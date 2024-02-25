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  4. Волевая. Динамо в гостях на «Лобановского» обыграло Металлист 1925
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 17:27 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:42
892
14

Волевая. Динамо в гостях на «Лобановского» обыграло Металлист 1925

Киевский клуб начал 2024 год с победы над харьковчанами

25 февраля 2024, 17:27 | Обновлено 25 февраля 2024, 17:42
892
14
Волевая. Динамо в гостях на «Лобановского» обыграло Металлист 1925
ФК Металлист 1925

Матч начался с опасного момента перед воротами «Динамо». На ударную позицию мог вырваться Борячук, но Попов в затяжном подкате успел вытолкнуть мяч у него из-под ног. Упущенная возможность харьковскую команду не охладила и очень быстро ее игроки шокировали соперников.

На 5-й минуте позиционная атака харьковчан в мгновение «взорвалась». Пошел пас вперед на Борячука, который пяткой продлил передачу на Гармаша. Бывший игрок «Динамо» момент не упустил – он пробил метров с 15-ти идеально точно. 1:0.

Пропустив, киевляне еще какое-то время действовали вторым номером. В себя они пришли примерно к 15-й минуте поединке. Им удалась целая серия угловых. Впрочем, такие стандарты не были в исполнении номинальных гостей встречи опасными. Возможно, такое впечатление складывалось из-за того, что футболисты «Металлиста 1925» с ними успешно справлялись. Однако эпизодами им в этом сильно фартило. К примеру, как на 18-й минуте, когда Михавко чудом не попал в створ под дальнюю стойку.

Позднее состоялся удар в исполнении Ваната – к разочарованию игроков «Динамо» он принес им только очередной корнер. Тот же Ванат на 38-й минуте не реализовал выход один на один с Мозилем. Нападающий не пошел на финальное сближение, а пробил метров с 15-ти – вратарь успел ногами мяч парировать. Тут же тот же Мозиль спас свою команду после опасного зрячего удара от Волошина. А спустя считанные секунды динамовцы все же добились своего. Автором ответного гола киевлян стал Кабаев, который после скидки от Ваната «выстрелил» по воротам «Металлиста 1925» без каких-либо шансов для Мозиля на спасение. 1:1.

​После перерыва игра продолжилась атаками динамовского коллектива. Было видно, что является лишь вопросом времени трансформация его игрового преимущества в счет на табло. И это нашло свое воплощение в жизнь на 62-й минуте. Игрокам «Динамо» удалась быстрая атака, разогнал которую Шапаренко, продолжил Волошин, а точку в ней поставил Ванат. Забивал он уже в пустые ворота харьковчан. 1:2.

Пропустив, можно сказать, решающий гол в матче, игроки «Металлиста 1925» рассыпались на карточный домик. Киевляне ничего не меняли и вскоре забили в третий раз – отличился Буяльский. 1:3.

Впрочем, на 73-й минуте гол дебютанта и «Металлиста 1925», и УПЛ Овусу как бы возродил интригу. Но это лишь в теории, ведь игра киевской команды не давала повода усомниться в том, что в матче победит именно он.

подтверждение этого на 75-й минуте Ванат оформил дубль и поставил точку в первой официальной победе «Динамо» в 2024 году. Поклонников команды может радовать и то, что она выиграла в волевом стиле. Впрочем, это уже на любителя.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

«Металлист 1925» – «Динамо» – 2:4

Голы: Гармаш, 5, Овусу, 73 – Кабаев, 43, Ванат, 62, 75, Буяльский, 69.

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Имереков, Курило, Фарина, Червак (Овусу, 69), Габелок, Юрченко (Обинайя, 89), Гармаш (Юсов, 46), Р.Русин (Бичек, 80), Борячук.

«Динамо»: Бущан, Караваев, Михавко, Попов, Вивчаренко, 6. Бражко, 10. Шапаренко (Шепелев, 78), Буяльский (Царенко, 78), Волошин (Бенито, 88), Кабаев (Диалло, 90+2), Ванат (Супряга, 88).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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отчеты Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Удары 2-19
В створ 2-9
 Угловые 0-13
Владение мячом в процентах 39-61
Ванат 9 голов лидер бомбардирской гонки
Буя 7
 Болельщиков Динамо с победой
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+2
FunnyCat_____
Макеевским дурачкам раздали довоенные методички про « почему не ходил на стадион»
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+1
Remark
Чемпіонський старт від Динамо у новому році! 👍
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0
Умник
Хорош. Ванат радует. 
Можете начинать ....
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
В гостях ))
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-1
FunnyCat_____
Не смотря на сумбурное начало, самый титулованный и популярный клуб Украины победил!
💩 же которое теперь уступает Динамо по разнице забитых и пропущенных пожелаем успехов в Лиге Европы 
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-1
grifon.
невдалий тиждень для кротиків, виліт з ЛЄ, перемога Динамо
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Коли була хвилина мовчання перед матчем показували вболівальників за парканом біля стадіона, то вболівальники харків'ян справжні,бо уболівальники лайна суркісів справжні на сайті як щури сховалися
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-2
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Swed
Динамо в гостях на Динамо.)))    Надо же  кавычки ставить. 
 Динамо "в гостях".   С фирменным счётом 4:2!   Сколько уже раз? 
Зато для Монзуль  есть работёнка.  Как так? Харьковским 7 ЖК.
  Это же Лозанна!
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-2
OtsoCity
Як грало лайно суркисів сьогодні хтось дивився ,то коли було 1:0 я вимкнув 
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-5
OtsoCity
Хтось з хвойд суркисів ходив на матч лайна суркисів сьогодні  ,чи ви сховалися як щури та знову будете  байки розказувати?
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-5
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