Украина. Премьер лига02 марта 2024, 18:05 |
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Ворскла – Верес – 2:1. Победа имени Мякушко. Видео голов и обзор
Сергей Мякушко оформил дубль в матче
02 марта 2024, 18:05 |
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В субботу, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ворскла» и «Верес».
Игра прошла на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.
Полтавский клуб одержал волевую победу в матче. Автором победного гола стал Сергей Мякушко, который оформил в этом матче дубль и нанес решающий удар на 81-й минуте.
Украинская Премьер-лига. 19 тур.
«Ворскла» – «Верес» – 2:1
Голы: Мякушко (47, 81) – Мрвальевич (42).
Видеообзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Мякушко (Ворскла).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Мякушко (Ворскла).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Мрвальевич (Верес).
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