ДОЛГАНСКИЙ: Мякушко забил 2 гола, сделал результат. Больше нечего добавить
Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал победу над «Вересом» (2:1)
2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Верес». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу полтавского клуба.
После завершения встречи главный тренер хозяев Сергей Долганский провел пресс-конференцию:
«На поле сегодня преобладали эмоции и желания. В каких-то моментах это мешало качеству игры. Мы понимали, что приезжающая к нам команда борется за свое место в высшей лиге, и это сверхмотивированный соперник. Мы, прежде всего, старались не проиграть в настрое. Знали, за счет каких качеств играет соперник. У них высокие нападающие, быстрые фланги. Они часто играют горизонтально. Мы к этому готовились.
Сначала проигрывали, хотя имели достаточно моментов. Но потом, уже после перерыва, более тщательно разобрали некоторые моменты, играли в быструю атаку и это принесло результат.
Перерыв пошел нам на пользу, мы смогли до футболистов донести то, что нужно играть увереннее, в командную игру.
Сергей Мякушко? Он забил два гола, которые сделали результат. И здесь больше нечего добавить», – сказал Долганский.
Видеообзор матча Ворскла – Верес – 2:1
События матча
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