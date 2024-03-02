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Чемпионат Украины
Ворскла
02.03.2024 15:30 – FT 2 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 17:24 | Обновлено 02 марта 2024, 18:43
1023
1

Ворскла одержала волевую победу над Вересом. Мякушко отметился дублем

Подопечные Долганского были безоговорочно сильнее во втором тайме

02 марта 2024, 17:24 | Обновлено 02 марта 2024, 18:43
1023
1
Ворскла одержала волевую победу над Вересом. Мякушко отметился дублем
УПЛ

В субботу, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились полтавская «Ворскла» и «Верес» из Ровно. Перед 19-м туром «Ворскла», набрав 23 очка в 18 матчах, занимала 8 место в турнирной таблице. «Верес», сыграв 17 матчей и набрав 12 очков, шел на 15 месте. В первом после зимнего перерыва туре полтавский клуб на выезде с минимальным счетом уступил луганской «Заре», а команда из Ровно на своем поле проиграла ковалевскому «Колосу».

По сравнению с теми матчами, в составах обеих команд произошли изменения. У хозяев в «основу» вернулся форвард Степанюк, отбывший дисквалификацию за удаление в последнем матче осенней части сезона против львовского «Руха». Вместе с Павлюком пару центральных защитников составил Хрипчук, вышедший на поле вместо дисквалифицированного Крупского. На левом фланге защиты появился Бацула, а заболевший Корниенко остался вне заявки на матч. В центр полузащиты вернулся опытный Скляр, а легионер Толи остался в запасе. В составе «Вереса» было только одно изменение: на правый фланг обороны вышел новичок Морозко, заменивший травмированного Балана.

На первых минутах матча привлек внимание активный прессинг в исполнении гостей. Игроки «Вереса» начинали борьбу за мяч уже вблизи штрафной площадки «Ворсклы». Хозяева имели значительные проблемы при построении атаки. В течение примерно тридцати минут команды демонстрировали неспешный футбол. Атаки они строили без особой скорости, поэтому голевых моментов не было. В последней трети тайма команды ускорились. На 36-й минуте полтавчане провели опасную контратаку. В завершающей стадии Сиссоко навесил с левого фланга, Скляр пробил с лета, Когут в падении отразил удар. «Верес» сразу же ответил своей голевой возможностью: Кучеров прострелил с левого фланга, Мрвальевич ударом примерно с 8 метров попал в стойку ворот Исенко.

УПЛ

На 42-й минуте «Верес» открыл счет. Провалилась оборона хозяев. Прошла передача за спины защитникам, Дахновский принял мяч приблизился к штрафной и отпасовал на Мрвальевича. На этот раз черногорский форвард не промахнулся. Он пробил в одно касание, мяч влетел в угол ворот.

С начала второго тайма «Ворскла» завладела преимуществом. Команда Долганского подняла уровень интенсивности собственных действий. Это сразу дало результат. На 47-й минуте Пердута на правом фланге накрутил Дахновского и навесил в штрафную, но Степанюк не дотянулся головой до мяча. Тот оказался у Мякушко, который пробил ногой в одно касание и попал в дальний верхний угол ворот.

УПЛ

Хозяева играли гораздо лучше по сравнению с первым таймом. Футболисты вышли на поле заряженными на борьбу, быстрее двигались и качественнее играли в пас. «Вересу» было довольно сложно противостоять такой «Ворскле». Большинство игрового времени команды провели на половине поля гостей. В итоге защита команды Шандрука не выдержала. На 80-й минуте Мякушко сделал передачу, после чего возникла суета в штрафной «Вереса». Кучеров пытался выбить мяч, но получился навес на голову Мякушко. Тот пробил – мяч попал прямо в нижний угол ворот.

«Верес» снова, как и в матче против «Колоса», потерял очки в заключительной части матча. Ровенская команда не может выиграть на выезде уже 16 матчей подряд. Однако команде удалось прервать свою выездную безголевую серию, которая длилась 547 минут. «Ворскла» не выигрывала шесть матчей подряд. Сегодняшняя победа стала первой для Сергея Долганского в должности главного тренера «Ворсклы».

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Ворскла» – «Верес» – 2:1

Голы: Мякушко (47, 81) – Мрвальевич (42).

Предупреждения: Хрипчук (10), Кане (23), Скляр (55), Исенко (90+3) – Банада (3), Жулио Сезар (64), Яго (74).

«Ворскла»: Исенко, Бацула, Павлюк, Хрипчук (Л.Рамирес, 87), Пердута, Скляр (Челядин, 60), Сиссоко, Степанюк, Кане (Нестеренко, 80), Мякушко, Фелипе (Ковталюк, 87).

«Верес»: Когут, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Морозко, Кучеров, Банада (Янаков, 85), Дахновский (В.Шарай, 66), Шастал (М.Шестаков, 83), Яго (Гайдучик, 83), Мрвальевич.

Арбитр: Клим Заброда (Сумы).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Наши оценки:

«Ворскла» (замены): Челядин - 5.5, Нестеренко, Л.Рамирес, Ковталюк - б/о.

«Верес» (замены): В.Шарай - 5.5, М.Шестаков, Гайдучик, Янаков - б/о.

ВОРСКЛА – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Jaime_Lannister
Прогноз прямо в точку )))
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