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Чемпионат Украины
Металлист 1925
25.02.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
24 февраля 2024, 14:41 | Обновлено 24 февраля 2024, 14:49
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Металлист 1925 – Динамо. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу

24 февраля 2024, 14:41 | Обновлено 24 февраля 2024, 14:49
355
0
Металлист 1925 – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Динамо». Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Харьковский «Металлист 1925» зимовал на 12-й позиции в турнирной таблице УПЛ. В 17 летне-осенних матчах команда набрала 15 очков – 4 победы, 3 ничьи, 10 поражений.

Киевское «Динамо» по итогам первой части сезона в Украинской Премьер-лиге расположилось в турнирной таблице на пятом месте. В 14 поединках 2023 года команда набрала 28 очков – 9 побед, 1 ничья, 4 поражений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо
Источник Sport.ua
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