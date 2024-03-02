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Чемпионат Украины
Ворскла
02.03.2024 15:30 – FT 2 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 19:32 |
769
0

ДОЛГАНСКИЙ: Мякушко забил 2 гола, сделал результат. Больше нечего добавить

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал победу над «Вересом» (2:1)

02 марта 2024, 19:32 |
769
0
ДОЛГАНСКИЙ: Мякушко забил 2 гола, сделал результат. Больше нечего добавить
ФК Верес. Сергій Долганський

2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Верес». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу полтавского клуба.

После завершения встречи главный тренер хозяев Сергей Долганский провел пресс-конференцию:

«На поле сегодня преобладали эмоции и желания. В каких-то моментах это мешало качеству игры. Мы понимали, что приезжающая к нам команда борется за свое место в высшей лиге, и это сверхмотивированный соперник. Мы, прежде всего, старались не проиграть в настрое. Знали, за счет каких качеств играет соперник. У них высокие нападающие, быстрые фланги. Они часто играют горизонтально. Мы к этому готовились.

Сначала проигрывали, хотя имели достаточно моментов. Но потом, уже после перерыва, более тщательно разобрали некоторые моменты, играли в быструю атаку и это принесло результат.

Перерыв пошел нам на пользу, мы смогли до футболистов донести то, что нужно играть увереннее, в командную игру.

Сергей Мякушко? Он забил два гола, которые сделали результат. И здесь больше нечего добавить», – сказал Долганский.

Видеообзор матча Ворскла – Верес – 2:1

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Мякушко (Ворскла).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Мякушко (Ворскла).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Мрвальевич (Верес).
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Сергей Долганский Ворскла Полтава Верес Ровно Ворскла - Верес пресс-конференция Сергей Мякушко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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