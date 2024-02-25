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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 19:55 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:32
1406
0

ШОВКОВСКИЙ: «Сложно начинать игру с таких подарков, как сделали сопернику»

Наставник «Динамо» ответил на вопросы после матча с «Металлистом 1925»

25 февраля 2024, 19:55 | Обновлено 25 февраля 2024, 20:32
1406
0
ШОВКОВСКИЙ: «Сложно начинать игру с таких подарков, как сделали сопернику»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы на пресс-конференции после матча 18-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» (4:2).

– Прежде всего, хочу сказать следующее. Начался третий год полномасштабной агрессии россии, хотя война длится уже 10 лет. Страна-агрессор ворвалась в нашу страну, разрушает наши города, убивает наших граждан. Это все накладывает свой отпечаток на происходящее. Я хочу поблагодарить наших защитников и наших защитниц за то, что они делают, за возможность сегодня играть в футбол. Мы понимаем, что футбол в нашей стране существует благодаря нашим защитникам и защитницам.

– Сегодня первую игру провел Тарас Михавко. Как вы оцените его выступление? Допустил ли он индивидуальную ошибку или она была командной?

– У Тараса есть большие перспективы, большое желание. Он достаточно молодой игрок, и мы все его только поддерживаем и помогаем. Нет людей, которые не совершают ошибок. Полагаю, что Тарас провел этот матч на достаточно высоком уровне. Мяч проскользнул у него под ногой – такое тоже иногда случается. Но в этом эпизоде мы могли лучше сыграть в тот момент, когда пропускали гол. Потому это коллективная ответственность, коллективная ошибка.

– Завтра «Оболонь» будет играть свой матч в Киеве со зрителями на трибунах. Что делается для того, чтобы «Динамо» проводило матчи со зрителями?

– Мы сегодня были в статусе гостей. Знаю, что клуб общается с городской администрацией и делает все возможное, чтобы и на нашем домашнем стадионе присутствовали зрители. Но этот вопрос не ко мне.

– «Динамо» провело два разных тайма. Что вы сказали подопечным в перерыве, чтобы так взбодрить их?

– У нас и в первом тайме были неплохие моменты для того, чтобы забить голы. Но хочу сказать, что мы понимали, как будет играть наш соперник, пытались оказать давление, делали все для того, чтобы они теряли как можно больше сил. Мы прекрасно понимали, что придет время, когда мы сможем реализовать, какие у них были. Но и в первом тайме у нас было много моментов, чтобы пойти на перерыв с положительным для нас счетом.

Во втором тайме мы сделали небольшой акцент по отношению к нашей игре и дали ребятам понять, что они все делают правильно, но им нужно делать это немного быстрее. Все остальное – установка на игру, которая была запланирована, была реализована. Сложно начинать игру с таких подарков, которые мы сделали сопернику, но надо отдать должное команде, которую возглавляет Виктор Скрипник. Они играют в интересный футбол. Всегда не просто побеждать такие команды.

– Когда Тымчик и Ярмоленко полностью восстановятся и вернутся в основной состав?

– Ярмоленко начал тренироваться, но сейчас у него вынужденная пауза. Тымчик тоже начинает работать в основной группе. К сожалению, Малыш вылетел месяца на два с половиной – три, ему сделали операцию. Биловар, у которого было сотрясение, на следующей неделе должен начать работать.

– За два с половиной месяца вы сыграли два матча с «Металлистом 1925». Оба завершились со счетом 4:2. Сложнее было играть с командой Олега Голодюка или Виктора Скрипника?

– Наверное, главное, что мы оба матча выиграли. Но очень сложно играть в весенний период первые матчи, потому что все команды в функциональном плане готовы, у всех есть определенные наработки, и ты не понимаешь, кто как готовится к матчу, какие сюрпризы готовят. Потому непросто. Мы акцентировали внимание на своих действиях, зная стиль, в котором играют команды Виктора Скрипника. Полагаю, что мы подготовились достаточно неплохо.

ВИДЕО. Пресс-конференция главного тренера Динамо Александра Шовковского

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Овусу Фримпонг (Металлист 1925).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Металлист 1925).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Александр Шовковский пресс-конференция
Источник ФК Динамо Киев
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