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Оболонь
26.02.2024 15:30 – FT 1 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 18:46 | Обновлено 26 февраля 2024, 18:59
463
0

Оболонь – Черноморец – 1:1. Упущенная победа пивоваров. Видео голов и обзор

Смотрите обзор матча 18-го тура УПЛ

26 февраля 2024, 18:46 | Обновлено 26 февраля 2024, 18:59
463
0
Оболонь – Черноморец – 1:1. Упущенная победа пивоваров. Видео голов и обзор
УПЛ

Сегодня, 26 февраля «Оболонь» в матче 18-го тура УПЛ дома сыграла вничью 1:1 с «Черноморцем».

УПЛ. 18-й тур

«Оболонь» – «Черноморец» – 1:1
Голы: Краснопир, 74 – Брагару, 84

Предупреждение: Брагару, 79

«Оболонь»: Федоровский – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо – Суханов, Косовский, Черненко, Мединский – Краснопир (Тарануха, 78), Слободян (Вишневский, 68).

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Салюк, Гучек, Шаповал (Бойчук, 79) – Шпорн, Васильев, Кузык (Авагимян, 69) – Штогрин (Ипалибо, 82), Иеде, Бадибанга.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
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Оболонь Киев Черноморец Одесса Оболонь - Черноморец Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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