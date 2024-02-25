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Верес
25.02.2024 13:00 – FT 0 : 2
Колос К
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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 16:51 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:53
96
0

Ярослав ВИШНЯК: «Наработали на победу, хотя Верес свои шансы имел»

Главный тренер «Колоса» – о победе в Ровно

25 февраля 2024, 16:51 | Обновлено 25 февраля 2024, 16:53
96
0
Ярослав ВИШНЯК: «Наработали на победу, хотя Верес свои шансы имел»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк поделился впечатлениями от победы в Ровно над «Вересом» (2:0).

- Прежде всего – спасибо за возможность играть Силам обороны Украины. Большое спасибо нашим воинам.

По игре – конечно, впечатления положительные. Потому что нам удалось победить крепкого соперника. «Верес» неплохо усилился зимой и ставит задачу сохранить прописку в УПЛ. Поэтому мы максимально серьезно готовились к этой игре.

Первый тайм получился несколько сумбурным. Для обеих команд – это первая официальная игра после длительной паузы. Футболисты привыкали к газону, атмосфере от присутствия болельщиков на стадионе. Но игра была открытой, обе команды играли на победу.

После перерыва мы успокоились, забрали мяч под свой контроль и качественно наработали на победу. Хотя, и «Верес» свои шансы имел.

Приятно, что вернулись на трибуны болельщики. Футбол – это для них. Считаю, им игра сегодня понравилась.

Я сегодня доволен игрой команды и отношением футболистов к игре.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ярослав Вишняк Колос Ковалевка Верес - Колос
Источник ФК Верес
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