Ярослав ВИШНЯК: «Наработали на победу, хотя Верес свои шансы имел»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк поделился впечатлениями от победы в Ровно над «Вересом» (2:0).

- Прежде всего – спасибо за возможность играть Силам обороны Украины. Большое спасибо нашим воинам.

По игре – конечно, впечатления положительные. Потому что нам удалось победить крепкого соперника. «Верес» неплохо усилился зимой и ставит задачу сохранить прописку в УПЛ. Поэтому мы максимально серьезно готовились к этой игре.

Первый тайм получился несколько сумбурным. Для обеих команд – это первая официальная игра после длительной паузы. Футболисты привыкали к газону, атмосфере от присутствия болельщиков на стадионе. Но игра была открытой, обе команды играли на победу.

После перерыва мы успокоились, забрали мяч под свой контроль и качественно наработали на победу. Хотя, и «Верес» свои шансы имел.

Приятно, что вернулись на трибуны болельщики. Футбол – это для них. Считаю, им игра сегодня понравилась.

Я сегодня доволен игрой команды и отношением футболистов к игре.