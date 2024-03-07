Вечером 7 марта в матче 20-го тура чемпионата Украины в Ровно встретились местный Верес и киевское Динамо.

Киевская команда не сумела продолжить свою победную серию, хотя Назар Волошин забил быстрый гол.

Благодаря пенальти в компенсированное время Верес вырвал ничью (1:1).

Украинская Премьер-лига. 20-й тур, 7 марта

Верес Ровно – Динамо Киев – 1:1

Гол: Мрвальевич, 90+8 (пен) – Волошин, 5.

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