07.03.2024 18:40 – FT 1 : 1
Время начала матча было сдвинуто с 18:00 на 18:40 из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига07 марта 2024, 21:12 | Обновлено 07 марта 2024, 21:21
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Верес – Динамо – 1:1. Пенальти на 90+8 минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Украины
07 марта 2024, 21:12 | Обновлено 07 марта 2024, 21:21
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Вечером 7 марта в матче 20-го тура чемпионата Украины в Ровно встретились местный Верес и киевское Динамо.
Киевская команда не сумела продолжить свою победную серию, хотя Назар Волошин забил быстрый гол.
Благодаря пенальти в компенсированное время Верес вырвал ничью (1:1).
Украинская Премьер-лига. 20-й тур, 7 марта
Верес Ровно – Динамо Киев – 1:1
Гол: Мрвальевич, 90+8 (пен) – Волошин, 5.
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Мрвальевич (Верес).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
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