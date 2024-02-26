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Оболонь
26.02.2024 15:30 – FT 1 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 17:33 |
856
0

Счет не по игре. Оболонь упустила победу над Черноморцем

Команда Иващенко сделала рывок в качестве игры после зимы, но этого не хватило для победы

26 февраля 2024, 17:33 |
856
0
Счет не по игре. Оболонь упустила победу над Черноморцем

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Оболонь» – «Черноморец» - 1:1

Голы: Краснопир, 74 – Брагару, 84

Предупреждение: Брагару, 79

«Оболонь»: Федоровский – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо – Суханов, Косовский, Черненко, Мединский – Краснопир (Тарануха, 78), Слободян (Вишневский, 68).

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Салюк, Гучек, Шаповал (Бойчук, 79) – Шпорн, Васильев, Кузык (Авагимян, 69) – Штогрин (Ипалибо, 82), Иеде, Бадибанга.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 18 (8) – 1 (1)
Угловые: 5 – 0
Оффсайды: 1 – 0.

ОБОЛОНЬ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Черноморец отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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