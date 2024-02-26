Валерий ИВАЩЕНКО: «Эта ничья для нас как поражение»

Главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко остался недоволен результатом матча против «Черноморца».

«По игре мы не должны были проигрывать, много моментов создавали, били по воротам. У «Черноморца» был один момент с углового. Мы знали, что «стандарты» у них опасные, поэтому обидно, что пропустили. Бывает ничья как победа, а бывает и как поражение. Сегодня более негативный настрой. Однако есть и свои плюсы: ребята старались, старались выполнять то, что мы просим.

«Черноморец» – хорошая команда, ребят не нужно было дополнительно настраивать. И турнирная таблица нас также подталкивает двигаться вперед. Без агрессии с такими командами как «Черноморец» трудно одержать победу. Жаль немного мы не до конца доиграли.

Зрители на трибунах? Это всегда приятно. Это 12 игрок. Это как зрители в театре. Театр без зрителей – это не театр. Так и футбол», – сказал Иващенко.

После 18-ти туров в активе «Оболони» 15 очков и 14-е место в турнирной таблице.