В понедельник, 26-го февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 15:30.

Первый тур УПЛ после зимней паузы будет завершать игра в столице, в которой нечего терять обеим командам. Коллектив Валерия Иващенко не может выиграть уже шесть матчей в чемпионате, тогда как футболисты Романа Григорчука остановили серию из четырех поражений кряду лишь перед уходом на каникулы. Проблемы схожи, вот только за «моряками» остался сильный старт сезона, но пропало ли проклятие чужого поля, пока они тренировались заграницей?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.