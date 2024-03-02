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Чемпионат Украины
Ворскла
02.03.2024 15:30 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 00:06 | Обновлено 02 марта 2024, 00:07
21
0

Ворскла – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины по футболу

02 марта 2024, 00:06 | Обновлено 02 марта 2024, 00:07
21
0
Ворскла – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК «Верес»

В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и «Верес» из Ровно. Встреча пройдет на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве. Начало назначено на 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед 19-м туром «Ворскла», набрав 23 очка в 18 матчах, занимала 8 место в турнирной таблице. «Верес», сыграв 17 матчей и набрав 12 очков, шел на 15 месте. В первом после зимнего перерыва туре полтавский клуб на выезде с минимальным счетом уступил луганской «Заре», а команда из Ровно на своем поле проиграла коваливскому «Колосу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Верес», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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