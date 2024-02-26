Счет не по игре. Оболонь упустила победу над Черноморцем
Команда Иващенко сделала рывок в качестве игры после зимы, но этого не хватило для победы
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
«Оболонь» – «Черноморец» - 1:1
Голы: Краснопир, 74 – Брагару, 84
Предупреждение: Брагару, 79
«Оболонь»: Федоровский – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо – Суханов, Косовский, Черненко, Мединский – Краснопир (Тарануха, 78), Слободян (Вишневский, 68).
«Черноморец»: Варакута – Брагару, Салюк, Гучек, Шаповал (Бойчук, 79) – Шпорн, Васильев, Кузык (Авагимян, 69) – Штогрин (Ипалибо, 82), Иеде, Бадибанга.
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).
Удары (в створ): 18 (8) – 1 (1)
Угловые: 5 – 0
Оффсайды: 1 – 0.
ОБОЛОНЬ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 7°C
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