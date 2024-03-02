В субботу, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ворскла» и «Верес».

Игра прошла на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.

Полтавский клуб одержал волевую победу в матче. Автором победного гола стал Сергей Мякушко, который оформил в этом матче дубль и нанес решающий удар на 81-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Ворскла» – «Верес» – 2:1

Голы: Мякушко (47, 81) – Мрвальевич (42).

Видеообзор матча