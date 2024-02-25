25.02.2024 15:30 – FT 2 : 4
Украина. Премьер лига25 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:52
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Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ
25 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:52
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25 февраля состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами «Металлист 1925» и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.
За харьковчан голы забили Денис Гармаш (5) и Рэймонд Овусу (72).
Мячами у киевлян отличились Владислав Кабаев (43), Владислав Ванат (62, 76) и Виталий Буяльский (69).
УПЛ. 26-й тур. 25 февраля
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4
Голы: Гармаш, 5, Овусу, 72 – Кабаев, 43, Ванат, 62, 76, Буяльский, 69
Видеообзор матча ожидайте чуть позже...
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Овусу Фримпонг (Металлист 1925).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Металлист 1925).
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