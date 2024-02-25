25 февраля состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами «Металлист 1925» и «Динамо» Киев. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу столичного клуба.

За харьковчан голы забили Денис Гармаш (5) и Рэймонд Овусу (72).

Мячами у киевлян отличились Владислав Кабаев (43), Владислав Ванат (62, 76) и Виталий Буяльский (69).

УПЛ. 26-й тур. 25 февраля

Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4

Голы: Гармаш, 5, Овусу, 72 – Кабаев, 43, Ванат, 62, 76, Буяльский, 69

Видеообзор матча ожидайте чуть позже...

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