Оболонь – Черноморец – 1:1. Упущенная победа пивоваров. Видео голов и обзор
Смотрите обзор матча 18-го тура УПЛ
Сегодня, 26 февраля «Оболонь» в матче 18-го тура УПЛ дома сыграла вничью 1:1 с «Черноморцем».
УПЛ. 18-й тур
«Оболонь» – «Черноморец» – 1:1
Голы: Краснопир, 74 – Брагару, 84
Предупреждение: Брагару, 79
«Оболонь»: Федоровский – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо – Суханов, Косовский, Черненко, Мединский – Краснопир (Тарануха, 78), Слободян (Вишневский, 68).
«Черноморец»: Варакута – Брагару, Салюк, Гучек, Шаповал (Бойчук, 79) – Шпорн, Васильев, Кузык (Авагимян, 69) – Штогрин (Ипалибо, 82), Иеде, Бадибанга.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
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