Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Верес – 2:1. Победа имени Мякушко. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Ворскла
02.03.2024 15:30 – FT 2 : 1
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 18:05 |
764
0

Ворскла – Верес – 2:1. Победа имени Мякушко. Видео голов и обзор

Сергей Мякушко оформил дубль в матче

02 марта 2024, 18:05 |
764
0
Ворскла – Верес – 2:1. Победа имени Мякушко. Видео голов и обзор
УПЛ

В субботу, 2 марта, состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ворскла» и «Верес».

Игра прошла на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.

Полтавский клуб одержал волевую победу в матче. Автором победного гола стал Сергей Мякушко, который оформил в этом матче дубль и нанес решающий удар на 81-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 19 тур.

«Ворскла» – «Верес» – 2:1

Голы: Мякушко (47, 81) – Мрвальевич (42).

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Мякушко (Ворскла).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Мякушко (Ворскла).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Мрвальевич (Верес).
По теме:
Шовковский прокомментировал победу в матче против Черноморца
Шахтер – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Стало известно, сколько пропустит капитан Динамо из-за травмы
Сергей Мякушко чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Верес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
Футбол | 02 марта 2024, 07:56 0
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной

Закери Бауманн зажигает в Англии

Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
Другие виды | 01 марта 2024, 23:12 13
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях

Чемпионкой мира стала Никола Олислагерс из Австралии

Стало известно, когда Динамо сыграет 2 перенесенных матча УПЛ
Футбол | 01.03.2024, 17:02
Стало известно, когда Динамо сыграет 2 перенесенных матча УПЛ
Стало известно, когда Динамо сыграет 2 перенесенных матча УПЛ
Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.03.2024, 16:27
Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
Минай – Металлист 1925 – 2:0. Долгожданный успех. Видео голов и обзор матча
Финансовая яма? Шевченко рассказал, какой сейчас в УАФ дефицит бюджета
Футбол | 02.03.2024, 12:02
Финансовая яма? Шевченко рассказал, какой сейчас в УАФ дефицит бюджета
Финансовая яма? Шевченко рассказал, какой сейчас в УАФ дефицит бюджета
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
01.03.2024, 20:29
Футбол
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 14
Футбол
Тяжелая победа. Женская сборная Украины по гандболу еле одолела Израиль
Тяжелая победа. Женская сборная Украины по гандболу еле одолела Израиль
29.02.2024, 23:07 7
Другие виды
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
Не порадовал Лунина. Анчелотти рассказал о ситуации Куртуа
01.03.2024, 14:29 6
Футбол
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
02.03.2024, 07:25
Теннис
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
29.02.2024, 20:31
Футбол
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
02.03.2024, 06:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем