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  4. Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Чемпионат Украины
Металлист 1925
25.02.2024 15:30 – FT 2 : 4
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:52
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1

Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ

25 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:52
6250
1
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
УПЛ

25 февраля состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами «Металлист 1925» и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.

За харьковчан голы забили Денис Гармаш (5) и Рэймонд Овусу (72).

Мячами у киевлян отличились Владислав Кабаев (43), Владислав Ванат (62, 76) и Виталий Буяльский (69).

УПЛ. 26-й тур. 25 февраля

Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4

Голы: Гармаш, 5, Овусу, 72 – Кабаев, 43, Ванат, 62, 76, Буяльский, 69

Видеообзор матча ожидайте чуть позже...

❗️ ВИДЕО ГОЛОВ матча смотрите в Telegram

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Овусу Фримпонг (Металлист 1925).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Металлист 1925).
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Рэймонд Овусу Денис Гармаш Владислав Кабаев Владислав Ванат Виталий Буяльский Металлист 1925 Динамо Киев Металлист 1925 - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Kubok-69
Перепрошую, м'ячі, чи голи?
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