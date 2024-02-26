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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 18:58 | Обновлено 26 февраля 2024, 19:00
327
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Эта ничья для нас как поражение»

Наставник «Оболони» – о ничьей с «Черноморцем» (1:1)

26 февраля 2024, 18:58 | Обновлено 26 февраля 2024, 19:00
327
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Эта ничья для нас как поражение»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко остался недоволен результатом матча против «Черноморца».

«По игре мы не должны были проигрывать, много моментов создавали, били по воротам. У «Черноморца» был один момент с углового. Мы знали, что «стандарты» у них опасные, поэтому обидно, что пропустили. Бывает ничья как победа, а бывает и как поражение. Сегодня более негативный настрой. Однако есть и свои плюсы: ребята старались, старались выполнять то, что мы просим.

«Черноморец» – хорошая команда, ребят не нужно было дополнительно настраивать. И турнирная таблица нас также подталкивает двигаться вперед. Без агрессии с такими командами как «Черноморец» трудно одержать победу. Жаль немного мы не до конца доиграли.

Зрители на трибунах? Это всегда приятно. Это 12 игрок. Это как зрители в театре. Театр без зрителей – это не театр. Так и футбол», – сказал Иващенко.

После 18-ти туров в активе «Оболони» 15 очков и 14-е место в турнирной таблице.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев
Источник Sport.ua
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