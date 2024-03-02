В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и «Верес» из Ровно. Встреча пройдет на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве. Начало назначено на 15:30.

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Перед 19-м туром «Ворскла», набрав 23 очка в 18 матчах, занимала 8 место в турнирной таблице. «Верес», сыграв 17 матчей и набрав 12 очков, шел на 15 месте. В первом после зимнего перерыва туре полтавский клуб на выезде с минимальным счетом уступил луганской «Заре», а команда из Ровно на своем поле проиграла коваливскому «Колосу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Верес», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.