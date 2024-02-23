В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Динамо». Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» зимовал на 12-й позиции в турнирной таблице УПЛ. В 17 летне-осенних матчах команда набрала 15 очков – 4 победы, 3 ничьи, 10 поражений.

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Печальным для коллектива было то, что под занавес первой части сезона он выдал серию из пяти поражений подряд. Тогда по очереди были неудачи в играх с «Полесьем» (1:2), «Вересом» (3:4), «Шахтером» (0:2), «Динамо» (2:4) и «Александрией» (0:3).

Зимой «Металлист 1925» пережил тренерскую рокировку – команду возглавил Виктор Скрипник, который пришел из «Ворсклы». Вместе с ним в коллективе появился экс-игрок полтавчан Владлен Юрченко, а затем был подписан бывший полузащитник «Динамо» Денис Гармаш. Компанию им составил экс-защитник «Зари» Максим Имереков, игравший в последнее время в Греции.

При подготовке ко второй части чемпионата «1925-е» провели шесть контрольных спаррингов, в которых вначале потерпели два поражения («Вольфсберг» – 1:3, «Пяст» Польша – 0:2), затем три раза победили («Левадия» – 0:1, «Брентфорд-2» – 4:0, «Согндал» Норвегия – 2:1) и проиграли команде «Райт ту Дрим» (1:3).

Динамо

Киевское «Динамо» по итогам первой части сезона в Украинской Премьер-лиге расположилось в турнирной таблице на пятом месте. В 14 поединках 2023 года команда набрала 28 очков – 9 побед, 1 ничья, 4 поражений.

На финише первого отрезка чемпионата киевляне отметились четырьмя победами в четырех поединках. Они поочередно обыграли «Кривбасс» (2:0), «Рух» (2:0), «Металлист 1925» (4:2) и «Оболонь» (2:0).

Во время зимней паузы «Динамо» было предельно скромным на трансферном рынке. Оно решило дальнейшую судьбу Джастина Лонвейка и Жерсона Родригеша, которые выступали в аренде, и на этом поставило точку.

Программа зимних спаррингов «Динамо» включила в себя 10 поединков, в которых было одержано 4 победы при 3 ничьих и 3 поражениях. Проиграли киевляне косовскому клубу «Балкани» (0:2), польской «Легии» из Варшавы (1:3) и болгарскому «Левски» (0:1). Вничью завершились встречи со «Шкендией» (1:1), «Динамо» Тбилиси (0:0) и «Петрокубом» (1:1). Победными стали поединки с «Пахтакором» (5:1), ФК «Лиепая» (2:5), РФС из Риги (1:0) и «Шерифом» (0:2).

Статистика матчей

«Металлист 1925» и «Динамо» провели между собой в истории 4 матча. На счету киевской команды две победы, еще две игры завершились вничью.

В матче первого круга нынешнего сезона «Динамо» обыграло харьковчан со счетом 4:2.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Имереков, Курило, Фарина, Червак, Юрченко, Габелок, Гармаш, Юсов, Сидоров.

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

Прогноз на противостояние

Согласно табели о рангах, победить в матче должно «Динамо». Игра для киевлян будет гостевой, но состоится она на их домашней арене – стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ко всему прочему, зимой киевский коллектив пережил минимум изменений, а его наставник Александр Шовковский мог спокойно заниматься шлифовкой имеющегося «материала». Этого нельзя сказать о «1925-х» – у них новый тренер, есть и новички, который должны стать знаковыми в будущей игре коллектива. Вряд ли харьковский механизм будет сходу работать на победной волне. Тем более, с таким соперником как «Динамо».

25 февраля, воскресенье