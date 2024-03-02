ДОЛГАНСКИЙ: Мякушко забил 2 гола, сделал результат. Больше нечего добавить

2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Верес». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу полтавского клуба.

После завершения встречи главный тренер хозяев Сергей Долганский провел пресс-конференцию:

«На поле сегодня преобладали эмоции и желания. В каких-то моментах это мешало качеству игры. Мы понимали, что приезжающая к нам команда борется за свое место в высшей лиге, и это сверхмотивированный соперник. Мы, прежде всего, старались не проиграть в настрое. Знали, за счет каких качеств играет соперник. У них высокие нападающие, быстрые фланги. Они часто играют горизонтально. Мы к этому готовились.

Сначала проигрывали, хотя имели достаточно моментов. Но потом, уже после перерыва, более тщательно разобрали некоторые моменты, играли в быструю атаку и это принесло результат.

Перерыв пошел нам на пользу, мы смогли до футболистов донести то, что нужно играть увереннее, в командную игру.

Сергей Мякушко? Он забил два гола, которые сделали результат. И здесь больше нечего добавить», – сказал Долганский.

Видеообзор матча Ворскла – Верес – 2:1