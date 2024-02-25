Колос изменил схему и забил дважды. Команда Вишняка обыграла Верес

В воскресенье, 25 февраля, в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу встретились ровный «Верес» и кузнечный «Колос».

«Верес» неудачно отыграл осеннюю часть сезона. Под руководством Сергея Лавриненко команда выиграла всего два матча из шестнадцати. Неутешительные результаты привели к смене главного тренера – весной команда будет играть под руководством 41-летнего Олега Шандрука. Во время зимнего перерыва тренерский штаб просмотрел 73 игрока. На вторую часть сезона команда усилилась такими украинскими футболистами, как Евгений Банада, Дмитрий Шастал, Евгений Морозко, Денис Янаков, а также черногорским форвардом Марком Мрвальевичем.

Коваливский клуб в первой части чемпионата набрал 21 зачетный балл. С таким показателем команда Ярослава Вишняка занимала девятое место в турнирной таблице. В межсезонье «Колос» арендовал у «Шахтера» Дмитрия Топалова, способного играть на разных позициях. Также в команду пришел форвард сборной Литвы Гитис Паулаускас.

ФК Колос

«Колос» впервые за долгое время сменил игровую схему – сегодня главный тренер Ярослав Вишняк выбрал вариант с четырьмя защитниками. Всю первую часть чемпионата команда действовала с тремя центральными защитниками и двумя вингерами. Смена игровой схемы, возможно, помогла коваливцам несколько улучшить атакующие действия. Хотя в первом тайме этого матча «Колос» снова выглядел беззубо в нападении, однако во второй половине поединка команда Вишняка исправила ситуацию и заиграла острее оппонента.

Первые минуты матча прошли в медленном темпе, но затем команды заиграли быстрее. Футболисты немало двигались, пытались играть в быстрый пас. В первом тайме хозяева действовали гораздо лучше гостей. На 11-й минуте после навеса с правого фланга Жулио Сезор пробил головой с угла вратарской — Фесюн в прыжке отразил мяч. Банада подобрал мяч и пытался пробить примерно с 12 метров – игрок Колоса заблокировал удар. За две минуты до свистка на перерыв хозяева создали свой наиболее опасный момент в сегодняшнем матче. После навеса от Дахновского Яго пробил головой с линии вратарской. Мяч полетел по центру, Фесюн сумел среагировать и отбить его. Мяч покатился вдоль линии ворот, игрок «Вереса» не успел сыграть на добивании. И «Верес», и «Колос» имели проблемы с созданием голевых моментов из-за плохого качества передач.

ФК Колос

В перерыве Вишняк с ассистентами, похоже, проделали серьезную работу. Во втором тайме коваливцы заиграли гораздо лучше. Они стали качественнее контролировать мяч, чем в первой половине встречи. «Верес» примерно до 70-й минуты пытался играть на равных, но потом у команды будто не хватило сил. Завершающая часть игры прошла с преимуществом «Колоса». Гости смогли забить два гола в последние десять минут. Первый из них случился после атаки ровенчан. Ее прервал Тотовицкий, который сыграл на перехвате на своей половине поля, затем обыграл оппонента и разогнал контратаку «Колоса». Цуриков завершил ее мощным ударом в верхний угол ворот!

Через четыре минуты голом отличился дебютант «Колоса», литовский форвард Паулаускас. И снова активное участие в голевой атаке принял Тотовицкий. Именно он с правого фланга отдал передачу на точно пробившего в угол ворот Паулаускаса.

ФК Колос

Матч оставил двоякое впечатление. В целом обе команды вроде бы улучшили качество игры, но в то же время было немало недостатков. Посмотрим, как оба коллектива покажут себя в матчах с более сильными оппонентами.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Верес» – «Колос» – 0:2

Голы: Цуриков (80), Паулаускас (84).

Предупреждение: Демченко (53).

«Верес»: Когут, Балан (Гакман, 60), Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Банада, Кучеров, Шастал (В.Шарай, 60), Яго (Годя, 68), Мрвальевич (Гайдучик, 68), Дахновский (Янаков, 83).

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Гончаренко, Бондаренко, Лучкевич, Демченко, Милько, Велетень (Диего, 74), Тотовицкий, Топалов (Ильин, 88), Безбородько (Паулаускас, 68).

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Наши оценки:

«Верес» (замены): Гакман - 5.0, В.Шарай - 5.0, Годя - 5.0, Гайдучик - 5.5, Янаков - б/о.

«Колос» (замены): Паулаускас - 7.0, Диего - 5.0, Ильин - - б/о.

ВЕРЕС — КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА