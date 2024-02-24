В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и «Динамо». Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

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Харьковский «Металлист 1925» зимовал на 12-й позиции в турнирной таблице УПЛ. В 17 летне-осенних матчах команда набрала 15 очков – 4 победы, 3 ничьи, 10 поражений.

Киевское «Динамо» по итогам первой части сезона в Украинской Премьер-лиге расположилось в турнирной таблице на пятом месте. В 14 поединках 2023 года команда набрала 28 очков – 9 побед, 1 ничья, 4 поражений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.