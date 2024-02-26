В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало – в 15:30.

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Оболонь

После завершения первой части сезона «Оболонь» находится на тринадцатом месте в турнирной таблице, однако имеет еще матч в запасе. Ситуация выглядит достаточно критической, поскольку и выиграть «пивовары» давно не могут. Последняя победа команды датирована еще 8 октября, когда в матче 10 тура был побежден «Металлист 1925», после того киевляне только дважды сыграли вничью, четыре раза проиграли и один раз не вышли на поле в матче с «Александрией». Из-за неблагоприятных погодных условий игра была перенесена на весну.

В зимнее межсезонье команда усилилась небезызвестными для отечественного футбола именами. Состав «пивоваров» пополнили полузащитники Евгений Запорожец, Максим Грисьо и форвард Олег Вишневский. Оставили же «Оболонь» правый защитник Дмитрий Фатеев и Владислав Мухаматгалиев.

Подготовку к сезону команда проводила в Турции, а по возвращении домой сыграла товарищеский матч с клубом ЮКСА для, как сказал главный тренер Валерий Иващенко, втягивания в сезон и понимание игры именно против украинских команд.

Матч с одесситами станет для клуба знаковым, ведь впервые в сезоне на нем будут болельщики. Клуб получил разрешение на посещение игр для 1500 зрителей.

Из-за дисциплинарных санкций пропустят игру центрбек Артем Вовкун и центрхав Тарас Мороз.

Черноморец

«Черноморец» входит в когорту команд, которым еврокубки светят только при чрезвычайно удачных обстоятельствах, но и вылет или даже переходные матчи не угрожают (к таким еще можно отнести «Рух», «Колос» и, пожалуй, «Ворсклу», хотя здесь вопрос). «Моряки» находятся на девятом месте в таблице и тоже имеют игру в запасе.

Была и у «Черноморца» своя неудачная серия с поражений, но одесситы закрыли ее победой над «Колосом» в последнем матче перед перерывом.

На трансферном рынке одесская команда работала исключительно со свободными агентами. Ее ряды пополнили вратарь Ян Вечный с винницкой «Нивы», хавбек Даниил Голуб с «Миная», защитник Владислав Шаповал, выступавший до этого за «Полесье», и три легионера – защитник Владимир Арсич («Вайле»), полузащитник Джек Ипалибо («Кифисиас») и форвард Жозе Гомес («Этникос»). Оставили «Черноморец» вратарь Алексей Шевченко, поехавший в Польшу к Александру Хацкевичу в «Сосновец», форварды Хадида и Дада и скандальный Владислав Вакула.

Были слухи об уходе в «Динамо» левого защитника Максима Брагару, но он остался пока в команде.

Сюоры клуб тоже проводил в Турции, а непосредственно перед возобновлением сезона сыграл 18 февраля матч против «Ингульца» (поражение 1:3) и «Южной Пальмиры НГУ» (Одесса, «Черноморец» победил 1:0).

Статистика встреч

Между собой команды сыграли пять матчей, одержали по две победы и раз сыграли вничью. «Черноморец» забил на один гол больше – шесть против пяти. Игра первого круга закончилась победой одесситов со счетом 2:0.

Ориентировочные составы

«Оболонь»: Кичак - Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Осман - Слободян, Запорожец, Черненко - Краснопир, Суханов.

«Черноморец»: Варакута - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Шпорн - Бадибанга, Кузык, Штогрин - Иеде.

Прогноз на противостояние

У обеих команд довольно неплохая атака. Защита «Черноморца» на сборах не впечатляла, в «Оболони» тоже есть свои проблемы, поэтому спрогнозируем много голов в матче и боевую ничью.

26 февраля, понедельник