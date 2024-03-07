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Чемпионат Украины
Верес
07.03.2024 18:40 – FT 1 : 1
Динамо Киев
Время начала матча было сдвинуто с 18:00 на 18:40 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 21:12 | Обновлено 07 марта 2024, 21:21
2989
0

Верес – Динамо – 1:1. Пенальти на 90+8 минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Украины

07 марта 2024, 21:12 | Обновлено 07 марта 2024, 21:21
2989
0
Верес – Динамо – 1:1. Пенальти на 90+8 минуте. Видео голов и обзор
УПЛ

Вечером 7 марта в матче 20-го тура чемпионата Украины в Ровно встретились местный Верес и киевское Динамо.

Киевская команда не сумела продолжить свою победную серию, хотя Назар Волошин забил быстрый гол.

Благодаря пенальти в компенсированное время Верес вырвал ничью (1:1).

Украинская Премьер-лига. 20-й тур, 7 марта

Верес Ровно – Динамо Киев – 1:1

Гол: Мрвальевич, 90+8 (пен) – Волошин, 5.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Мрвальевич (Верес).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо видео голов и обзор Назар Волошин Марко Мрвальевич пенальти
Источник Sport.ua
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