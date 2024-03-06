В 20-м туре украинской Премьер-Лиги «Верес» на своем поле будет принимать киевское «Динамо». Несмотря на то, что это уже поединок второго круга, для соперников предстоящая игра только первое очное противостояние в сезоне 2023-2024 годов. Дело в том, что матч 5-го тура, который должен был состояться в Киеве, перенесли на более поздний срок и пока дата его проведения до сих пор не известна.

Верес

После возобновления чемпионата подопечные Олега Шандрука провели два матча и оба проиграли. Сперва у себя дома в Ровно при своих болельщиках, которым уже разрешили вход на стадион, «Верес» потерпел поражение от «Колоса» 0:2, пропустив два мяча в самой концовке игры.

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А затем в предыдущем туре в Полтаве ровенские футболисты уступили местной «Ворскле» 1:2. В этом поединке гости открыли счет перед перерывом благодаря точному удару Марко Мрвальевича, но во втором тайме хозяева дважды поразили ворота Богдана Когута и одержали волевую победу.

Таким образом, очковый багаж «Вереса» пока остается неизменным – всего 12 очков теперь уже после 18 сыгранных матчей и предпоследнее 15 место в турнирной таблице. Что и говорить, положение сложное. Поэтому перед игрой с даже таким сильным соперником как «Динамо», футболистам и тренерам ровенского клуба надо думать о том, как брать очки. Ведь в противном случае, с каждым новым туром шансы на спасение будут становиться все меньше и меньше.

Динамо

В отличие от предстоящих соперников, киевляне здорово начали вторую половину сезона, набрав 6 очков в двух матчах. Оба поединка динамовцы провели на своем родном стадионе и складывались он по-разному. В игре с «Металлистом-1925» подопечным Александра Шовковского пришлось отыгрываться, причем огорчил их тогда хорошо знакомый Денис Гармаш. Уже к перерыву хозяева поля отыгрались, а во втором тайме довели свое преимущество до 4:2.

Что касается поединка с «Черноморцем», то единственный гол на 38-й минуте забил Владимир Шепелев, удачно сыгравший при добивании. «Динамо» и дальше владело игровым превосходством, но до голевых моментов дело почти не доходило. Запомнился еще разве что удар Владимира Бражко в штангу.

Тем не менее, победа есть победа и динамовцы продлили свою выигрышную серию до 6 подряд. В турнирной таблице совсем близко уже трио лидеров, так очки терять очки в Ровно киевляне явно не намерены.

Из плохих новостей для «Динамо» это отсутствие в матче с «Вересом» уже упоминавшегося Владимира Бражко. У него перебор желтых карточек и предстоящий поединок он будет вынужден пропустить.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины в Премьер-Лиге команды провели 14 матчей и 12 из них выиграли динамовцы. Один раз была зафиксирована ничья, «Верес» одержал единственную победу. Разница забитых и пропущенных мячей 40-7. В сезоне 2022-2023 года оба раза успех был на стороне «Динамо» 1:0 и 3:0.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Кучеров, Банада, Дахновский, Шастал, Яго, Мрвальевич.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Шепелев, Андриевский, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Ванат

Прогноз на противостояние:

Очки очень нужны обеим командам, поэтому настрой футболистов будет самым боевым. Но все же более высокий класс киевлян должен сказаться и «Динамо», скорее всего, одержит победу со счетом 3:1.

7 марта, четверг