. Однако эпизодами им в этом сильно фартило. К примеру, как на 18-й минуте, когда Михавко чудом не попал в створ под дальнюю стойку.
Позднее состоялся удар в исполнении Ваната – к разочарованию игроков «Динамо» он принес им только очередной корнер. Тот же Ванат на 38-й минуте не реализовал выход один на один с Мозилем. Нападающий не пошел на финальное сближение, а пробил метров с 15-ти – вратарь успел ногами мяч парировать. Тут же тот же Мозиль спас свою команду после опасного зрячего удара от Волошина. А спустя считанные секунды динамовцы все же добились своего. Автором ответного гола киевлян стал Кабаев, который после скидки от Ваната «выстрелил» по воротам «Металлиста 1925» без каких-либо шансов для Мозиля на спасение. 1:1.
После перерыва игра продолжилась атаками динамовского коллектива. Было видно, что является лишь вопросом времени трансформация его игрового преимущества в счет на табло. И это нашло свое воплощение в жизнь на 62-й минуте. Игрокам «Динамо» удалась быстрая атака, разогнал которую Шапаренко, продолжил Волошин, а точку в ней поставил Ванат. Забивал он уже в пустые ворота харьковчан. 1:2.
Пропустив, можно сказать, решающий гол в матче, игроки «Металлиста 1925» рассыпались на карточный домик. Киевляне ничего не меняли и вскоре забили в третий раз – отличился Буяльский. 1:3.
Впрочем, на 73-й минуте гол дебютанта и «Металлиста 1925», и УПЛ Овусу как бы возродил интригу. Но это лишь в теории, ведь игра киевской команды не давала повода усомниться в том, что в матче победит именно он.
подтверждение этого на 75-й минуте Ванат оформил дубль и поставил точку в первой официальной победе «Динамо» в 2024 году. Поклонников команды может радовать и то, что она выиграла в волевом стиле. Впрочем, это уже на любителя.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур
«Металлист 1925» – «Динамо» – 2:4
Голы: Гармаш, 5, Овусу, 73 – Кабаев, 43, Ванат, 62, 75, Буяльский, 69.
«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Имереков, Курило, Фарина, Червак (Овусу, 69), Габелок, Юрченко (Обинайя, 89), Гармаш (Юсов, 46), Р.Русин (Бичек, 80), Борячук.
«Динамо»: Бущан, Караваев, Михавко, Попов, Вивчаренко, 6. Бражко, 10. Шапаренко (Шепелев, 78), Буяльский (Царенко, 78), Волошин (Бенито, 88), Кабаев (Диалло, 90+2), Ванат (Супряга, 88).
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)
МЕТАЛЛИСТ 1925 – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Післяматчева студія, Столярчук, Іваннюкович, таке відчуття що анали Денисова повернулися, але перші слова Столярчука цілком заслужена перемога ДК, забиті мячі булу лише справою часу, показали, що таки зміни є безумовно.
Цікаво чи на мегого буде упл, досить незручно було шукати трансляцію.
💩 же которое теперь уступает Динамо по разнице забитых и пропущенных пожелаем успехов в Лиге Европы
и это в первом матче после перерыва
вот теперь можно уверенно говорить, что Шовковский тренер.
провел межсезонку и команда управляема, бежит и мыслит
Бо багато не треба
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А как он стесняется, а как он целуется
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